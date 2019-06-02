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Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

вчера, 19:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Инстаграм заблокировал аккаунт американской модели Кинси Волански, той самой девушки, которая выбежала на поле во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

За одни сутки количество подписчиков в инстаграме Волански увеличилось до 2,3 млн человек.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил Bastardo
   12 / 838
сегодня в 01:24
А в чём она молодец? Подала дурной пример ради пиара? Сначала про подобных говорят, мол, молодец, отожгла, а потом про всех девушек, дескать, нет в них никакой морали. Не логично.
Кому подала пример? В Украине есть группа дам, которые поболее показывают своих прелестей во многих странах мира, они так свой протест выражают давным давно. Вы о какой логике? Пиар-согласен. остальное ерунда. Кто-то .опу , кто-то как она блеснет, это же вписывается в европейскую толерантность? Вам то что? Повторюсь, молодчага, "стесняются те, кому показать нечего", это 2,3 млн подписчиков за сутки доказали., она ничего не нарушила особо в Испании (наверное), ну лупанут штраф. ИМХО.
Землянин
Землянин
   459 / 838
сегодня в 01:10
И посадить )))
Bastardo
Bastardo ответил За адекватность
   550 / 838
сегодня в 00:05
"За одни сутки количество подписчиков в инстаграме Волански увеличилось до 2,3 млн человек." УЕФА на заметку, Вы там турниры все реформировать пытаетесь, чтобы прибыль извлечь, а тут в перерывах матчей, да без беготни, да в нарядах пооткровенней? Все на поверхности. А девушка молодец, такой финал быстро забудется, а она впервые такое выдав на финале ЛЧ в истории останется. Как обычно, субъективное мнение.
А в чём она молодец? Подала дурной пример ради пиара?
Сначала про подобных говорят, мол, молодец, отожгла, а потом про всех девушек, дескать, нет в них никакой морали. Не логично.
311
311
   17 / 838
вчера в 23:36
Если бы она голой выбежала, до 3-х миллионов догнала бы!)
Depost
Depost ответил Apsny
   631 / 838
вчера в 23:16
Только и есть что вспомнить за этот финал, футбол днище полное, его и не было, апля 0, Ливерпульлина хорошо зарядила судейкам.
Зато 4-0 будут вспоминать вечно
Depost
Depost ответил Apsny
   631 / 838
вчера в 23:15
Только и есть что вспомнить за этот финал, футбол днище полное, его и не было, апля 0, Ливерпульлина хорошо зарядила судейкам.
Еще горит от 4-0? Какие же вы низкие фанаты каталонско балета
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Apsny
   98 / 838
вчера в 22:03
А чтобы обыграть балерин из Лол лиги, Ливерпулю не понадобился судья)
За адекватность
За адекватность
   12 / 838
вчера в 21:57
"За одни сутки количество подписчиков в инстаграме Волански увеличилось до 2,3 млн человек." УЕФА на заметку, Вы там турниры все реформировать пытаетесь, чтобы прибыль извлечь, а тут в перерывах матчей, да без беготни, да в нарядах пооткровенней? Все на поверхности. А девушка молодец, такой финал быстро забудется, а она впервые такое выдав на финале ЛЧ в истории останется. Как обычно, субъективное мнение.
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 838
вчера в 21:29
Девушки? Шлю...шлю приветик....
Знатог
Знатог
   458 / 838
вчера в 20:56
А что это за девушка и где она живёт? А вдруг она не курит не пьёт и не даёт? А мы с такими мордами возьмём да и припрёмся к Кинси.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 20:49
молодец девченка,хоть на минуту остановила этот судейский беспредел
barcamilan
barcamilan
   421 / 838
вчера в 20:45
ну и зря
классный руководитель
классный руководитель
   182 / 838
вчера в 20:44
Губерниев эту блокировку прокомментировал как плоды демократии на загнивающем западе. Как будто в России ничего не блокируется и никого не увольняют за высказанное своё мнение. Гнильё двуличное всё-таки в телевизоре.
3ton
3ton
   266 / 838
вчера в 20:40
Лучший момент матча , я так понял , это бетоны на поле ))
требл
требл ответил Apsny
   140 / 838
вчера в 20:39
Только и есть что вспомнить за этот финал, футбол днище полное, его и не было, апля 0, Ливерпульлина хорошо зарядила судейкам.
Как мы в своё время зарядили Эвребе и Айтекина, да брат?
Apsny
Apsny
   110 / 838
вчера в 20:34
Только и есть что вспомнить за этот финал, футбол днище полное, его и не было, апля 0, Ливерпульлина хорошо зарядила судейкам.
дурман
дурман
   263 / 838
вчера в 20:11
Бессердечные янки
dimagas1
dimagas1 ответил Дармштадище-Ингольштадище
   267 / 838
вчера в 19:57
молодец девка, отметилась, плевать на инстаграм, может ещё где-угодно выложить и получит сотни тысяч лайков
Её через 2 дня уже никто не вспомнит)))
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   593 / 838
вчера в 19:52
Эта герл сделала финал интереснее
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Ленар Мутыгуллин
   178 / 838
вчера в 19:51
за сутки увеличилось до 2 миллионов, а было 1950000
Последний раз как я смотрел было уже 2.3 ляма, и было 195 к, а не 1.95 ляма))
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   805 / 838
вчера в 19:47
за сутки увеличилось до 2 миллионов, а было 1950000
ошалевший
ошалевший
   249 / 838
вчера в 19:45
ох уж эти ночные бабочки
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 19:40
молодец девка, отметилась, плевать на инстаграм, может ещё где-угодно выложить и получит сотни тысяч лайков
Zenit_84
Zenit_84
   74 / 838
вчера в 19:39
Доигралась...
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