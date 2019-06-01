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Ерохин: «Я больше буду переживать за „Ливерпуль“. Мне импонирует их игра»

01 июня 2019, 13:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Я больше буду переживать за «Ливерпуль». Мне импонирует их игра и стиль. Конечно, я уверен, что несмотря на то, что эти команды часто встречаются в чемпионате Англии, игра будет незаурядной. Я бы не сказал, что «Ливерпуль» фаворит, просто я буду больше за них болеть.

Как завершится матч? В этой Лиге чемпионов очень сложно что-то загадывать. Все может по-разному сложиться. Было много примеров, когда на бумаге было все очевидно, но по факту все идет не так, поэтому сложно давать прогноз.

Это финал, цена одной ошибки велика. Несмотря на то, что обе команды имеют большой атакующий потенциал, игроки будут стараться не допускать тех ошибок, которые могут привести к плохому результату. Если же ставить вопрос ребром, то выберу «Ливерпуль».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   137 / 816
01 июня в 18:54
Согласен с Ерохой
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 816
01 июня в 14:38
Я БУДУ БОЛЕТЬ ЗА ЛИВЕРПУЛЬ
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
01 июня в 14:09
Я тоже буду переживать за Ливерпуль. После известного события с мазутным проектом они мне стали импонировать. Гыгыгы
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   538 / 816
01 июня в 14:01
...хм..мммм....а Ерохин в футболе понимает...
...You’ll Never Walk Alone....
CSKA2012
CSKA2012
   118 / 816
01 июня в 13:54
Выиграет Тотенхэм... Ливер пролетит как фанЭра над мадридом хахах
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