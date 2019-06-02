Быть или не быть? Английская гегемония в еврокубках

«Соккер.ру» интересно, удержат ли британцы лидерские позиции? Ведь есть причины не верить в их стабильность.
Английский успех сумели предугадать
Предсказать, что Лигу чемпионов выиграет английский клуб, было не очень трудно. «Манчестер Сити» изначально был одним из главных фаворитов, «Ливерпуль» шел по восходящей. Роналду покинул «Реал» - вместе с Зиданом, что не менее важно. А «Барселона» не сделала выводов после своих ошибок и совершала спорные сделки.
Василий Уткин в начале сезона заявил, что клуб АПЛ возьмет главный кубок. Его прогноз «перевыполнили» – получили четырех финалистов вместо одного победителя. Но значит ли это, что англичане пришли всерьез и надолго? Есть сильные сомнения, ведь если разобраться, то увидели сказку об удаче, а не о стабильности или новом векторе в футболе.
И точно не историю о классе уровня «Барселоны» Гвардиолы или «Реала» Зидана. Этим командам тоже дико везло – и на арбитров, и на лидерские подвиги, но вы сами видели английские финалы. По качеству в Баку и Мадриде не было классических матчей на все времена. Например, два лондонских неудачника («шпоры» и «канониры») в решающий момент сыграли хуже, чем могут многие видные клубы Европы.
В АПЛ не осталось ничего британского
Гвардиола – испанец, Клопп – немец, Почеттино – аргентинец, Эмери, Сарри, Сульшер – не англичане. Британских тренерских идей в АПЛ нет, а если есть – их катастрофически мало, чтобы влиять. А когда говорят, что ЛЕ и ЛЧ выиграли англичане, то немного путают. Эти турниры выиграли для англичан – у «Челси» и «Ливерпуля» вправду много локальных поклонников.
Но кто одержал победы, без кого успехи невозможны? Вот у «шпор» было пять англичан в основе. И с каким счетом они обыграли команду трех бразильцев, голландца, камерунца, шотландца, голландца, египтянина, сенегальца и всего двух англичан? А про финал ЛЕ можно не начинать – у «Челси» и «Арсенала» в стартовых составах был один англичанин на двоих. Но Мейтленд-Найлз в основе только из-за травмы Бельерина.
Заберите Азара, Кепу, Луиса, Жоржиньо, Канте, Жиру и Педро в состав «Спартака» - такая команда у тренера Сарри тоже возьмет Лигу Европы и привезет кубок в Москву. Как Клопп в качестве наставника «Зенита» с его нынешним ливерпульским составом будет фаворитом ЛЧ, даже если вместо Александера-Арнольда у него будет Фернандес с российским паспортом на правом фланге. Заявление об «английский гегемонии» забавляет – в АПЛ на одного англичанина приходится два иностранца.
У них есть Стерлинг, Кейн, Александер-Арнольд, но за ними кто из показавших класс местных? Ван-Биссака, Мэддисон, Тарковски – ребята не для финала ЛЧ. Даже принцип «каждый может обыграть каждого» в год, когда у «Ливерпуля» и МС столько пунктов в таблице, благополучно похоронили. АПЛ – лига мирового капитала (американского, российского, азиатского, арабского). У «Реала» и «Барселоны» тоже не густо испанцев в основах в последние годы, но их сборная шесть лет выдавала результат. Англия пока не настолько хороша, опереться на своих точно нельзя.
Не забывайте, клубы АПЛ – неудачники
«Манчестер Юнайтед» - клуб счастливчиков? Нет, конечно, это черная дыра, в которую выбрасывают сотни миллионов фунтов. Спросите у Фергюсона – шотландец подтвердит, что после его выхода на пенсию от команды отвернулась «дьявольская» удача. Была победа в Лиге Европы над «Аяксом», но это не отменяет неудачи одного из самых богатых клубов планеты. И фактор денег важен.
У «Аякса» бюджет в два раза ниже, чем «Астон Вилле» заплатят за выход в АПЛ. Разницу все улавливают: с такими деньгами странно, что клубы из Англии столько лет ничего в ЛЧ не выигрывали. Также сравните футбол «Аякса» и «Астон Виллы» и поймете, что деньги решают не все. «Арсенал» - еще один классический клуб-неудачник, пережили много звонких провалов. «Челси» на фоне этих двух еще ничего нет. Но долго мучились, чтобы получилось собрать победы в Европе.
МС постоянно вылетает из ЛЧ, тратя дикие деньги даже по меркам ПСЖ – классические неудачники. «Ливерпуль» проиграл финалы турнира «Севилье» и «Реалу». «Аяксу», если бы тот сыграл вместо «шпор», тоже могли бы. «Шпоры» потеряли много шансов на трофеи, а вчера упустили единственную возможность в их истории взять кубок чемпионов. Гранды английской лиги – команды-неудачницы, если говорить глобально. У «Реала» и «Барселоны» хотя бы отдача от вложений есть, а что есть у МЮ или МС?
Вот поэтому слабо верится, что Гвардиола, Клопп, новый тренер «Челси» и новый наставник «Тоттенхэма» - если Почеттино уйдет летом, смогут всех выпотрошить в Лиге чемпионов через год. Не забывайте, что даже у «Арсенала» были проблемы с заходом в финал ЛЕ – и это с учетом, что в этот раз «Атлетико» не мешал. Не факт, что у звезд МЮ или «канониров» найдется мотивация, чтобы хотя бы второй по значимости финал снова был с британцами на поле. Зато найдутся оправдания неудачам.
Вечное оправдание англичан – миф
Смотрите: Гвардиола в Англии далеко не первый год, а «Манчестер Сити» ни разу даже в полуфинале Лиги чемпионов не было. На «Челси» выдали достаточно денег, «Арсенал» потратил еще больше. «Тоттенхэм» вывалил полмиллиарда, собирая состав последние семь сезонов. Пускай на текущую основу потратили меньше, но деньги-то выделяют, финансовые предпосылки для финалов ЛЧ были и раньше.
Но почему англичане так часто не доходили до кубка, а «Ливерпуль» проиграл в Киеве? А потому, что если «Барселона», «Ювентус», «Реал», «Бавария» или даже ПСЖ играют на максимальных оборотах, то все эти клубы могут пройти любого из АПЛ. Буквально любого. В принципе, «Аякс» и переиграл «Тоттенхэм», уступив Моуре. И «Барселона» справилась с «Ливерпулем» в первом матче. Сейчас сложился пазл, а не «шпоры» и «красные» показали футбол всем на зависть.
Не забывайте, что «Тоттенхэм» чудом не вылетел в борьбе с «Интером». А «Ливерпуль» с большими боями пролез в плей-офф после трех гостевых поражений в группе. Они «Црвене Звезде» уступили! А вот когда начинаешь показывать на плохой футбол от клубов АПЛ, то фанаты лиги обычно подключают популярный миф. Предание гласит, что англичане якобы загружены намного сильнее, чем клубы из той же Испании – королевы еврокубков последнего десятилетия.
Но это неправда. Еще накануне Евро-2016 считали и проводили исследование. Получалось, что ведущие испанские футболисты играют не меньше. Сравните карьеру ван Дейка – за четыре сезона сыграл 152 матча за клубы, и Рамоса – 161 игра. И это Серхио еще ездил на турниры, куда Нидерланды не попадали, плюс в таком ритме играет с 2008 года! И так почти по всем звездам «Реала» и «Барселоны». Если сравнивать загрузку ребят из МС или МЮ с тем, что выжимали из себя победители ЛЧ, то миф удается развеять.
В Кубках Лиги и Англии Гвардиола и Клопп тасуют составы, используя резервистов. Доходы АПЛ позволяют набрать шесть составов и раздать их в аренды, как сделал тот же «Челси». Так что англичане, будь у них хоть что-то для многолетней гегемонии, давно бы участвовали в финалах Лиги чемпионов, не в усталости загвоздка. Да, случился странный сезон, когда «Барселона» и «Аякс» подарили англичанам главный финал года. Но и в Баку, и в Мадриде увидели минус английских боев в еврокубках – редко центральные матчи АПЛ такие, как ответный поединок «шпор» и «горожан».
Куда чаще там все не очень весело, а если говорить прямо – уныло. И когда говорят, что в новой Лиге чемпионов после смена формата в угоду Аньелли будет много клубов АПЛ, то это вряд ли комплимент самой идее. В британской лиге после приглашения сильных тренеров общее качество футбола заметно подросло, но при этом там нет законодателя европейской моды – «Ливерпуль» ради трофея вчера скопировал игру «Интера» Моуриньо, то есть увидели назад в будущее.
Нередко лучшие клубы АПЛ сбиваются на «бей-беги». Неймар и Мбаппе не мечтают играть за «Манчестер Юнайтед». А нервы не позволяют фактически сборным мира из АПЛ всегда играть, как умеют. Борьба не всегда такая сказочная, как хотелось бы. Констатируя, что благодаря иностранным тренерам высокого класса АПЛ перестала быть опережающей по деньгам, но отстающей по футболу лигой, нет веских доказательств, что Месси, Зидан, Роналду, мюнхенцы или парижане не готовы отплатить англичанам через год их же монетой.
Если четверка из АПЛ допустит столько ошибок, как в этом сезоне, вряд ли увидим еще один год дичайших камбэков. Не забывайте, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые за четырнадцать лет, МЮ не выигрывал турнир 11 сезонов – а победу одержал над «Челси», у которого семь лет без финала ЛЧ. А «Манчестер Сити» пока в расчет не берем, пусть сначала научатся до финалов доходить. Так что англичане немножко переоценивают разовый успех. Европейский футбол не сдался и не собирается копировать наработки клубов АПЛ.
Нет, на континенте готовят жесткий футбольный ответ. Причем даже в Мюнхене готовы тратить огромные деньги, чтобы английские финалы в ЛЧ бывали не чаще, чем раз в одиннадцать лет.
Да, Ливерпуль выиграл, заслужили, работая каждый год над собой.
Да, порадуйтесь, фанаты АПЛ до следующего сезона, когда ЛаЛига и Бундеслига наберут сил и разнесут к чертям ( как уже делали и будут делать ) Ливерпуль, проходимый Тоттенхэм, Богатый и слабый Ман Сити и конечно же, Челси ( откуда уйдет Азар ).
Про Ман Юнайтед вообще говорить нечего. ( Заголовки пестрили перед матчем с Барселоной , но на деле , МЮ обделался не выйдя на поле )
Ещё раз, Ливер заслужил в этом году. НО ЭТО НЕ ПОВОД ПИСАТЬ, ЧТО АПЛ СИЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ. Это сделалось возможным ТОЛЬКО огромным денежным вливанием и работой. Через 7 лет, может, Ливерпуль снова выиграет))
Да, Ливерпуль выиграл, заслужили, работая каждый год над собой.
Да, порадуйтесь, фанаты АПЛ до следующего сезона, когда ЛаЛига и Бундеслига наберут сил и разнесут к чертям ( как уже делали и будут делать ) Ливерпуль, проходимый Тоттенхэм, Богатый и слабый Ман Сити и конечно же, Челси ( откуда уйдет Азар ).
Про Ман Юнайтед вообще говорить нечего. ( Заголовки пестрили перед матчем с Барселоной , но на деле , МЮ обделался не выйдя на поле )
Ещё раз, Ливер заслужил в этом году. НО ЭТО НЕ ПОВОД ПИСАТЬ, ЧТО АПЛ СИЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ. Это сделалось возможным ТОЛЬКО огромным денежным вливанием и работой. Через 7 лет, может, Ливерпуль снова выиграет))
Все клубы АПЛ слабы, что показывают еврлкубковые арены - вливать миллиарды евро каждый год - это умеют, а толку от этого ? Простая Севилья трижды подряд громит всех и вся, Барса с Реалом и Баварией удерживают футбольный мир . Ливерпуль в этом году - результат 7 летней работы. Да если честно, Тоттенхэм - не соперник в финале - чисто фарт , проходимый соперник.
Все, кто пишет, что АПЛ сила - взгляните , что творят в Испании, Германии : берут треблы - чемпионство внутренней арены, кубок страны и ЛЧ и ЛЕ.
А что в АПЛ ? Клубы, набитые мешками денег, нет истинного победителя, все хватают что могут, и то, раз в 5 лет.
Все клубы АПЛ слабы, что показывают еврлкубковые арены - вливать миллиарды евро каждый год - это умеют, а толку от этого ? Простая Севилья трижды подряд громит всех и вся, Барса с Реалом и Баварией удерживают футбольный мир . Ливерпуль в этом году - результат 7 летней работы. Да если честно, Тоттенхэм - не соперник в финале - чисто фарт , проходимый соперник.
Все, кто пишет, что АПЛ сила - взгляните , что творят в Испании, Германии : берут треблы - чемпионство внутренней арены, кубок страны и ЛЧ и ЛЕ.
А что в АПЛ ? Клубы, набитые мешками денег, нет истинного победителя, все хватают что могут, и то, раз в 5 лет.
давай тогда уберём аргентинца и португальца с ла лигу годами ранее , что тогда было бы с реалом и барсой?
возьмём ещё ранее годы , где был реал до роналду с испанцами ?а да , болтался в 1/8 ... просто надо признать что АПЛ сила и она это подтвердила
давай тогда уберём аргентинца и португальца с ла лигу годами ранее , что тогда было бы с реалом и барсой?
возьмём ещё ранее годы , где был реал до роналду с испанцами ?а да , болтался в 1/8 ... просто надо признать что АПЛ сила и она это подтвердила
Тем не менее, все страдания его клавиатуры - и то в пользу АПЛ, если уж он пишет, что английским клубам повезло, то что же будет, когда МЮ с его позицией самого прибыльного футбольного бренда мира (!!!) выйдет на качественную игру, например?
Или, если учесть то, что ТТХ попал в финал ЛЧ, не усилившись вообще?
"Причем даже в Мюнхене готовы тратить огромные деньги, чтобы английские финалы в ЛЧ бывали не чаще, чем раз в одиннадцать лет."
Есть еще, оказывается, некоторые люди, которые верят в Бундеслигу, которую убило собственное руководство, разрешив коррупмированные сделки "Баварии")))
Тем не менее, все страдания его клавиатуры - и то в пользу АПЛ, если уж он пишет, что английским клубам повезло, то что же будет, когда МЮ с его позицией самого прибыльного футбольного бренда мира (!!!) выйдет на качественную игру, например?
Или, если учесть то, что ТТХ попал в финал ЛЧ, не усилившись вообще?
"Причем даже в Мюнхене готовы тратить огромные деньги, чтобы английские финалы в ЛЧ бывали не чаще, чем раз в одиннадцать лет."
Есть еще, оказывается, некоторые люди, которые верят в Бундеслигу, которую убило собственное руководство, разрешив коррупмированные сделки "Баварии")))
Почему автор не учитывает что Реал ждёт серьёзная перестройка + основные игроки старики которые явно сдали, а значит врятли в следующем сезоне Реал будут претендентом.
Атлетико сдал, а теперь ещё Гризман уходит + обновление состава будет, которому ещё нужно сыграться. А значит ещё один испанский клуб мимо - врятли выступят лучше чем в этом сезоне.
Барселону разве нельзя назвать последние сезоны неудачником в ЛЧ??? Учитывайте что костяк уже старый, а молодые ещё не известно как выступят + тренер тот же остаётся. В чём автор видит причину того что в следующем сезоне Барса в финале будет, а не как последние 4 сезона вылетит от первого же серьёзного противника???
В Баварии перестройки + теже Лёва, Нойер, Мюллер с каждым годом всё хуже... + старые фланги атаки уходят, а молодняк врятли потянет выигрыш ЛЧ.
ПСЖ, БД, Аякс который раздеребанят и т.п - думаете они смогут???
Вот и получается что у клубов АПЛ реальная возможность и в следующем розыгрыше хорошо выступить, ведь все основные конкуренты из других лиг явно не в лучшей форме и не стабильны.в данный момент.
Почему автор не учитывает что Реал ждёт серьёзная перестройка + основные игроки старики которые явно сдали, а значит врятли в следующем сезоне Реал будут претендентом.
Атлетико сдал, а теперь ещё Гризман уходит + обновление состава будет, которому ещё нужно сыграться. А значит ещё один испанский клуб мимо - врятли выступят лучше чем в этом сезоне.
Барселону разве нельзя назвать последние сезоны неудачником в ЛЧ??? Учитывайте что костяк уже старый, а молодые ещё не известно как выступят + тренер тот же остаётся. В чём автор видит причину того что в следующем сезоне Барса в финале будет, а не как последние 4 сезона вылетит от первого же серьёзного противника???
В Баварии перестройки + теже Лёва, Нойер, Мюллер с каждым годом всё хуже... + старые фланги атаки уходят, а молодняк врятли потянет выигрыш ЛЧ.
ПСЖ, БД, Аякс который раздеребанят и т.п - думаете они смогут???
Вот и получается что у клубов АПЛ реальная возможность и в следующем розыгрыше хорошо выступить, ведь все основные конкуренты из других лиг явно не в лучшей форме и не стабильны.в данный момент.
Вадим, вы так лихо посчитали количество англичан в финалах, не будете так любезны просветить - а сколько испанцев играло за Реал в прошлом году? Знаете? Всего три. А в позапрошлом? И там трое было. По вашей логике никакой гегемонии Ла Лиги не существовало?
Приписка Сульшера к перечислению не английских тренеров вообще жесть, особенно на фоне слова "британский" сразу же после фамилий. Уж кто кто, а Сульшер до кончиков своих волос "британец", начиная от рождения и заканчивая футбольной философией.
В общем, статья разочаровала низким профессионализмом, похоже на писанину хейтера-десятиклассника, любимый клуб которого англичане по пути в финал выбили.
Вадим, вы так лихо посчитали количество англичан в финалах, не будете так любезны просветить - а сколько испанцев играло за Реал в прошлом году? Знаете? Всего три. А в позапрошлом? И там трое было. По вашей логике никакой гегемонии Ла Лиги не существовало?
Приписка Сульшера к перечислению не английских тренеров вообще жесть, особенно на фоне слова "британский" сразу же после фамилий. Уж кто кто, а Сульшер до кончиков своих волос "британец", начиная от рождения и заканчивая футбольной философией.
В общем, статья разочаровала низким профессионализмом, похоже на писанину хейтера-десятиклассника, любимый клуб которого англичане по пути в финал выбили.
не обессудьте - статья скорее против АПЛ чем за, а я ее фанат....
really guys, but i'm sorry
не обессудьте - статья скорее против АПЛ чем за, а я ее фанат....
really guys, but i'm sorry
мечтаю и верю, будет
этот год показал 2 финала - 4клуба АПЛ
плюс еще суперкубок как не крути будет английским...
проб из - как в следующем году АПЛ смотреть... там вроде рамблер усманова купил...
мечтаю и верю, будет
этот год показал 2 финала - 4клуба АПЛ
плюс еще суперкубок как не крути будет английским...
проб из - как в следующем году АПЛ смотреть... там вроде рамблер усманова купил...
Что за лажа, шесть составов Челси в арендах - это в основном воспитанники команды, которым ищут игровую практику. Откройте трансферы Атланты, там 16 составов ходит туда-сюда каждый год, тоже показатель богатства?
А по поводу гегемонии клубов АПЛ... Это ж не английские клубы стали сильнее, а остальные стали слабее. Иначе Аякс не вынес бы цвет континентального футбола.
А почему они стали слабее и станут ли в следующем сезоне сильнее, другой вопрос. Наиболее напрашивающийся ответ. Богатство АПЛ. Топам из европейских чемпов стало сложнее набирать оптом всех проспектов со своих чемпионатов за небольшие деньги, ибо появилась конкуренция. За интересного игрока даже ВХ спокойно выложит 50 лямов. Не факт, что игрок захочет конечно перейти в ВХ, но то что это серъезно поднимет стоимость для остальных - это факт. По этому и стареют составы континентальных грандов, ибо на нормальное обновление денег у них нет. Нет, Реал может конечно психануть. Бавария чуть... Но менять составы каждый год, пока не зайдет - даже они не смогут
Что за лажа, шесть составов Челси в арендах - это в основном воспитанники команды, которым ищут игровую практику. Откройте трансферы Атланты, там 16 составов ходит туда-сюда каждый год, тоже показатель богатства?
А по поводу гегемонии клубов АПЛ... Это ж не английские клубы стали сильнее, а остальные стали слабее. Иначе Аякс не вынес бы цвет континентального футбола.
А почему они стали слабее и станут ли в следующем сезоне сильнее, другой вопрос. Наиболее напрашивающийся ответ. Богатство АПЛ. Топам из европейских чемпов стало сложнее набирать оптом всех проспектов со своих чемпионатов за небольшие деньги, ибо появилась конкуренция. За интересного игрока даже ВХ спокойно выложит 50 лямов. Не факт, что игрок захочет конечно перейти в ВХ, но то что это серъезно поднимет стоимость для остальных - это факт. По этому и стареют составы континентальных грандов, ибо на нормальное обновление денег у них нет. Нет, Реал может конечно психануть. Бавария чуть... Но менять составы каждый год, пока не зайдет - даже они не смогут