Агуэро хочет закончить карьеру в своем первом клубе

Нападающий «Манчестер Сити» сообщил, что хотел бы вернуться в аргентинский клуб «Индепендьенте», где начинал свою профессиональную карьеру.

Конечно, болельщики «Индепендьенте» хотели бы, чтобы я вернулся, но у меня контракт с «Манчестер Сити», и я стараюсь сосредоточиться на оставшихся двух годах.

А затем посмотрим. Безусловно, «Индепендьенте» - мой приоритет.