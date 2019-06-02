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Перес возглавил делегацию «Реала» на прощании с Рейесом

вчера, 19:58

Президент «Реала» Флорентино Перес в составе делегации «сливочных» посетил церемонию прощания с экс-игроком мадридцев Хосе Антонио Рейесом, погибшим в ДТП

От «Реала» также прибыли капитан команды Серхио Рамос и бывшие игроки «Королевского клуба» Рауль и Эмилио Бутрагеньо.

«Я выражаю соболезнования семье и клубу, который сформировал Рейеса как футболиста и как личность. Рейеса любили все, мы очень сожалеем об этой ужасной потере. Ненормально, когда люди уходят столь молодыми. Желаю семье Рейеса мужества и сил», — сказал Перес.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   165 / 838
сегодня в 02:26
Рейес был хорошим игроком, жаль что так случилось, вечная память.
ZaZizu
ZaZizu
   275 / 838
вчера в 21:15
Помним,любим,скорбим!
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