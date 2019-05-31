Петржела: «Мне кажется, что у Комличенко ничего не получится в „Спартаке“»

Бывший главный тренер «Зенита» поделился мнением о нападающем «Млады Болеслав» и прокомментировал слухи о возможном переходе российского форварда в «Спартак».

Мне этот мальчик не нравится. Он забивает столько, сколько в Чехии раньше не бывало, но вы слышите только разговоры, а не смотрели последние матчи. Так вот на поле его просто нет. Чем это объяснить, только звёздной болезнью? Его настрой на последние матчи просто катастрофа, и практически все последние голы он забил с пенальти. Громкое прозвище «Калашников», вызов в сборную – причина в этом. Ещё раз скажу, для русских – это типично, сколько раз сам такое видел.

Комличенко возьмут на хороший контракт в «Спартаке»? Мне кажется, ничего не получится. И до сборной он ещё не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в «Спартаке» ещё и большие подъёмные и контракт получит.