Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Инстаграм заблокировал аккаунт американской модели Кинси Волански, той самой девушки, которая выбежала на поле во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
За одни сутки количество подписчиков в инстаграме Волански увеличилось до 2,3 млн человек.
Сначала про подобных говорят, мол, молодец, отожгла, а потом про всех девушек, дескать, нет в них никакой морали. Не логично.
Сначала про подобных говорят, мол, молодец, отожгла, а потом про всех девушек, дескать, нет в них никакой морали. Не логично.