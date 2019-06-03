СМИ: Игроки ПСЖ разделились на два лагеря

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По данным авторитетного французского издания, среди игроков ПСЖ возникли серьезные разногласия.

В команде образовалось два лагеря - бразильцы и франкоязычные футболисты. Возглавляют их нападающие Неймар и соответственно.

Так, Мбаппе раздражает, что у Неймара особые привилегии в клубе, что касается изменения программы тренировок и влияния бразильца на трансферную политику парижан. Мбаппе заручился поддержкой Преснеля Кимпембе и Тома Менье. Бельгиец вообще раскритиковал руководство клуба после конфликта Неймара и Юлиана Дракслера. Менье считает, что боссы ПСЖ просто закрыли глаза на этот инцидент.

Напомним, что после проигранного матча чемпионата Франции «Монпелье» немец обвинил бразильца в излишнем индивидуализме, на что Неймар якобы ответил следующее: «Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Единственное, что ты умеешь, так это отдавать пасы назад». После этого между футболистами возникла потасовка.