«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport.
Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде планирует укрепить атакующую линию команды, поэтому летом будет осуществляться трансфер нападающего.
Действующий контракт Родриго с «Валенсией» рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 120 млн евро. Каталонцы планируют поторговаться за футболиста, а также рассматривают возможность, чтобы включить в сделку некоторых своих игроков.
Карпина Валеру надо тренером Барсы или типа того
Карпина Валеру надо тренером Барсы или типа того
Коутиньо предоставить еще шанс длиною в год,а вот Дембеле,к сожалению нужно продать,не тот фасон,не те настройки.Он больше подошел бы условному Тоттенхэму,Арсеналу
Буду рад оказаться неправым насчет Дембеле,ведь негр зачетный.
Коутиньо предоставить еще шанс длиною в год,а вот Дембеле,к сожалению нужно продать,не тот фасон,не те настройки.Он больше подошел бы условному Тоттенхэму,Арсеналу
Буду рад оказаться неправым насчет Дембеле,ведь негр зачетный.