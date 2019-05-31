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Ерохин: «Сложно давать прогнозы на финал Лиги чемпионов»

сегодня, 00:45
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассуждает о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Нынешний розыгрыш получился настолько непредсказуемым, что сложно давать какие-либо прогнозы. Посмотрите, насколько хорошо выступил «Аякс», как рано вылетел «Реал». Хочется, чтобы финалом остались довольны как футболисты, так и болельщики.

Мне было интересно наблюдать за «Аяксом», потому что два года назад мы с ними встречались в розыгрыше Лиги Европы. Тогда они вышли в финал, сейчас — добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Конечно, часть состава сменилась, но в любом случае их матчи по-прежнему интересно смотреть.

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