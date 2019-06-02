Перес возглавил делегацию «Реала» на прощании с Рейесом

вчера, 19:58

Президент «Реала» Флорентино Перес в составе делегации «сливочных» посетил церемонию прощания с экс-игроком мадридцев , погибшим в ДТП .

От «Реала» также прибыли капитан команды и бывшие игроки «Королевского клуба» Рауль и Эмилио Бутрагеньо.

«Я выражаю соболезнования семье и клубу, который сформировал Рейеса как футболиста и как личность. Рейеса любили все, мы очень сожалеем об этой ужасной потере. Ненормально, когда люди уходят столь молодыми. Желаю семье Рейеса мужества и сил», — сказал Перес.