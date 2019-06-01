Медведев: «Шансы на то, что летом сыграем с „Барселоной“, очень невелики»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб, скорее всего, проведет товарищеский матч с испанской «Барселоной» в следующем году.

Ранее испанская пресса сообщила о том, что «Барселона» ведет переговоры о товарищеском матче с «Зенитом» 1 августа.

Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году.

Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами.