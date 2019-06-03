Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили более 750 тысяч человек

сегодня, 10:32

Парад «Ливерпуля» в честь победы команды в Лиге чемпионов привлек внимание более 750 тысяч человек.

При этом население Ливерпуля едва превышает 550 тысяч человек. Однако в городской аггломерации в целом проживает почти 2,5 млн, так что названная цифра не представляется завышенной, особенно с учетом того, что многие участники парада признавались журналистам, что проделали путь длиной в десятки, а то и сотни километров.

Игроки и тренеры «Ливерпуля» прокатились по городу на красном автобусе, поочередно поднимая в воздух кубок.