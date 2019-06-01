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Мостовой: «К финалу Лиги чемпионов отношусь скептически»

01 июня 2019, 16:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Предпочтение в финале никому не отдаю. К матчу отношусь скептически, у меня фаворита нет, потому что встречаются две команды с равными условиями. Две английские команды, которые хорошо друг друга знают, знают сильные и слабые стороны. Они не раз встречались в чемпионате. Этот финал напоминает мне, как из года в год «Атлетико» и «Реал» играли в финалах Лиги чемпионов.

До финала Лиги Европы я говорил, что счёт будет или ничейным, или, кто первый забьёт, тот и победит. В итоге так и случилось. Поэтому не исключаю, что в финале Лиги чемпионов может произойти то же самое. Если одна из команд забьёт первый мяч, то игра сразу же откроется. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не те команды, которые закрываются и уходят в глухую оборону после забитого мяча.

Клопп ничего не выигрывал, но является одним из лучших тренеров. Сарри тоже ничего не выигрывал, но в среду взял первый трофей в 60 лет. Это судьба. Кому-то с меньшими усилиями даётся то, что другим не даётся никогда. Поэтому не стал бы заострять внимание на том, что Клопп проигрывает во всех своих финалах. Ну, проиграет он в финале. Все начнут говорить, что Клопп опять всё проиграл.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 19:10
"...она и плачет и хохочет,хоть пустота,а всё ж клокочет..."
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
01 июня в 19:02
Князь прав,что играют лузеры,потому что не лузеры жуют чипсы в тренировочном зале-вокзале. Один бородёнку пытается отрастить,другой макияж наводит, ведь им приготовили финал,а они заднюю вклюЧИЛИ,вот и приходится недотёпам -скоморохам веселить публику.
311
311
   30 / 816
01 июня в 19:01
Ну ложись спать тогда, что зазря гонять воздух ртом?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Капитан Врунгель
   104 / 816
01 июня в 19:00
Объясните не совсем умному Саше, что у Клоппа довольно много уже выигранных трофеев.
у Саши тоже 67-о-гичных!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
01 июня в 18:59
ясное дело,что Сельта,как и Спартак-партак там никогда не окажутся. ах-ха-хо!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   181 / 816
01 июня в 18:37
Ты и к игре в свое время так же относился скептически, пасквили только на тренера строил, иуда свиная.
Zenit_84
Zenit_84
   49 / 816
01 июня в 18:12
Вот как
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 17:48
никому этот кличко не интересен
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 17:30
Что-то Мостового понесло куда-то.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
01 июня в 17:18
Лишь бы что-то ляпнуть.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   107 / 816
01 июня в 17:09
Я думаю,финал унылым не будет.Не те клубы.
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 16:53
Мнение отдельных хрющачих индивидумов никого не интересует.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 816
01 июня в 16:46
Объясните не совсем умному Саше, что у Клоппа довольно много уже выигранных трофеев.
kust07
kust07
   529 / 816
01 июня в 16:44
ожидает очередной унылый финал
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   27 / 816
01 июня в 16:40
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