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Петржела: «Мне кажется, что у Комличенко ничего не получится в „Спартаке“»

сегодня, 01:10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о нападающем «Млады Болеслав» Николае Комличенко и прокомментировал слухи о возможном переходе российского форварда в «Спартак».

Мне этот мальчик не нравится. Он забивает столько, сколько в Чехии раньше не бывало, но вы слышите только разговоры, а не смотрели последние матчи. Так вот на поле его просто нет. Чем это объяснить, только звёздной болезнью? Его настрой на последние матчи просто катастрофа, и практически все последние голы он забил с пенальти. Громкое прозвище «Калашников», вызов в сборную – причина в этом. Ещё раз скажу, для русских – это типично, сколько раз сам такое видел. 

Комличенко возьмут на хороший контракт в «Спартаке»? Мне кажется, ничего не получится. И до сборной он ещё не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в «Спартаке» ещё и большие подъёмные и контракт получит.

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CSKA2012
CSKA2012
   165 / 803
сегодня в 02:28
Если петержела ругает его надо брать )))
mangoх12
mangoх12
   25 / 803
сегодня в 01:21
это все знают
kotmyshka
kotmyshka
   72 / 803
сегодня в 01:19
возможно
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   448 / 803
сегодня в 01:17
Согласен
11-и метровый
11-и метровый
   16 / 803
сегодня в 01:12
Свиням как раз такие и требуются.
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