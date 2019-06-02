Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

УЕФА опубликовал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2018/19. На первом месте идет гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа.
Все голы можно посмотреть здесь.
Ранее был назван лучший бомбардир Лиги чемпионов-2018/19.
хахах я ими наслаждался еще 20 лет назад,когда ты еще даже в проекте не был
хахах я ими наслаждался еще 20 лет назад,когда ты еще даже в проекте не был
А вот Ракитич да - ничем не хуже, а учитывая всю комбинацию даже сильней момент.
А вот Ракитич да - ничем не хуже, а учитывая всю комбинацию даже сильней момент.
Или я не прав?)
Или я не прав?)