Дзюба: «У меня контракт с компанией Мендеша. Смотрим на Англию»

Нападающий «Зенита» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Всё обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию.

Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона – нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим.

Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» – одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию.

Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня... Предложение было нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели.