Лунёв: «Мне жалко Чеха. Не думаю, что он мог спасти игру»

Голкипер «Зенита» подвел итоги финального матча Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» (4:1).

Первый тайм получился скучным, а второй куда интереснее. Если честно, от этой игры ожидал большего, особенно от «Арсенала». Я не думаю, что Чех в своем последнем матче мог как-то спасти игру, у соперника было много голевых моментов. Мне его жалко.

Стоит ли УЕФА дальше продолжать организовывать финалы еврокубков в странах, где футбол не сильно развит? Есть компетентные органы, которые этим занимаются. Вопросы им надо задавать.

Что касается качества трансляции, то я не понял: то ли у меня телевизор не очень, то ли картинка такая.