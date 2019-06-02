Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

вчера, 22:44

УЕФА опубликовал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2018/19. На первом месте идет гол форварда «Ювентуса» в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа.

Все голы можно посмотреть здесь.

Ранее был назван лучший бомбардир Лиги чемпионов-2018/19.