Мостовой: «К финалу Лиги чемпионов отношусь скептически»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Предпочтение в финале никому не отдаю. К матчу отношусь скептически, у меня фаворита нет, потому что встречаются две команды с равными условиями. Две английские команды, которые хорошо друг друга знают, знают сильные и слабые стороны. Они не раз встречались в чемпионате. Этот финал напоминает мне, как из года в год «Атлетико» и «Реал» играли в финалах Лиги чемпионов.

До финала Лиги Европы я говорил, что счёт будет или ничейным, или, кто первый забьёт, тот и победит. В итоге так и случилось. Поэтому не исключаю, что в финале Лиги чемпионов может произойти то же самое. Если одна из команд забьёт первый мяч, то игра сразу же откроется. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не те команды, которые закрываются и уходят в глухую оборону после забитого мяча.

Клопп ничего не выигрывал, но является одним из лучших тренеров. Сарри тоже ничего не выигрывал, но в среду взял первый трофей в 60 лет. Это судьба. Кому-то с меньшими усилиями даётся то, что другим не даётся никогда. Поэтому не стал бы заострять внимание на том, что Клопп проигрывает во всех своих финалах. Ну, проиграет он в финале. Все начнут говорить, что Клопп опять всё проиграл.