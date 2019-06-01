Нигматуллин: «Клопп должен победить, чтобы убрать приставку „неудачник“»

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Фаворит в этом матче для меня – «Ливерпуль». Во-первых, это более опытная команда в финалах, более классная. В этом году клуб по праву заслуживает трофея. Во-вторых, это личные пристрастия. Юрген Клопп должен победить, чтобы убрать приставку «неудачник» раз и навсегда. Он это заслужил.

Встреча будет упорной, но вряд ли мы увидим большое количество мячей. Слишком велика будет цена ошибки. Думаю, финал не станет результативным.