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«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Ло Чельсо

вчера, 17:48

«Тоттенхэм» готов выложить 70 млн евро за полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, сообщает Sky Sport Italia. 

Ранее севильцы отказались продавать футболиста за 60 млн евро, которые предлагали «Реал» и МЮ. При этом «Бетис» хочет за игрока минимум 75 млн евро, тогда как сумма отступных в его контракте составляет 100 млн.

Если «шпоры» не договорятся по Ло Чельсо, то переключатся на другие варианты, среди которых Дани Себальос («Реал») и Тангай Н'Домбеле («Лион»).

Напомним, что 23-летний аргентинец в апреле был выкуплен «Бетисом» у ПСЖ.

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Все комментарии
311
311
   17 / 838
вчера в 21:48
Еврея Леви надо доить по полной, как он доит другие клубы!)
pomor45
pomor45
   119 / 838
вчера в 20:29
Какими ценами оперируют клубы, находящиеся в рейтинге УЕФА рядом с Зенитом. Нашему самому богатому клубу остаётся только вздыхать от огорчения, а остальным лучше не смотреть, не слышать, не знать.
Zak11
Zak11
   734 / 838
вчера в 18:04
Давно пора купить уже кого нибудь.
inter 03
inter 03
вчера в 17:59
не ужели шпоры решились на покупку
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