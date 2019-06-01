Медведев: «Шансы на то, что летом сыграем с „Барселоной“, очень невелики»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб, скорее всего, проведет товарищеский матч с испанской «Барселоной» в следующем году.
Ранее испанская пресса сообщила о том, что «Барселона» ведет переговоры о товарищеском матче с «Зенитом» 1 августа.
Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году.
Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами.
1 августа - это четверг (между 3-м и 4-м турами).
Играть основными составами в это время - это слишком напряжно, а неосновными - никому не нужно.
Пусть встречаются в рамках ЛЧ...
Если сведет сетка...
1 августа - это четверг (между 3-м и 4-м турами).
Играть основными составами в это время - это слишком напряжно, а неосновными - никому не нужно.
Пусть встречаются в рамках ЛЧ...
Если сведет сетка...
Мне не понравилось..)))
И здесь....лишние ненужные траты...
Сведёт сетка в ЛЧ....тогда и разговор будет.....
Да и давно уж Зениту пора с грандами в евротурнирах биться.....а не на выставочно-товарищеских матчах...
Мне не понравилось..)))
И здесь....лишние ненужные траты...
Сведёт сетка в ЛЧ....тогда и разговор будет.....
Да и давно уж Зениту пора с грандами в евротурнирах биться.....а не на выставочно-товарищеских матчах...