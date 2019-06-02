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Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

вчера, 22:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

УЕФА опубликовал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2018/19. На первом месте идет гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа.

Все голы можно посмотреть здесь.

Ранее был назван лучший бомбардир Лиги чемпионов-2018/19.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   136 / 838
сегодня в 02:28
Не фанат Барсы, или Месси, но голы Ракитича и Дембеле, понравились больше чем гол Рональдо. Но я бы отдал лучший гол Ориги в матче Ливерпуль-Барса, это который после углового, просто нравиться, как Трент обманул всю оборону Барсы, хотя его нет в номинантах.
Просто Куприн
Просто Куприн
сегодня в 00:50
лучшчий нырок тоже за ним
BagioR
BagioR
   378 / 838
сегодня в 00:33
Месси как всегда второй
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 838
сегодня в 00:31
BARCELONA-BEST мне нравится, заносит в игнор всех, кто может ему ответить, а потом строчит свои вы$еры)
Гавроша
Гавроша
   134 / 838
сегодня в 00:04
Почему показывают 10 голов а не один? Но посмотрел я и этот гол - вообще ничего. Ну что такого - ударил с лета с нескольких метров по-воротам. Таких голов в каждом чемпионате сотни за сезон забивается.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   735 / 838
вчера в 23:44
месько74ры в печали
League1
League1 ответил Ruslik1982
   75 / 838
вчера в 23:38
лучший гол это гол Месси в ответном матче с Ливерпулем
То есть тот, которого не было?
Artuom
Artuom ответил Тео Джонс
   40 / 838
вчера в 23:36
Ну так не нужно ровняться на ракалов, в любом виде спорта такие есть, что не могут ничего. Планка по другим ставиться)
Я говорю именно о топовых напах, даже у Месси есть удары с нескольких метров когда он не забивал или даже не попадал в створ(мяч возле штанги прокатывался).
h8you
h8you
   724 / 838
вчера в 23:35
alexgurzan за что мне бан? что в этом сообщении относится к бану?что за беспредел на сайте в очередной раз?где в моем сообщении оскорбление???
хахах я ими наслаждался еще 20 лет назад,когда ты еще даже в проекте не был
Artuom
Artuom ответил Тео Джонс
   40 / 838
вчера в 23:34
А у дельфина было мало времени, что бы подстроиться под такой мяч и просто попасть у ворота скажи?) Ответ очевиден)
В разы меньше времени чем у Лео,. разве я не прав?)) И в разы меньше времени чем у Коута например.

А вот Ракитич да - ничем не хуже, а учитывая всю комбинацию даже сильней момент.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил juvenale
   84 / 838
вчера в 23:33
гном забил на шару,а эти мастера благодаря таланту
на шару штук 5 таких за сезон, ага
Artuom
Artuom ответил Тео Джонс
   40 / 838
вчера в 23:31
Я имел ввиду не обычные голы, а проходы какие то, или супер распасовки, в таком роде. Так что не катит такая отмазка))
Не смеши. В некоторых матчах с игры забивают даже 2, а то и три гола красивых. А штрафных например вообще не ставят или только один(имею в виду с позиций хороших для удара). Ну и как в такой ситуации?)
Ruslik1982
Ruslik1982
   84 / 838
вчера в 23:31
лучшие голы Месси еще впереди
juvenale
juvenale ответил Тео Джонс
   59 / 838
вчера в 23:31
Ну так не нужно ровняться на ракалов, в любом виде спорта такие есть, что не могут ничего. Планка по другим ставиться)
гном забил на шару,а эти мастера благодаря таланту
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Artuom
   178 / 838
вчера в 23:30
Да уйма не попадает/не забивает в значительно более простых ситуациях!
Ну так не нужно ровняться на ракалов, в любом виде спорта такие есть, что не могут ничего. Планка по другим ставиться)
juvenale
juvenale
   59 / 838
вчера в 23:30
Artuom
Artuom ответил Тео Джонс
   40 / 838
вчера в 23:28
Из 7 метров подстроить ногу под идеально летящий мяч для профессионального футболиста это верх мастерства? И это притом что кипер руки не выставлял даже, нужно было просто попасть у ворота. Не удручай меня)))
Да уйма не попадает/не забивает в значительно более простых ситуациях!
juvenale
juvenale ответил Ruslik1982
   59 / 838
вчера в 23:28
ахаха, "достаточно просто перебросить стенку" ))) сидя на диване в плейстейшн )
любой техничный игрок может перебросить стенку и вратарь уже ничего не сделает,бекхэм,дель пьеро,пьянич,жуниньо,и тд
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Artuom
   178 / 838
вчера в 23:27
При голе Коута у последнего была куча времени чтобы подготовить удар себе, а Дембеле поборолся-обокрал, обманул соперника при прокидывании на ход и плюс обыграл заща. Так что гол Дембеле явно лучше.
А у дельфина было мало времени, что бы подстроиться под такой мяч и просто попасть у ворота скажи?) Ответ очевиден)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил juvenale
   84 / 838
вчера в 23:27
профан, штрафной по не подвижному мячу,т.е есть только ты и вратарь и достаточно просто перебросить стенку и у тебя перед этим есть время подготовиться(выдохнуть и тд) а в игре такого нет
ахаха, "достаточно просто перебросить стенку" ))) сидя на диване в плейстейшн )
Artuom
Artuom ответил Тео Джонс
   40 / 838
вчера в 23:26
По этой же логике, чем хуже гол Коута в девятку без шансов или проход соло Дембеля с центра поля?
При голе Коута у последнего была куча времени чтобы подготовить удар себе, а Дембеле поборолся-обокрал, обманул соперника при прокидывании на ход и плюс обыграл заща. Так что гол Дембеле явно лучше.
Ruslik1982
Ruslik1982
   84 / 838
вчера в 23:26
просто решили хоть что-то отдать Роналду, чтобы дитя не плакало, а так не понятно, чем его гол лучше гола того же Ракитича
Тео Джонс
Тео Джонс ответил juvenale
   178 / 838
вчера в 23:25
в о это твое любимое занятие...а таких штрафных десятки,тот же Дель Пьеро такие клал,что твоему гному и не снилось
    juvenale
    juvenale ответил Apsny
       59 / 838
    вчера в 23:25
    С игры могут быть банальные, просто ткнул мяч перед пустыми воротами, а штрафной это чисто на индивидуальное исполнение, где весь груз ответственности на одном человеке лишь, так что ты принципы потерял давно и это очевидно, профан ты.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         18 / 838
      вчера в 23:25
      пфффф ,это позор ,голы Рона Атлетико куда круче
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил Artuom
         178 / 838
      вчера в 23:24
      Штрафные и даются значительно реже чем команда бьёт поворотам. Поэтому естественно голов со штрафных меньше будет, даже если бы прям все штрафные удары забивались))) Или я не прав?)
      Я имел ввиду не обычные голы, а проходы какие то, или супер распасовки, в таком роде. Так что не катит такая отмазка))
      juvenale
      juvenale ответил Тео Джонс
         59 / 838
      вчера в 23:23
      По этой же логике, чем хуже гол Коута в девятку без шансов или проход соло Дембеля с центра поля?
      в о это твое любимое занятие...а таких штрафных десятки,тот же Дель Пьеро такие клал,что твоему гному и не снилось
      Artuom
      Artuom ответил Тео Джонс
         40 / 838
      вчера в 23:22
      Как ты рассчитываешь коэффициент сложности скажи?) Аж интересно стало. Просто я думал, что по статистике, а по ней со штрафных забивают намного меньше, нежели с игры и проходов нескольких соперников. Или я не прав?
      Штрафные и даются значительно реже чем команда бьёт поворотам. Поэтому естественно голов со штрафных меньше будет, даже если бы прям все штрафные удары забивались)))
      Или я не прав?)
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил Artuom
         178 / 838
      вчера в 23:22
      Тео Джонс... в данном конкретном случае где в голе Роналду автоголы и забивания в пустые?? Я рассматриваю лишь этот конкретный гол, при котором нужно было подстроиться и и вывернуть стопу правильно.
      Из 7 метров подстроить ногу под идеально летящий мяч для профессионального футболиста это верх мастерства? И это притом что кипер руки не выставлял даже, нужно было просто попасть у ворота. Не удручай меня)))
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         84 / 838
      вчера в 23:21
      там бы весь Топ-3 можно было Месси отдать. из 10 голов 5 игроки Барселоны
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