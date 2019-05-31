Председатель правления «Ливерпуля»: «Коутиньо жалеет об уходе в „Барсу“»

Председатель правления «Ливерпуля» Том Вернер предполагает, что полузащитник Филиппе Коутиньо сейчас жалеет о переходе из мерсисайдского клуба в «Барселону» в 2018 году.
Могу сказать о Филиппе только хорошее. Думаю, он ушел из «Ливерпуля», поскольку хотел играть в одном из двух крупнейших испанских клубов.
Мы пытались его убедить, что «Ливерпуль» движется в правильном направлении и Филиппе ждут успехи в Лиге чемпионов. Думаю, он сожалеет о своем решении.
По слухам, Коутиньо покинет «Барселону» этим летом.
Вальверде не понимает на что способен Месси с двумя айфонами на поле.
Вальверде не понимает на что способен Месси с двумя айфонами на поле.
Вот подряд второй раз выходят в финал ЛЧ. А с ним сколько раз там играли?
Ливер должен сказать спасибо, что Барса за опупительную сумму купила его.
Вот подряд второй раз выходят в финал ЛЧ. А с ним сколько раз там играли?
Ливер должен сказать спасибо, что Барса за опупительную сумму купила его.
Так что прежде, чем говорить, верный выбор или нет, надо сначала заполучить результат.
И Коутиньо игрок основы, больше 50 матчей за сезон. На лавке не сидит, чего ему печалиться то? Что болелы иногда свистят и журналисты гадости пишут? Кошмар )) мир сейчас и так сошел с ума, что после чемпионства орут, что нужна перестройка. Дичь ))
Так что прежде, чем говорить, верный выбор или нет, надо сначала заполучить результат.
И Коутиньо игрок основы, больше 50 матчей за сезон. На лавке не сидит, чего ему печалиться то? Что болелы иногда свистят и журналисты гадости пишут? Кошмар )) мир сейчас и так сошел с ума, что после чемпионства орут, что нужна перестройка. Дичь ))
Им же в ЛЧ давно ничего не светит))) а с пристарелым гомодриллом тем более. Скоро на месте вашего стадиона откроют салон красоты)
Им же в ЛЧ давно ничего не светит))) а с пристарелым гомодриллом тем более. Скоро на месте вашего стадиона откроют салон красоты)
Команду одного балеруна из Аргентины.
Пока вся команда обслуживает интересы и стату одного бегунка,толку не будет
Команду одного балеруна из Аргентины.
Пока вся команда обслуживает интересы и стату одного бегунка,толку не будет