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Медведев: «Шансы на то, что летом сыграем с „Барселоной“, очень невелики»

01 июня 2019, 15:45

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб, скорее всего, проведет товарищеский матч с испанской «Барселоной» в следующем году. 

Ранее испанская пресса сообщила о том, что «Барселона» ведет переговоры о товарищеском матче с «Зенитом» 1 августа.

Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году.

Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   281 / 816
02 июня в 06:06
У испанцев старт Ла Лиги запланирован 17 августа. 1-й тур ЧР - 14 июля.
1 августа - это четверг (между 3-м и 4-м турами).
Играть основными составами в это время - это слишком напряжно, а неосновными - никому не нужно.
Пусть встречаются в рамках ЛЧ...
Если сведет сетка...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 01:22
С "Аустрией" уже сыграли в разгар чемпионата....
Мне не понравилось..)))
И здесь....лишние ненужные траты...

Сведёт сетка в ЛЧ....тогда и разговор будет.....
Да и давно уж Зениту пора с грандами в евротурнирах биться.....а не на выставочно-товарищеских матчах...
Алексей .N
Алексей .N ответил parallels
   656 / 816
02 июня в 00:19
Испытай гордость за то что нашел😁 упорный парень видно 😁
pomor45
pomor45 ответил Литейный 4
   283 / 816
01 июня в 19:25
Зато этой новостью взбудоражили неокрепшую психику почитателей свиней. Гыгыгы
Она у них всегда на взводе.
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
01 июня в 19:16
Конечно основы - что такое барселона без месси?
Fleischjager
Fleischjager
   370 / 816
01 июня в 18:08
это нормально у ЗЕНИТА КУЕФА И Барселона у судейско симпопо командишки кандилаки и кубок верблюда
BARCDJIN
BARCDJIN ответил parallels
   258 / 816
01 июня в 17:59
люди, это нормально: испытывать чувство стыда, когда листаешь рейтинг уефа и устаёшь, пока находишь там спартак где-то в самых глубинах?
После Матча с Барсой зенитушка окажется еще ниже..
BARCDJIN
BARCDJIN
   258 / 816
01 июня в 17:58
основными составами.....Зенит мазохист.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил LOpp
   3 / 816
01 июня в 17:46
Зенит никогда не играл с топ-клубами
Со Спартаком играл. На этом действительно перечень топ-клубов, игравших в полуфиналах ЛЧ, а не мечтающих об этом как питерцы, заканчивается.
LOpp
LOpp
   9 / 816
01 июня в 17:29
Зенит никогда не играл с топ-клубами
la-respect0
la-respect0
   684 / 816
01 июня в 17:19
Лучше напишите сколько денег им дадите...
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 17:14
Мечты, мечты...
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 816
01 июня в 16:53
Да Барселона даже не знает кто такой Зенит. Её президенту как сказали, что сыграть с ними хочет клуб, который даже испанские аутсайдеры в гостях пинают по чём зря, так он от хохота два дня разогнуться не мог.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 16:29
Такие матчи надо играть во время подготовки к чемпионату, а не после его начала.
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 16:27
Кто нибудь,заберите уже у него айпад
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   128 / 816
01 июня в 16:23
Правильно! Оно вам надо ? С каким настроением войдете в ЛЧ ? Барселона - она ведь, зараза, не Вильярреал, никак !
parallels
parallels
   2 / 816
01 июня в 16:22
люди, это нормально: испытывать чувство стыда, когда листаешь рейтинг уефа и устаёшь, пока находишь там спартак где-то в самых глубинах?
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 16:16
Помечтать то можно.
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 16:06
Надо предложить большие деньги и все будет хорошо
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 16:06
Всё неопределённо.
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 816
01 июня в 15:56
Зато этой новостью взбудоражили неокрепшую психику почитателей свиней. Гыгыгы
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