ГлавнаяНовости

Хохлов: «Хочется, чтобы мы играли с позиции силы»

сегодня, 00:32

Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги сезона для своей команды.

Сезоном я недоволен, это очевидно. Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.

В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.

Насколько изменится «Динамо» к старту следующего сезона? Сейчас об этом рано говорить. Во-первых, это конфиденциальная информация. Во-вторых, на место ушедших придут новички. Их позиции пока назвать не могу. Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали. Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше.

Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе — это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ерохин: «Сложно давать прогнозы на финал Лиги чемпионов»
Сегодня, 00:45 Комментарии0
Кононов: «В Австрии нас ждут интересные игры»
Вчера, 23:56 Комментарии4
Тренер «Чертаново»: «„Нижний Новгород“ сегодня играл агрессивно»
Вчера, 22:21 Комментарии1
Божович: «Это была ничейная игра»
Вчера, 22:13 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Не хочу обсуждать судейство»
Вчера, 21:49 Комментарии4
Рибалта: «За Ракицкого мы заплатили справедливую цену»
Вчера, 21:04 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100