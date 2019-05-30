Семак: «У нас в команде все любят Заболотного»

Наставник «Зенита» поддержал форварда команды , который в этом сезоне не смог отличиться в РПЛ .

Антона задело, что я выложил ролик о том, как он врезался в манекен? Да нет, конечно. Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях Инстаграма, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.

После игры с «Енисеем» Антон ходил с баннером «Антошка, давай забей немножко»? Да, и это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец. Стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растет. Требовать от него невозможного — бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде.