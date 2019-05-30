ГлавнаяНовости

Семак: «У нас в команде все любят Заболотного»

сегодня, 17:40

Наставник «Зенита» Сергей Семак поддержал форварда команды Антона Заболотного, который в этом сезоне не смог отличиться в РПЛ.

Антона задело, что я выложил ролик о том, как он врезался в манекен? Да нет, конечно. Антон прекрасно знает, что у меня ничего за пазухой нет. Если это смешной момент, то это смешной момент. Заболотный очень адекватный человек, и мне хотелось бы, чтоб таких людей было как можно больше. И в дебрях Инстаграма, и вообще. Нужно правильно понимать, как реагировать на высказывания.

После игры с «Енисеем» Антон ходил с баннером «Антошка, давай забей немножко»? Да, и это характеризует его как удивительно самоироничного человека. Просто молодец. Стоит ему поаплодировать. Он может делать, что может. Выкладывается на тренировках, растет. Требовать от него невозможного — бессмысленно. По мне, он молодец, профессионал и свою работу делает хорошо. Не зря все его любят в команде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «У Маркизио мало шансов проявить себя из-за рецидива травмы»
Сегодня, 18:28 Комментарии5
Президент «Чайки»: «Гендир „Урожая“ не умеет управлять своими эмоциями»
Сегодня, 17:58 Комментарии2
Ерохин: «Я всегда готов к новым вызовам»
Сегодня, 17:19 Комментарии3
Торбинский: «Продлевать контракт с „Енисеем“ не планирую»
Сегодня, 15:29 Комментарии7
Дзюба: «У меня контракт с компанией Мендеша. Смотрим на Англию»
Сегодня, 15:04 Комментарии37
Орлов: «У Денисова прекрасная карьера, он состоялся как футболист»
Сегодня, 14:11 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:57
Выкладывается на тренировках, растет.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Прям как как невидимка, растет, только этого никто не видит!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:55
Что команда,у нас вся страна его обожает и сразу начинает ржать,как только он появляется у кромки поля!!!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 18:40
LOpp
Сегодня 17:49
А раньше все любили Молло.

Неужели на УКРОИНЕ так?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:10
Антошка, Антошка!
Доил зенит немножко...
Тили — тили, трали — вали,
Мы давно не забивали...
Тарам-пам-пам!...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:04
Подушка он у них
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Palex
сегодня в 17:53
ЗП у него 4 млн. в месяц. За роль клоуна, хорошая зарплата.
Ой.
Одна месячная выплата и тело завернуло бы тройной мортале автоматически
LOpp
LOpp
сегодня в 17:49
А раньше все любили Молло.
Palex
Palex ответил Azu-Killah37
сегодня в 17:48
ЗП у него 4 млн. в месяц. За роль клоуна, хорошая зарплата.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 17:45
Интересно какая у него зп? Может меня возьмёте для роли "клоун в команде"? Только я сальтухи крутить не умею( но спартачам баночку положил бы точно, за пару сезонов
Nimbles
Nimbles
сегодня в 17:43
Гнать его нужно и быстрее.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100