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Конте: «Я выбрал „Интер“, поскольку руководство клуба настроено амбициозно»

31 мая 2019, 09:18

Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Интера».

Начинается новая глава моей жизни, я полон энтузиазма и постараюсь отплатить за доверие, которое мне оказали руководители.

Я выбрал «Интер», поскольку руководство настроено амбициозно. Я впечатлен открытостью клуба и его желанием вернуть «Интер» на позиции, которые он заслуживает занимать.

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Великий Князь
Великий Князь ответил заDOOMчивый
   409 / 816
01 июня в 12:39
Конте Чемпионский тренер,он Юву привёл к скудетто и также Челси. Теперь таже участь уготовано и ИНТЕРУ. Самое интересное,Юва не отреагировала на его прямые намёки,а Интер не долго ломаясь использовал свой шанс.Тоша за пару-тройку туров привьёт менталитет победителя и есть все шансы как минимум на 2 место,а если придёт Сарри,то и стать Чемпионами. А куда должен был идти Тоша, в Кьево что ли?
В Ливерпуль. По твоему комментарию видно, что если не он, то никто. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
   409 / 816
01 июня в 12:38
Удалённый комментарий пользователя Kirgudu просто огонь.
Аха-ха)

Рекомендую)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
31 мая в 21:29
Конте Чемпионский тренер,он Юву привёл к скудетто и также Челси. Теперь таже участь уготовано и ИНТЕРУ. Самое интересное,Юва не отреагировала на его прямые намёки,а Интер не долго ломаясь использовал свой шанс.Тоша за пару-тройку туров привьёт менталитет победителя и есть все шансы как минимум на 2 место,а если придёт Сарри,то и стать Чемпионами.
А куда должен был идти Тоша, в Кьево что ли?
Kirgudu
Kirgudu
   306 / 816
31 мая в 19:31
    juvenale
    juvenale ответил Kirgudu
       31 / 816
    31 мая в 18:45
    На юани повёлся.Да и пох.. Это чучело ещё умудрилось китаёзам и подлизать-"Я был поражен чистотой клуба, их историей и желанием вернуть команду туда, где она заслуживает быть" И это легенда Юве???Смерд в парике(((
    да нормальный человек бы такое не сказал...особенно после слива Юве в 2006 году и доклада паллаци....парик просто продался...просто гниль
    juvenale
    juvenale
       31 / 816
    31 мая в 18:43
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         81 / 816
      31 мая в 15:20
      Надеюсь Конте удастся навязать борьбу Юве. Итальянский чемпионат нуждается в конкуренции.
      Kirgudu
      Kirgudu
         306 / 816
      31 мая в 13:41
      На юани повёлся.Да и пох..
      Это чучело ещё умудрилось китаёзам и подлизать-"Я был поражен чистотой клуба, их историей и желанием вернуть команду туда, где она заслуживает быть"
      И это легенда Юве???Смерд в парике(((
      Rheinfall
      Rheinfall
         302 / 816
      31 мая в 13:04
      О Конте, ожиданиях и трансферах.

      Завтра в час дня объявят имя нового тренера Интера. На 99,99% им станет Антонио Конте. Более того, уже известно кто войдёт в его тренерский штаб, Граф в этом плане очень консервативен, по всем своим местам работы он возил примерно один и тот же набор пассажиров: например ассистентом будет его родной брат Джанлука, а ответственным за общение с командой, так называется тим-менеджером Леле Ориали. Насколько этот человек пропитан духом Интера и Великих Побед, думаю, напоминать нет смысла.

      Важно понимать одно: ни один здравомыслящий человек не ждал от Лучано ни то что Скудетто, но и борьбы за неё, даже в минувшем сезоне. Цель Спаллетти - поставить команду на ноги в игровом и финансовом плане и проложить рельсы в Лигу Чемпионов, с чем Мистер и справился оба раза.

      С Конте спрос будет уже совсем другой и со стороны Сунинг (абы кому 12 млн € в сезон не предложат), и, тем более, от тифози. Справится ли Антонио? Все, конечно же, во многом будет зависеть от меркато. А оно наконец- то будет жарким, не зажатым в рамки ффп, и, что кстати очень важно, по всей видимости оно будет очень быстрым. Уже известна и новая игровая схема, и даже цели под неё: Конте хочет получить готовую команду к началу сборов и азиатского турне, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к новому сезону.



      Хотел бы рассказать вам каким это ТО вижу я. ⚠️ Ваше мнение бесценно и может в корне отличаться от моего, я не эксперт, а простой фанат ⚠️



      Из-за неприличного количества неликвида, начнём с продаж.
      1. Энрике Дальберт. Бразилец не поставил крест на своей карьере в Италии матчем с Эмполи. Он был стабильно плох все два года. Тем летом его не продали исключительно из-за ФФП (чтобы не добавить в бюджет очередную дыру, игрок должен был уходить минимум за 20ку).

      Покупатели: кто угодно, пожалуйста.



      2. Миранда. Во первых Миранде и самому не очень улыбается перспектива быть запасным второй сезон подряд. А во вторых через год у него истекает контракт, и пока можно получить за него хоть что-то - нужно прощаться.Покупатели: Турция, Китай, Бразилия, Португалия.3. Жоао Мариу. Ситуация идентична Дальберту.

      Покупатели: АПЛ, Португалия.



      3. Жоао Мариу. Ситуация идентична Дальберту.

      Покупатели: АПЛ, Португалия.



      4. Борха Валеро. Спасибо Профессору за все, каши он точно не портил, но для больших целей нужны большие имена.

      Покупатели: Испания.



      5. Антонио Кандрева. Не смотря на опыт работы Конте с Антонио, его время в Интере так же подошло к концу. В принципе ещё тем летом. Но жена на сносях были уважительной причиной отказаться от переезда на Лазурный Берег.

      Покупатели: Италия, Франция.



      6. Мауро Икарди. Если верить газетами, на его продажи настаивает сам Конте. Это очень верный шаг по многим причинам: тут тебе и поклон Курве, и финансовая выгода, и новый вектор развития, буквально, новая эпоха.Покупатели: юве, Атлетико, Реал.7. Габигол. Что Легенда может дать Конте кроме денег с трансфера - большая загадка.

      Покупатели: ???


      Теперь перейдём к самому вкусному, покупкам.



      1. Центральный защитник. Начинать сезон с тройкой GDS (типа BBC, только лучше), где D может в любой момент сломаться, а на банке только Раноккья и условный Гравийон - самоубийство. В идеале нужен опытный игрок, не дороже 20-30 млн €, возможно возрастной, согласный на ротацию. Не зря Bild пишет про Боатенга.



      2. Правый латераль. В командах Конте крайние защитники всегда занимали очень важное место и в создании, и в разрушении. Основные требования к кандидатам: физическая подготовка и универсальность. Примеры: Виктор Мозес, Данило.



      3. Никола Барелла. Сардинца надо забирать, к счастью он сам хочет только к нам. Не зря его родители Интеристы, а кумир - Деки. Трансфер крайне близок к завершению за 30-35 млн € и парочку молодняка в придачу.



      4. Федерико Кьеза. Суперзвезда Фиорентины засиделась в родной колыбели, ребёнка уже надо оторвать от маминой титьки и дать прохавать реального футбола. Цена сурового воспитания высока (Фио хотят 70-80 млн), но такой трансфер означает самые серьёзные намерения: давненько главная звезда чемпионата уезжала НЕ в Турин. Кьеза может сыграть и на правой бровки, и в 343 (Конте периодически использовал ее в Челси).



      5. Эдин Джеко. Босниец хочет в Интер - к хорватам и Радже. Конте уже давно хочет боснийца. Все довольны? Цена за игрока, который может переломить ход матча и добавить нападению разнообразия, смешная- порядка 12 млн €. Как можно хейтить трансфер Джеко после сезона, в котором нашим 3-им центрфорвардом был Раноккья?!



      6. Ромелу Лукаку. Бельгиец настоящий зверь, аналогов ему в СериАле не было со времён Адриано или даже Вьери. Дуван Запата - дешёвая подделка по сравнению с этим огромным скоростным людоедом. Ожидаю от него минимум 20 очков по системе гол+сожранное рот.



      7. Маттео Политано. Единственный из арендантов, кто заслужил право быть выкупленным.



      8. Опорник. Цепная псина, он же, по научному, mediano. В принципе, да хоть тот же Тьему Бакайоко.


      источник: t.me/inter_ru
      Rheinfall
      Rheinfall
         302 / 816
      31 мая в 12:59
      Конте: Лукаку? Об этом сложно говорить, у нас наверняка есть план по улучшению команды. Но важно иметь большие амбиции по сокращению отставания. Санчес? Поговори с руководством. Если у Икарди есть будущее со мной? Мы рассмотрим каждую ситуацию и примем лучшие решения с клубом. Мы будем очень усердно работать, чтобы сделать лучший выбор, потому что клуб - самая важная вещь в настоящем и будущем.
      BDA81
      BDA81
         703 / 816
      31 мая в 12:50
      Тот случай когда тренер утопит клуб !
      Groove000
      Groove000
         114 / 816
      31 мая в 11:27
      Ууууух, как бомбит-то у гоббов :-D
      BagioR
      BagioR
         327 / 816
      31 мая в 11:09
      Да амбиции у них большие. Снова купить прокуроров судей ментов устроить очередное фарсаполи.
      Да только ни фига не выйдет. Мрази вроде 75 Росси сдохли. Дай бог доживу до тех дней когда это недорозумение будет гнить в китпйском пердиве вмемте с Конте
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         36 / 816
      31 мая в 10:55
      Парик продал душу дьяволу за юани. Скоро расплата. Аха-ха)
      112910315
      112910315
         13 / 816
      31 мая в 10:41
      Скучать Конте не придётся, так как, Интер ещё и представитель Италии в ЛЧ. Тренер молодой, амбициозный будет доказывать всем, что он топ-тренер, а относительная неудача в Челси-это досадное недоразумение.
      Bavaria_M
      Bavaria_M
         94 / 816
      31 мая в 10:18
      Боюсь с его амбициями даж у сити и псж вместе взятых, не хватит бабла
      ДСА
      ДСА
         55 / 816
      31 мая в 10:09
      Если не получится, то выгонят с позором.
      prayforspecialone
      prayforspecialone ответил cska plus
         467 / 816
      31 мая в 09:57
      Интер и при Лучано был крепким орешком, Конте не придётся сильно утруждаться.
      Крепкий орешек влетал в еврокубках, получив путевку в ЛЧ всего из-за слабости конкурентов, при этом упустив бронзу. Хоть к результатам придираться не стоило бы, замена на Конте явно улучшит результаты
      112910315
      112910315
         13 / 816
      31 мая в 09:40
      Тот случай, когда команда и тренер нашли друг друга.
      cska plus
      cska plus
         4 / 816
      31 мая в 09:21
      Интер и при Лучано был крепким орешком, Конте не придётся сильно утруждаться.
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