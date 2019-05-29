Эмери признался, что встречался с Венгером

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери признался, что встречался с легендарным наставником лондонского клуба Арсеном Венгером.
Однажды я разговаривал с ним в Лондоне. У меня здесь, в клубе, была косвенная информация о том, что он думает.
Я иногда разговариваю с персоналом о том, что Венгер может вернуться обратно в клуб. Возможно, однажды мы с ним выпьем кофе или пообедаем вместе. Но я думаю, что нам обоим нужно время. Однажды я уже встречался с ним в сентябре на гала-вечере Best Fifa Football Awards в Лондоне, мы поговорили с ним пять минут.
Ранее Унаи Эмери накануне финала Лиги Европы против «Челси» выделил в составе оппонента одного игрока.
"Эти афроспартаковцы такие шаловливые" - добавил он.
"Эти афроспартаковцы такие шаловливые" - добавил он.