Конте: «Я выбрал „Интер“, поскольку руководство клуба настроено амбициозно»

Итальянский специалист прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Интера».

Начинается новая глава моей жизни, я полон энтузиазма и постараюсь отплатить за доверие, которое мне оказали руководители.

Я выбрал «Интер», поскольку руководство настроено амбициозно. Я впечатлен открытостью клуба и его желанием вернуть «Интер» на позиции, которые он заслуживает занимать.