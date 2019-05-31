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Агуэро хочет закончить карьеру в своем первом клубе

31 мая 2019, 10:52

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что хотел бы вернуться в аргентинский клуб «Индепендьенте», где начинал свою профессиональную карьеру.

Конечно, болельщики «Индепендьенте» хотели бы, чтобы я вернулся, но у меня контракт с «Манчестер Сити», и я стараюсь сосредоточиться на оставшихся двух годах.

А затем посмотрим. Безусловно, «Индепендьенте» - мой приоритет.

Напомним, Агуэро в пятом сезоне АПЛ подряд забивает за «Ман Сити» не менее 20 голов.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил d_fincher
   46 / 816
31 мая в 15:17
Вопрос знатокам. 5 лет 20 голов АПЛ - отчего он не такой же великий как Месси?
Ну как бы у него 168 голов в АПЛ, он на 6 месте среди лучших бомбардиров в истории АПЛ. Лучший бомбардир за всю историю Манчестер Сити, автор золотого гола, тащер команды. Входит в тройку лучших центральных нападающих мира. Еще есть вопросы?
d_fincher
d_fincher
   194 / 816
31 мая в 14:01
Вопрос знатокам. 5 лет 20 голов АПЛ - отчего он не такой же великий как Месси?
Igo0rek
Igo0rek ответил allemz
   46 / 816
31 мая в 13:30
Это те игроки, которые выходили на поле "умирать" ради клуба и болельщиков, а не денег Мансура. Или ты забыл, что именно благодаря топ-игре Харта мы еле доползли до полуфинала ЛЧ (2015/16)?
В большей степени благодаря голу Де Брюйне))
Я не спорю, эти игроки оставили о себе в клубе самые лучшие воспоминания.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 13:19
Индепендьенте подождёт.
allemz
allemz ответил Igo0rek
   57 / 816
31 мая в 13:12
Если быть объективным, при всей моей симпатии к Харту, Коларову и Сабе, они не игроки уровня финала ЛЧ.
Это те игроки, которые выходили на поле "умирать" ради клуба и болельщиков, а не денег Мансура.
Или ты забыл, что именно благодаря топ-игре Харта мы еле доползли до полуфинала ЛЧ (2015/16)?
Igo0rek
Igo0rek ответил allemz
   46 / 816
31 мая в 13:01
Как и Харт, Компани, Саба, Коларов, которые не успели..
Если быть объективным, при всей моей симпатии к Харту, Коларову и Сабе, они не игроки уровня финала ЛЧ.
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 12:27
На родину тянет когда стареют.
allemz
allemz ответил Igo0rek
   57 / 816
31 мая в 12:08
Надеюсь Манчестер Сити выиграет ЛЧ с Агуэро. Кун заслужил этот трофей.
Как и Харт, Компани, Саба, Коларов, которые не успели..
Igo0rek
Igo0rek
   46 / 816
31 мая в 11:28
Надеюсь Манчестер Сити выиграет ЛЧ с Агуэро. Кун заслужил этот трофей.
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
31 мая в 11:10
Похвально
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