«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Ло Чельсо

«Тоттенхэм» готов выложить 70 млн евро за полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, сообщает Sky Sport Italia.
Ранее севильцы отказались продавать футболиста за 60 млн евро, которые предлагали «Реал» и МЮ. При этом «Бетис» хочет за игрока минимум 75 млн евро, тогда как сумма отступных в его контракте составляет 100 млн.
Если «шпоры» не договорятся по Ло Чельсо, то переключатся на другие варианты, среди которых Дани Себальос («Реал») и Тангай Н'Домбеле («Лион»).
Напомним, что 23-летний аргентинец в апреле был выкуплен «Бетисом» у ПСЖ.