Хохлов: «Хочется, чтобы мы играли с позиции силы»

Наставник «Динамо» подвел итоги сезона для своей команды.

Сезоном я недоволен, это очевидно. Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.

В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.

Насколько изменится «Динамо» к старту следующего сезона? Сейчас об этом рано говорить. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички. Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше.

Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе — это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион.