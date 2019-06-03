ГлавнаяНовости

СМИ: Игроки ПСЖ разделились на два лагеря

сегодня, 12:36

По данным авторитетного французского издания, среди игроков ПСЖ возникли серьезные разногласия.

В команде образовалось два лагеря - бразильцы и франкоязычные футболисты. Возглавляют их нападающие Неймар и Килиан Мбаппе соответственно.

Так, Мбаппе раздражает, что у Неймара особые привилегии в клубе, что касается изменения программы тренировок и влияния бразильца на трансферную политику парижан. Мбаппе заручился поддержкой Преснеля Кимпембе и Тома Менье. Бельгиец вообще раскритиковал руководство клуба после конфликта Неймара и Юлиана Дракслера. Менье считает, что боссы ПСЖ просто закрыли глаза на этот инцидент.

Напомним, что после проигранного матча чемпионата Франции «Монпелье» немец обвинил бразильца в излишнем индивидуализме, на что Неймар якобы ответил следующее: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Единственное, что ты умеешь, так это отдавать пасы назад». После этого между футболистами возникла потасовка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Санчес лайкнул пост о победе «Ливерпуля» в ЛЧ, чем привел в ярость фанатов
Сегодня, 13:11 Комментарии19
Адам Джонсон вывихнул лодыжку в баре, где общался с 18-летней девушкой
Сегодня, 12:46 Комментарии14
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили более 750 тысяч человек
Сегодня, 10:32 ФотоВидеоКомментарии11
Более 11 тысяч человек посетили похороны Рейеса
Сегодня, 09:49 ВидеоКомментарии1
Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19
Вчера, 22:44 Комментарии58
Быть или не быть? Английская гегемония в еврокубках
Вчера, 21:30Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии37
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
   110 / 846
сегодня в 15:33
У меня два варианта лагерей:
1. На девочек и мальчиков
2. На высококлассных симулянтов и неумёх
удав
удав
   275 / 846
сегодня в 15:33
две группировки это парадес и остальные?
Шишанутый
Шишанутый ответил dzvinka
   19 / 846
сегодня в 15:22
на самом деле грепировок аж три - петушара и его с****, парочка франкофонов, и третья - тем кому вообще на все на94 и они тупо сидят на жирных контрактах - это тюлени по типу вератти.
Однако эта групировка вас обыграла и чуть было не вышвырнула в ЛЕ. Седели бы сейчас без трофеев!
Neymar 10
Neymar 10
   493 / 846
сегодня в 15:05
понятно что бегунок не может смириться с тем что он не лидер и даже набивая стату он им не станет и хочет как и Кавани войны с Неймаром который не успев оправиться толком после травмы снова попал в скандал а этот стервятник почуял мол вот он этот момент для атаки но будь уверен мбаппулька что ты об этом будешь жалеть и только бегство в реал тебя спасёт где ты будешь греться и плакаться в объятиях зизу ! нужно срочно сплавить этот контингент врагов за бешеные деньги пока есть спрос и найти нормальных ребят в атаку пока Неймар утрясает скандалы вокруг себя . все не уймутся лицемеры но вам не победить
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 14:59
на самом деле грепировок аж три - петушара и его с****, парочка франкофонов, и третья - тем кому вообще на все на94 и они тупо сидят на жирных контрактах - это тюлени по типу вератти.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   266 / 846
сегодня в 14:55
У ПСЖ нет будущего как команда
Sunny.
Sunny.
   197 / 846
сегодня в 14:34
номально так Неймар петушит лягущатников , скоро алжирский физрук его купит и там амн развалит
Alex12357
Alex12357
   442 / 846
сегодня в 14:11
Всё верно,одни выигрывали ЛЧ ,другие по уровню игры намного уступают и поэтому пока победы в ЛЧ -НЕ ИМЕЮТ!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   336 / 846
сегодня в 13:58
Какая потасовка? Неймара упал сразу поди и кататься начал. Его надо к другому петушку Кри отправить. Португало-бразильская самба получится.
FERIS
FERIS
   182 / 846
сегодня в 13:50
Опять из за этого петуха скандалы.
Только разлагает дисциплину.
Ruslan3132
Ruslan3132
   175 / 846
сегодня в 13:35
Надо Мбаппе оставить псж и Неймара там за главного и перейти в норм клуб уже ) Реал.
Boxert
Boxert
   458 / 846
сегодня в 13:27
В ПСЖ начался свиной скандал.
drug01
drug01
   82 / 846
сегодня в 13:19
Это очень плохо!!
Василий 50
Василий 50
   574 / 846
сегодня в 13:18
Да и плевать на них.
Ptaha91
Ptaha91
   178 / 846
сегодня в 13:08
Вот потому ПСЖ никогда не будет топ клубом!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   6 / 846
сегодня в 13:03
Пока Неймару кто-то по-серьёзному не заедет в челюсть, он так и будет таким вот ничтожеством, который давно уже ничего на поле не показывает, кроме симуляций, зато гонора всё больше и больше. Ему нужно сделать тёмную, если это не поможет и он не успокоиться - вернуть Барселоне, можно за бесплатно, пусть среди своих петушится.
Умерла так умерла!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Igo0rek
   26 / 846
сегодня в 13:02
Барселона. Идеально вписывается)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   26 / 846
сегодня в 13:01
Жду сериал на HBO.
Zenit_84
Zenit_84
   65 / 846
сегодня в 12:58
Ждём беды. Главное, чтобы белые не вмешивались. Останутся крайними.
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 12:57
    Олег Гусов
    Олег Гусов
       551 / 846
    сегодня в 12:54
    Неймару надо было валить из ПСЖ еще год назад ! Сегодняшний ПСЖ - это не его клуб и он это хорошо понимает ! В ПСЖ, который за пределами Франции показывает чудеса безволии, Неймар зачахнет !
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       77 / 846
    сегодня в 12:41
    Пока Неймару кто-то по-серьёзному не заедет в челюсть, он так и будет таким вот ничтожеством, который давно уже ничего на поле не показывает, кроме симуляций, зато гонора всё больше и больше. Ему нужно сделать тёмную, если это не поможет и он не успокоиться - вернуть Барселоне, можно за бесплатно, пусть среди своих петушится.
    так он и рад будет, еще полгодика позагорать пока зарплата капает
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       7 / 846
    сегодня в 12:40
    Пока Неймару кто-то по-серьёзному не заедет в челюсть, он так и будет таким вот ничтожеством, который давно уже ничего на поле не показывает, кроме симуляций, зато гонора всё больше и больше.
    Ему нужно сделать тёмную, если это не поможет и он не успокоиться - вернуть Барселоне, можно за бесплатно, пусть среди своих петушится.
    Igo0rek
    Igo0rek
       54 / 846
    сегодня в 12:39
    Вот там вакханалия. Неймар уже себе знатную антирекламу сделал. Какая команда захочет иметь у себя жадного до денег хайпожера, который только лечится и разлагает коллектив?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100