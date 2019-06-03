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Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили более 750 тысяч человек

сегодня, 10:32

Парад «Ливерпуля» в честь победы команды в Лиге чемпионов привлек внимание более 750 тысяч человек.

При этом население Ливерпуля едва превышает 550 тысяч человек. Однако в городской аггломерации в целом проживает почти 2,5 млн, так что названная цифра не представляется завышенной, особенно с учетом того, что многие участники парада признавались журналистам, что проделали путь длиной в десятки, а то и сотни километров.

Игроки и тренеры «Ливерпуля» прокатились по городу на красном автобусе, поочередно поднимая в воздух кубок.

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Все комментарии
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   694 / 846
сегодня в 15:47
здорово , просто здорово , молодцы.
Boxert
Boxert ответил Крестовский баклан
   458 / 846
сегодня в 14:40
Гей-парад покруче чем в Мадриде аххах
Гей парады это тарасовская прерогатива.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   121 / 846
сегодня в 14:40
Да, хорошо скаузеры погуляли, а в Манчестере и его пригородах был траур.
Zab
Zab
   438 / 846
сегодня в 13:37
Супер атмосфера 👍
dzvinka
dzvinka
   46 / 846
сегодня в 13:02
вообще огонь!
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 13:00
А потом в очередной раз устроили ней парад, с участием новых фанатов перебежчиков из челси, во главе с медив, ромео, и всех с авами терри
Rheinfall
Rheinfall
   322 / 846
сегодня в 12:00
Красавчики , шикарно отпраздновали
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 846
сегодня в 11:53
Молодцы показали как надо праздновать.
Sunny.
Sunny.
   197 / 846
сегодня в 11:07
Как можно так праздновать липу ?
ДАША Д
ДАША Д
   138 / 846
сегодня в 11:04
От души попраздновали.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   323 / 846
сегодня в 11:01
Гей-парад покруче чем в Мадриде аххах
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