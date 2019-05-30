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Дзюба: «У меня контракт с компанией Мендеша. Смотрим на Англию»

сегодня, 15:04

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией агента Жорже Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Всё обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию.

Конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона – нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим.

Понятно, что у меня еще год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» – одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию.

Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня... Предложение было нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 816
сегодня в 15:55
Поздно Дзюбе на Англию поглядывать.
ОПС
ОПС
   209 / 816
сегодня в 15:53
Думай не думай, а придется все таки ехать в Китай.
LOpp
LOpp
   21 / 816
сегодня в 15:49
Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился.


все удивляются, Дзюба забивает, Дзюба пасы раздает, Дзюба герой России, Дзюба человек года.... а оказывается его просто трясло.
112910315
112910315
   1 / 816
сегодня в 15:49
Главное не то, что Дзюба смотрит на Англию, главное, смотрит ли Англия на Дзюбу.
МКС
МКС
   19 / 816
сегодня в 15:43
Девять миллионов юаней

И китайцы не закрывают шкапчики
Gessenschaft
Gessenschaft
   136 / 816
сегодня в 15:41
ИГРОЧИШКО ИДЕТ ВСЛЕД ЗА ТРЕНЕРИШКОЙ, БГГГГ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 816
сегодня в 15:24
КАРОЧ НАДО ДЗЮБУ ЗА 50 ЛЯМОВ ПРОДАВАТЬ В КИТАЙ !!!

ГЫ-ГЫ
Caniggia
Caniggia
   53 / 816
сегодня в 15:23
Если деревяха сдриснет в англию, то он просто похоронит свою карьеру, не приживется там даже в середняке. Игрочишке не 20 и даже не 25 лет, он уже не молод и в таком возрасте уже чрезвычайно перестроиться под совершенно другой уровень футбола. Уж лучше тогда в Китай, там хоть озолотится, а лучше всего оставаться там где его сейчас ценят.
ermak6848
ermak6848
   149 / 816
сегодня в 15:23
время для раздумья Есть...
Определится
Albasin
Albasin
   14 / 816
сегодня в 15:16
Зенит - потолок для Дзюбы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   113 / 816
сегодня в 15:15
Прогодал..... В Англии столько не дадут.)) 😊
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   232 / 816
сегодня в 15:09
Зря китайцам отказал, не придётся в Томи на пенсию
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