Ерохин: «Сложно давать прогнозы на финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Зенита» рассуждает о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Нынешний розыгрыш получился настолько непредсказуемым, что сложно давать какие-либо прогнозы. Посмотрите, насколько хорошо выступил «Аякс», как рано вылетел «Реал». Хочется, чтобы финалом остались довольны как футболисты, так и болельщики.

Мне было интересно наблюдать за «Аяксом», потому что два года назад мы с ними встречались в розыгрыше Лиги Европы. Тогда они вышли в финал, сейчас — добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Конечно, часть состава сменилась, но в любом случае их матчи по-прежнему интересно смотреть.