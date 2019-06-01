Нойштедтер: «У меня нет проблем с Черчесовым»

Защитник сборной России поделился эмоциями от вызова в состав национальной команды на матчи с Кипром и Сан-Марино.

Сейчас сфокусирован на сборной. Очень рад всегда сюда приезжать. У нас был плохой сезон, но, думаю, что я хорошо отыграл.

Никаких обид и трений с Черчесовым нет. Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира. У нас с ним проблем нет. После чемпионата мира я почувствовал, что есть уверенность у нашей команды, что люди иначе на игроков смотрят. Это очень важно — пацаны работают каждый день.

Игра с «Чертаново»? Важно, что получим практику, что все будут готовы.