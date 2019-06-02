«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

02 июня 2019, 15:36

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport.

Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде планирует укрепить атакующую линию команды, поэтому летом будет осуществляться трансфер нападающего.

Действующий контракт Родриго с «Валенсией» рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 120 млн евро. Каталонцы планируют поторговаться за футболиста, а также рассматривают возможность, чтобы включить в сделку некоторых своих игроков.