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Председатель правления «Ливерпуля»: «Коутиньо жалеет об уходе в „Барсу“»

31 мая 2019, 10:25

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер предполагает, что полузащитник Филиппе Коутиньо сейчас жалеет о переходе из мерсисайдского клуба в «Барселону» в 2018 году.

Могу сказать о Филиппе только хорошее. Думаю, он ушел из «Ливерпуля», поскольку хотел играть в одном из двух крупнейших испанских клубов.

Мы пытались его убедить, что «Ливерпуль» движется в правильном направлении и Филиппе ждут успехи в Лиге чемпионов. Думаю, он сожалеет о своем решении.

По слухам, Коутиньо покинет «Барселону» этим летом.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   148 / 816
31 мая в 21:15
Ливер в финале ЛЧ второй сезон подряд, а Коут с сезоном 5+2, на продажу выставлен каталонскими.
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
31 мая в 17:26
Как и Глеб, как и Сонг....Вот и еще один футболист пополнил и без того большой список игроков, которые остались недовольны своим переходом в Барселону(
Ruslan3132
Ruslan3132
   138 / 816
31 мая в 17:20
Да Ливеру только лучше стало, сбагрили пузырь за 145лямов и дважды после этого вышли в ЛЧ ))
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   286 / 816
31 мая в 16:26
Приятель, ну ты сравнил три дворых титула барсы и Кубок европейских чемпионов Ливера) Да даже просто выход в финал ценнее чем эти внутренние кубки из нержавейки)
Дык может для Коутиньо то не ценнее? :))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Incredulous
   146 / 816
31 мая в 14:32
Ну да, мы все видим, как он в ЛЧ и в сборной это делает из года в год. И как "полезна" его игра без поддержки Хави и Иньесты.
Вся причина,что Месси забыл дома два золотых айфона,ему было скучно,поэтому не играл.
Вальверде не понимает на что способен Месси с двумя айфонами на поле.
starche
starche ответил FERIS
   592 / 816
31 мая в 14:15
Большинство новичков пожалели,что перебрались в барселонский балет. Команду одного балеруна из Аргентины. Пока вся команда обслуживает интересы и стату одного бегунка,толку не будет
Бред.
starche
starche ответил чемпионство с душком
   592 / 816
31 мая в 14:14
пока в Барсе есть Меся, все остальные игроки будут чувствовать себя амном
Это глупость.
Artuom
Artuom ответил Cympak-05
   32 / 816
31 мая в 13:48
Если Ливерпуль опять проиграет. То думаю он точно не будет жалеть
Между проиграть в финале и вылететь по клоунски большая разница знаешь ли...)
Cympak-05
Cympak-05
   470 / 816
31 мая в 13:06
Если Ливерпуль опять проиграет. То думаю он точно не будет жалеть
авито
авито ответил ALBA BARCELONA 21
   400 / 816
31 мая в 12:50
Единственное приобретение,кот надо было это Месси в Барселоне.Месси может один играть в Барсе,даже без голкипера и победить любую команду мира,и тренер не нужен.Месси может с самого начала игры взять мяч и отдыхаючи обыгрывать всех 90 минут и плюс 4 минуты,и за игру обводя всех 94 минуты звонить жене и разговаривать спокойно 94 минуты с женой а с другого телефона играть компьютерные игры одновременно.Так никто не может,только Лионель Месси аль Росарио.
Как это Месси сможет в одиночку обыгрывать другие команды?Если он будет сосредоточен на телефонных разговорах с женой по золотому смартфону и одновременно играть в электронные игру по другому. Матчи будут заканчиватся ничейными результатами. Максимум в таком виде ЛЕО сможет разгромить только сливочный Реал Мадрид.
Incredulous
Incredulous ответил ALBA BARCELONA 21
   113 / 816
31 мая в 12:46
Ну да, мы все видим, как он в ЛЧ и в сборной это делает из года в год. И как "полезна" его игра без поддержки Хави и Иньесты.
neomessi
neomessi
   162 / 816
31 мая в 12:45
Уход Коута помог Ливеру играть на более высоком уровне.
Вот подряд второй раз выходят в финал ЛЧ. А с ним сколько раз там играли?
Ливер должен сказать спасибо, что Барса за опупительную сумму купила его.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   146 / 816
31 мая в 12:16
Единственное приобретение,кот надо было это Месси в Барселоне.Месси может один играть в Барсе,даже без голкипера и победить любую команду мира,и тренер не нужен.Месси может с самого начала игры взять мяч и отдыхаючи обыгрывать всех 90 минут и плюс 4 минуты,и за игру обводя всех 94 минуты звонить жене и разговаривать спокойно 94 минуты с женой а с другого телефона играть компьютерные игры одновременно.Так никто не может,только Лионель Месси аль Росарио.
матос
матос
   391 / 816
31 мая в 12:03
еще больше сожалеть должно глупое руководство Интера , продавшее когда то Коута в Ливерпуль. вместо того чтобы давать молодежи больше шансов и времени они их продают за гроши и покупают после хлам.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил S.L.I.P.
   56 / 816
31 мая в 12:01
Приятель, ну ты сравнил три дворых титула барсы и Кубок европейских чемпионов Ливера) Да даже просто выход в финал ценнее чем эти внутренние кубки из нержавейки)
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   301 / 816
31 мая в 11:59
пока в Барсе есть Меся, все остальные игроки будут чувствовать себя амном
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 11:42
В барсе все жалеют о том, что перешли туда, кроме гнома.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   286 / 816
31 мая в 11:32
Желаю только победы Ливерпулю в финале, но все же не могу не заметить, что если Ливерпуль проиграет, то у Коутиньо 3 трофея за полтора года, а у Ливерпуля 0.
Так что прежде, чем говорить, верный выбор или нет, надо сначала заполучить результат.

И Коутиньо игрок основы, больше 50 матчей за сезон. На лавке не сидит, чего ему печалиться то? Что болелы иногда свистят и журналисты гадости пишут? Кошмар )) мир сейчас и так сошел с ума, что после чемпионства орут, что нужна перестройка. Дичь ))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   146 / 816
31 мая в 11:20
С ним и с Суаресом они не вышли бы в финал,оба тормоза,без них заиграли
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 11:16
Ошибся однако..
Ptaha91
Ptaha91
   124 / 816
31 мая в 11:11
а мог быть королем и легендой Ливерпуля.
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
31 мая в 11:08
С его уходом Ливерпуль стал сильнее.
la_masia
la_masia
   83 / 816
31 мая в 11:08
Как всегда самые завистники это глоры Кабинетуса)))
Им же в ЛЧ давно ничего не светит))) а с пристарелым гомодриллом тем более. Скоро на месте вашего стадиона откроют салон красоты)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   36 / 816
31 мая в 11:02
Глубоко ковтнула Коутиния)))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   36 / 816
31 мая в 11:02
Особенно после 4:0. Аха-ха)
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 10:48
А если Ливерпуль ЛЧ возьмет, то он еще больше жалеть будет!!!
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
31 мая в 10:45
Котинью наконец то понял что попал в секту но уже поздно. Кареру не вернуть! Из Барсы в Китай есть только путь...
FERIS
FERIS
   126 / 816
31 мая в 10:43
Большинство новичков пожалели,что перебрались в барселонский балет.
Команду одного балеруна из Аргентины.
Пока вся команда обслуживает интересы и стату одного бегунка,толку не будет
калач
калач
   632 / 816
31 мая в 10:35
какой же он бомж, Клоп когда продал наверное неделю гулял
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