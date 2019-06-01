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Нигматуллин: «Клопп должен победить, чтобы убрать приставку „неудачник“»

01 июня 2019, 15:07
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Фаворит в этом матче для меня – «Ливерпуль». Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Юрген Клопп должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.

Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным.

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Все комментарии
Алексей .N
Алексей .N
   656 / 816
02 июня в 00:15
А где мнение остальных диджеев?😁
la-respect0
la-respect0
   684 / 816
01 июня в 17:18
Никому он ничего не должен))
Klaus-S
Klaus-S
   358 / 816
01 июня в 16:46
Глупость сказал... Неудачники 3 раза в финале ЛЧ не играют. Притом, два предыдущих раза его команды были аутсайдерами в финалах.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 15:27
Не должен, просто обязан. Только сверх невезение может помешать "Ливерпулю".
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
01 июня в 15:22
Я бы не сказал , что Клопп неудачник.
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 15:19
Скоро увидим....
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