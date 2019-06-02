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Защитник МЮ может перейти в «Интер»

02 июня 2019, 13:15

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может вернуться в Италию.

На 29-летнего игрока претендует «Интер». Англичане же хотят получить за футболиста 12 миллионов фунтов.

Дармиан перешел в МЮ в июле 2015 года из «Торино» за 18 миллионов евро.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   302 / 816
03 июня в 11:17
не нужен он.
RMUKMU
RMUKMU
   103 / 816
02 июня в 14:58
У Дармиана год остался по контракту, сложно будет его продать. Не такой он привлекательный игрок, чтобы платить деньги вместо того, чтобы через год подписать бесплатно.
Дармиана надо ставить в центр обороны, две игры на этой позиции - лучшие его игры в Англии.
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