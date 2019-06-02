«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Ло Чельсо

вчера, 17:48

«Тоттенхэм» готов выложить 70 млн евро за полузащитника «Бетиса» , сообщает Sky Sport Italia.

Ранее севильцы отказались продавать футболиста за 60 млн евро, которые предлагали «Реал» и МЮ . При этом «Бетис» хочет за игрока минимум 75 млн евро, тогда как сумма отступных в его контракте составляет 100 млн.

Если «шпоры» не договорятся по Ло Чельсо, то переключатся на другие варианты, среди которых («Реал») и («Лион»).