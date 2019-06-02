Защитник МЮ может перейти в «Интер»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может вернуться в Италию.
На 29-летнего игрока претендует «Интер». Англичане же хотят получить за футболиста 12 миллионов фунтов.
Дармиан перешел в МЮ в июле 2015 года из «Торино» за 18 миллионов евро.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может вернуться в Италию.
На 29-летнего игрока претендует «Интер». Англичане же хотят получить за футболиста 12 миллионов фунтов.
Дармиан перешел в МЮ в июле 2015 года из «Торино» за 18 миллионов евро.
Дармиана надо ставить в центр обороны, две игры на этой позиции - лучшие его игры в Англии.
Дармиана надо ставить в центр обороны, две игры на этой позиции - лучшие его игры в Англии.