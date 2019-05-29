ГлавнаяНовости

Эмери признался, что встречался с Венгером

сегодня, 12:46

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери признался, что встречался с легендарным наставником лондонского клуба Арсеном Венгером

Однажды я разговаривал с ним в Лондоне. У меня здесь, в клубе, была косвенная информация о том, что он думает. 

Я иногда разговариваю с персоналом о том, что Венгер может вернуться обратно в клуб. Возможно, однажды мы с ним выпьем кофе или пообедаем вместе. Но я думаю, что нам обоим нужно время. Однажды я уже встречался с ним в сентябре на гала-вечере Best Fifa Football Awards в Лондоне, мы поговорили с ним пять минут. 

Ранее Унаи Эмери накануне финала Лиги Европы против «Челси» выделил в составе оппонента одного игрока. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эмери: «Каждая тренировка должна показывать характер»
Сегодня, 12:54 Комментарии0
Агент: «Брозович уверен, что „Интер“ вскоре завоюет трофеи»
Сегодня, 12:20 Комментарии0
Эмери: «Азар входит в пятерку лучших игроков в мире»
Сегодня, 12:08 Комментарии3
Обама прокомментировал неудачи Месси со сборной Аргентины
Сегодня, 11:44 Комментарии7
Газидис рассказал о новой системе работы «Милана»
Сегодня, 11:27 Комментарии1
Чех: «Победа в финале ЛЕ станет идеальным завершением карьеры»
Сегодня, 11:22 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 826
сегодня в 12:51
Глушаков признался, что в бане его жена видела не подругу детства.

"Эти афроспартаковцы такие шаловливые" - добавил он.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100