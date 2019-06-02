Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

вчера, 19:37

Инстаграм заблокировал аккаунт американской модели Кинси Волански, той самой девушки, которая выбежала на поле во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

За одни сутки количество подписчиков в инстаграме Волански увеличилось до 2,3 млн человек.