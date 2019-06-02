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«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

02 июня 2019, 15:36

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport.

Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде планирует укрепить атакующую линию команды, поэтому летом будет осуществляться трансфер нападающего. 

Действующий контракт Родриго с «Валенсией» рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 120 млн евро. Каталонцы планируют поторговаться за футболиста, а также рассматривают возможность, чтобы включить в сделку некоторых своих игроков.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил волгoдoн
   83 / 816
03 июня в 17:03
Не упадет. Если у него будет больше игрового времени, будет и результат
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил la_masia
   625 / 816
03 июня в 16:09
Коута продать скорей пока ценник за него не упал до нуля.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил волгoдoн
   625 / 816
03 июня в 16:08
Я за то что бы продать и дембеля и суареса и коута, но из них троих дембель самый лучший.
95-shishani-95
95-shishani-95
   98 / 816
02 июня в 19:31
Меське нужны новые подносщики?
волгoдoн
волгoдoн ответил la_masia
   185 / 816
02 июня в 18:25
Согласен, а Коута бы оставил, конец сезона у него вышел более или менее приличным. Единственное на что обратил внимание, что он когда берет инициативу на себя, делал все с опаской, как то не уверенно.
физрук нужен жесткий,а не добрый Вальверде
Карпина Валеру надо тренером Барсы или типа того
la_masia
la_masia ответил волгoдoн
   83 / 816
02 июня в 18:15
Согласен, а Коута бы оставил, конец сезона у него вышел более или менее приличным. Единственное на что обратил внимание, что он когда берет инициативу на себя, делал все с опаской, как то не уверенно.
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
02 июня в 17:30
однозначно надо что-то предпринимать...
cska plus
cska plus
   4 / 816
02 июня в 16:29
Валенсия не растанется с Родриго.
волгoдoн
волгoдoн
   185 / 816
02 июня в 15:53
Поделюсь мнением.
Коутиньо предоставить еще шанс длиною в год,а вот Дембеле,к сожалению нужно продать,не тот фасон,не те настройки.Он больше подошел бы условному Тоттенхэму,Арсеналу
Буду рад оказаться неправым насчет Дембеле,ведь негр зачетный.
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