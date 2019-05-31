Председатель правления «Ливерпуля»: «Коутиньо жалеет об уходе в „Барсу“»

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер предполагает, что полузащитник сейчас жалеет о переходе из мерсисайдского клуба в «Барселону» в 2018 году.

Могу сказать о Филиппе только хорошее. Думаю, он ушел из «Ливерпуля», поскольку хотел играть в одном из двух крупнейших испанских клубов.

Мы пытались его убедить, что «Ливерпуль» движется в правильном направлении и Филиппе ждут успехи в Лиге чемпионов. Думаю, он сожалеет о своем решении.