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Семак: «Надеюсь, что „Зенит“ предложит Кокорину новый контракт»

сегодня, 14:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб продлит контракт с нападающим Александром Кокориным.

Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное.

Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки. Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег.

В юности тоже были потасовочки. Серьезных не припомню, без поножовщины.

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Все комментарии
drug01
drug01
   89 / 815
сегодня в 14:29
Теперь он очень опытный игрок и....
Nimbles
Nimbles ответил kastites
   187 / 815
сегодня в 14:28
Всем ясно ,что дело носило заказной характер от маскалей.
Конкретно, от свиней тарасовских, но это им не помогло.
kastites
kastites
   30 / 815
сегодня в 14:28
Всем ясно ,что дело носило заказной характер от маскалей.
Albasin
Albasin
   14 / 815
сегодня в 14:13
Надежда, что играть будет только лучше.
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