Орлов: «У Денисова прекрасная карьера, он состоялся как футболист»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

У Денисова прекрасная карьера, он состоялся как футболист, он трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА . Все говорят, что он мог большего добиться, но этому помешал его характер, а мне кажется, что он именно благодаря своему характеру всего достиг. Он из породы тех футболистов, которых нельзя сказать, что футбольный бог их чем-то наградил. У Аршавина есть чувство мяча, умение видеть поле, у Денисова этого нет, он именно за счет своего характера, неуступчивости и воли вышел на уровень, который позволил ему добиться своих успехов. Это говорит о том, что Денисов очень целеустремленный.

Нельзя сравнивать Денисова с Аршавиным, Кержаковым и Радимовым, они все разные. Денисова изначально Юрий Морозов не хотел брать, он говорил, что ничего из него не выйдет. Но потом все-таки пригляделся и взял его. Когда пришел Дик Адвокат, он стал использовать Денисова как полузащитника плана бокс-ту-бокс, а Тимощук был опорником, у которого Денисов многому научился в силу своего огромного желания, он научился разгадывать комбинации соперников и перехваты мячей, а потом стал одним из лучших опорников российского футбола.