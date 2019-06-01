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Нойштедтер: «У меня нет проблем с Черчесовым»

01 июня 2019, 17:34

Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился эмоциями от вызова в состав национальной команды на матчи с Кипром и Сан-Марино.

Сейчас сфокусирован на сборной. Очень рад всегда сюда приезжать. У нас был плохой сезон, но, думаю, что я хорошо отыграл.

Никаких обид и трений с Черчесовым нет. Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира. У нас с ним проблем нет. После чемпионата мира я почувствовал, что есть уверенность у нашей команды, что люди иначе на игроков смотрят. Это очень важно — пацаны работают каждый день.

Игра с «Чертаново»? Важно, что получим практику, что все будут готовы.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   196 / 816
01 июня в 18:43
Два бревна без слов друг друга понимают.
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 18:17
Слабоват ты, дружочек, для сборной...
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 18:02
Нахрен вообще ты нужен в сборной.
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 17:46
когда плохо играл, не расстроился?
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