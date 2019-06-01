Ерохин: «Я больше буду переживать за „Ливерпуль“. Мне импонирует их игра»

Полузащитник «Зенита» сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».

Я больше буду переживать за «Ливерпуль». Мне импонирует их игра и стиль. Конечно, я уверен, что несмотря на то, что эти команды часто встречаются в чемпионате Англии, игра будет незаурядной. Я бы не сказал, что «Ливерпуль» фаворит, просто я буду больше за них болеть.

Как завершится матч? В этой Лиге чемпионов очень сложно что-то загадывать. Все может по-разному сложиться. Было много примеров, когда на бумаге было все очевидно, но по факту все идет не так, поэтому сложно давать прогноз.

Это финал, цена одной ошибки велика. Несмотря на то, что обе команды имеют большой атакующий потенциал, игроки будут стараться не допускать тех ошибок, которые могут привести к плохому результату. Если же ставить вопрос ребром, то выберу «Ливерпуль».