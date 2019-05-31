Конте: «Я выбрал „Интер“, поскольку руководство клуба настроено амбициозно»

Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Интера».
Начинается новая глава моей жизни, я полон энтузиазма и постараюсь отплатить за доверие, которое мне оказали руководители.
Я выбрал «Интер», поскольку руководство настроено амбициозно. Я впечатлен открытостью клуба и его желанием вернуть «Интер» на позиции, которые он заслуживает занимать.
Аха-ха)
Рекомендую)
Аха-ха)
Рекомендую)
А куда должен был идти Тоша, в Кьево что ли?
А куда должен был идти Тоша, в Кьево что ли?
Это чучело ещё умудрилось китаёзам и подлизать-"Я был поражен чистотой клуба, их историей и желанием вернуть команду туда, где она заслуживает быть"
И это легенда Юве???Смерд в парике(((
Это чучело ещё умудрилось китаёзам и подлизать-"Я был поражен чистотой клуба, их историей и желанием вернуть команду туда, где она заслуживает быть"
И это легенда Юве???Смерд в парике(((
Завтра в час дня объявят имя нового тренера Интера. На 99,99% им станет Антонио Конте. Более того, уже известно кто войдёт в его тренерский штаб, Граф в этом плане очень консервативен, по всем своим местам работы он возил примерно один и тот же набор пассажиров: например ассистентом будет его родной брат Джанлука, а ответственным за общение с командой, так называется тим-менеджером Леле Ориали. Насколько этот человек пропитан духом Интера и Великих Побед, думаю, напоминать нет смысла.
Важно понимать одно: ни один здравомыслящий человек не ждал от Лучано ни то что Скудетто, но и борьбы за неё, даже в минувшем сезоне. Цель Спаллетти - поставить команду на ноги в игровом и финансовом плане и проложить рельсы в Лигу Чемпионов, с чем Мистер и справился оба раза.
С Конте спрос будет уже совсем другой и со стороны Сунинг (абы кому 12 млн € в сезон не предложат), и, тем более, от тифози. Справится ли Антонио? Все, конечно же, во многом будет зависеть от меркато. А оно наконец- то будет жарким, не зажатым в рамки ффп, и, что кстати очень важно, по всей видимости оно будет очень быстрым. Уже известна и новая игровая схема, и даже цели под неё: Конте хочет получить готовую команду к началу сборов и азиатского турне, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к новому сезону.
Хотел бы рассказать вам каким это ТО вижу я. ⚠️ Ваше мнение бесценно и может в корне отличаться от моего, я не эксперт, а простой фанат ⚠️
Из-за неприличного количества неликвида, начнём с продаж.
1. Энрике Дальберт. Бразилец не поставил крест на своей карьере в Италии матчем с Эмполи. Он был стабильно плох все два года. Тем летом его не продали исключительно из-за ФФП (чтобы не добавить в бюджет очередную дыру, игрок должен был уходить минимум за 20ку).
Покупатели: кто угодно, пожалуйста.
2. Миранда. Во первых Миранде и самому не очень улыбается перспектива быть запасным второй сезон подряд. А во вторых через год у него истекает контракт, и пока можно получить за него хоть что-то - нужно прощаться.Покупатели: Турция, Китай, Бразилия, Португалия.3. Жоао Мариу. Ситуация идентична Дальберту.
Покупатели: АПЛ, Португалия.
3. Жоао Мариу. Ситуация идентична Дальберту.
Покупатели: АПЛ, Португалия.
4. Борха Валеро. Спасибо Профессору за все, каши он точно не портил, но для больших целей нужны большие имена.
Покупатели: Испания.
5. Антонио Кандрева. Не смотря на опыт работы Конте с Антонио, его время в Интере так же подошло к концу. В принципе ещё тем летом. Но жена на сносях были уважительной причиной отказаться от переезда на Лазурный Берег.
Покупатели: Италия, Франция.
6. Мауро Икарди. Если верить газетами, на его продажи настаивает сам Конте. Это очень верный шаг по многим причинам: тут тебе и поклон Курве, и финансовая выгода, и новый вектор развития, буквально, новая эпоха.Покупатели: юве, Атлетико, Реал.7. Габигол. Что Легенда может дать Конте кроме денег с трансфера - большая загадка.
Покупатели: ???
Теперь перейдём к самому вкусному, покупкам.
1. Центральный защитник. Начинать сезон с тройкой GDS (типа BBC, только лучше), где D может в любой момент сломаться, а на банке только Раноккья и условный Гравийон - самоубийство. В идеале нужен опытный игрок, не дороже 20-30 млн €, возможно возрастной, согласный на ротацию. Не зря Bild пишет про Боатенга.
2. Правый латераль. В командах Конте крайние защитники всегда занимали очень важное место и в создании, и в разрушении. Основные требования к кандидатам: физическая подготовка и универсальность. Примеры: Виктор Мозес, Данило.
3. Никола Барелла. Сардинца надо забирать, к счастью он сам хочет только к нам. Не зря его родители Интеристы, а кумир - Деки. Трансфер крайне близок к завершению за 30-35 млн € и парочку молодняка в придачу.
4. Федерико Кьеза. Суперзвезда Фиорентины засиделась в родной колыбели, ребёнка уже надо оторвать от маминой титьки и дать прохавать реального футбола. Цена сурового воспитания высока (Фио хотят 70-80 млн), но такой трансфер означает самые серьёзные намерения: давненько главная звезда чемпионата уезжала НЕ в Турин. Кьеза может сыграть и на правой бровки, и в 343 (Конте периодически использовал ее в Челси).
5. Эдин Джеко. Босниец хочет в Интер - к хорватам и Радже. Конте уже давно хочет боснийца. Все довольны? Цена за игрока, который может переломить ход матча и добавить нападению разнообразия, смешная- порядка 12 млн €. Как можно хейтить трансфер Джеко после сезона, в котором нашим 3-им центрфорвардом был Раноккья?!
6. Ромелу Лукаку. Бельгиец настоящий зверь, аналогов ему в СериАле не было со времён Адриано или даже Вьери. Дуван Запата - дешёвая подделка по сравнению с этим огромным скоростным людоедом. Ожидаю от него минимум 20 очков по системе гол+сожранное рот.
7. Маттео Политано. Единственный из арендантов, кто заслужил право быть выкупленным.
8. Опорник. Цепная псина, он же, по научному, mediano. В принципе, да хоть тот же Тьему Бакайоко.
источник: t.me/inter_ru
Завтра в час дня объявят имя нового тренера Интера. На 99,99% им станет Антонио Конте. Более того, уже известно кто войдёт в его тренерский штаб, Граф в этом плане очень консервативен, по всем своим местам работы он возил примерно один и тот же набор пассажиров: например ассистентом будет его родной брат Джанлука, а ответственным за общение с командой, так называется тим-менеджером Леле Ориали. Насколько этот человек пропитан духом Интера и Великих Побед, думаю, напоминать нет смысла.
Важно понимать одно: ни один здравомыслящий человек не ждал от Лучано ни то что Скудетто, но и борьбы за неё, даже в минувшем сезоне. Цель Спаллетти - поставить команду на ноги в игровом и финансовом плане и проложить рельсы в Лигу Чемпионов, с чем Мистер и справился оба раза.
С Конте спрос будет уже совсем другой и со стороны Сунинг (абы кому 12 млн € в сезон не предложат), и, тем более, от тифози. Справится ли Антонио? Все, конечно же, во многом будет зависеть от меркато. А оно наконец- то будет жарким, не зажатым в рамки ффп, и, что кстати очень важно, по всей видимости оно будет очень быстрым. Уже известна и новая игровая схема, и даже цели под неё: Конте хочет получить готовую команду к началу сборов и азиатского турне, чтобы ничто не отвлекало от подготовки к новому сезону.
Хотел бы рассказать вам каким это ТО вижу я. ⚠️ Ваше мнение бесценно и может в корне отличаться от моего, я не эксперт, а простой фанат ⚠️
Из-за неприличного количества неликвида, начнём с продаж.
1. Энрике Дальберт. Бразилец не поставил крест на своей карьере в Италии матчем с Эмполи. Он был стабильно плох все два года. Тем летом его не продали исключительно из-за ФФП (чтобы не добавить в бюджет очередную дыру, игрок должен был уходить минимум за 20ку).
Покупатели: кто угодно, пожалуйста.
2. Миранда. Во первых Миранде и самому не очень улыбается перспектива быть запасным второй сезон подряд. А во вторых через год у него истекает контракт, и пока можно получить за него хоть что-то - нужно прощаться.Покупатели: Турция, Китай, Бразилия, Португалия.3. Жоао Мариу. Ситуация идентична Дальберту.
Покупатели: АПЛ, Португалия.
3. Жоао Мариу. Ситуация идентична Дальберту.
Покупатели: АПЛ, Португалия.
4. Борха Валеро. Спасибо Профессору за все, каши он точно не портил, но для больших целей нужны большие имена.
Покупатели: Испания.
5. Антонио Кандрева. Не смотря на опыт работы Конте с Антонио, его время в Интере так же подошло к концу. В принципе ещё тем летом. Но жена на сносях были уважительной причиной отказаться от переезда на Лазурный Берег.
Покупатели: Италия, Франция.
6. Мауро Икарди. Если верить газетами, на его продажи настаивает сам Конте. Это очень верный шаг по многим причинам: тут тебе и поклон Курве, и финансовая выгода, и новый вектор развития, буквально, новая эпоха.Покупатели: юве, Атлетико, Реал.7. Габигол. Что Легенда может дать Конте кроме денег с трансфера - большая загадка.
Покупатели: ???
Теперь перейдём к самому вкусному, покупкам.
1. Центральный защитник. Начинать сезон с тройкой GDS (типа BBC, только лучше), где D может в любой момент сломаться, а на банке только Раноккья и условный Гравийон - самоубийство. В идеале нужен опытный игрок, не дороже 20-30 млн €, возможно возрастной, согласный на ротацию. Не зря Bild пишет про Боатенга.
2. Правый латераль. В командах Конте крайние защитники всегда занимали очень важное место и в создании, и в разрушении. Основные требования к кандидатам: физическая подготовка и универсальность. Примеры: Виктор Мозес, Данило.
3. Никола Барелла. Сардинца надо забирать, к счастью он сам хочет только к нам. Не зря его родители Интеристы, а кумир - Деки. Трансфер крайне близок к завершению за 30-35 млн € и парочку молодняка в придачу.
4. Федерико Кьеза. Суперзвезда Фиорентины засиделась в родной колыбели, ребёнка уже надо оторвать от маминой титьки и дать прохавать реального футбола. Цена сурового воспитания высока (Фио хотят 70-80 млн), но такой трансфер означает самые серьёзные намерения: давненько главная звезда чемпионата уезжала НЕ в Турин. Кьеза может сыграть и на правой бровки, и в 343 (Конте периодически использовал ее в Челси).
5. Эдин Джеко. Босниец хочет в Интер - к хорватам и Радже. Конте уже давно хочет боснийца. Все довольны? Цена за игрока, который может переломить ход матча и добавить нападению разнообразия, смешная- порядка 12 млн €. Как можно хейтить трансфер Джеко после сезона, в котором нашим 3-им центрфорвардом был Раноккья?!
6. Ромелу Лукаку. Бельгиец настоящий зверь, аналогов ему в СериАле не было со времён Адриано или даже Вьери. Дуван Запата - дешёвая подделка по сравнению с этим огромным скоростным людоедом. Ожидаю от него минимум 20 очков по системе гол+сожранное рот.
7. Маттео Политано. Единственный из арендантов, кто заслужил право быть выкупленным.
8. Опорник. Цепная псина, он же, по научному, mediano. В принципе, да хоть тот же Тьему Бакайоко.
источник: t.me/inter_ru
Да только ни фига не выйдет. Мрази вроде 75 Росси сдохли. Дай бог доживу до тех дней когда это недорозумение будет гнить в китпйском пердиве вмемте с Конте
Да только ни фига не выйдет. Мрази вроде 75 Росси сдохли. Дай бог доживу до тех дней когда это недорозумение будет гнить в китпйском пердиве вмемте с Конте