Агуэро хочет закончить карьеру в своем первом клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил, что хотел бы вернуться в аргентинский клуб «Индепендьенте», где начинал свою профессиональную карьеру.
Конечно, болельщики «Индепендьенте» хотели бы, чтобы я вернулся, но у меня контракт с «Манчестер Сити», и я стараюсь сосредоточиться на оставшихся двух годах.
А затем посмотрим. Безусловно, «Индепендьенте» - мой приоритет.
Напомним, Агуэро в пятом сезоне АПЛ подряд забивает за «Ман Сити» не менее 20 голов.
Я не спорю, эти игроки оставили о себе в клубе самые лучшие воспоминания.
Я не спорю, эти игроки оставили о себе в клубе самые лучшие воспоминания.
Или ты забыл, что именно благодаря топ-игре Харта мы еле доползли до полуфинала ЛЧ (2015/16)?
Или ты забыл, что именно благодаря топ-игре Харта мы еле доползли до полуфинала ЛЧ (2015/16)?