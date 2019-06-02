Быть или не быть? Английская гегемония в еврокубках

вчера, 21:30

«Соккер.ру» интересно, удержат ли британцы лидерские позиции? Ведь есть причины не верить в их стабильность.

Английский успех сумели предугадать

Предсказать, что Лигу чемпионов выиграет английский клуб, было не очень трудно. «Манчестер Сити» изначально был одним из главных фаворитов, «Ливерпуль» шел по восходящей. Роналду покинул «Реал» - вместе с Зиданом, что не менее важно. А «Барселона» не сделала выводов после своих ошибок и совершала спорные сделки.

Василий Уткин в начале сезона заявил, что клуб АПЛ возьмет главный кубок. Его прогноз «перевыполнили» – получили четырех финалистов вместо одного победителя. Но значит ли это, что англичане пришли всерьез и надолго? Есть сильные сомнения, ведь если разобраться, то увидели сказку об удаче, а не о стабильности или новом векторе в футболе.

И точно не историю о классе уровня «Барселоны» Гвардиолы или «Реала» Зидана. Этим командам тоже дико везло – и на арбитров, и на лидерские подвиги, но вы сами видели английские финалы. По качеству в Баку и Мадриде не было классических матчей на все времена. Например, два лондонских неудачника («шпоры» и «канониры») в решающий момент сыграли хуже, чем могут многие видные клубы Европы.

В АПЛ не осталось ничего британского

Гвардиола – испанец, Клопп – немец, Почеттино – аргентинец, Эмери, Сарри, Сульшер – не англичане. Британских тренерских идей в АПЛ нет, а если есть – их катастрофически мало, чтобы влиять. А когда говорят, что ЛЕ и ЛЧ выиграли англичане, то немного путают. Эти турниры выиграли для англичан – у «Челси» и «Ливерпуля» вправду много локальных поклонников.

Но кто одержал победы, без кого успехи невозможны? Вот у «шпор» было пять англичан в основе. И с каким счетом они обыграли команду трех бразильцев, голландца, камерунца, шотландца, голландца, египтянина, сенегальца и всего двух англичан? А про финал ЛЕ можно не начинать – у «Челси» и «Арсенала» в стартовых составах был один англичанин на двоих. Но Мейтленд-Найлз в основе только из-за травмы Бельерина.

Заберите Азара, Кепу, Луиса, Жоржиньо, Канте, Жиру и Педро в состав «Спартака» - такая команда у тренера Сарри тоже возьмет Лигу Европы и привезет кубок в Москву. Как Клопп в качестве наставника «Зенита» с его нынешним ливерпульским составом будет фаворитом ЛЧ , даже если вместо Александера-Арнольда у него будет Фернандес с российским паспортом на правом фланге. Заявление об «английский гегемонии» забавляет – в АПЛ на одного англичанина приходится два иностранца.

У них есть Стерлинг, Кейн, Александер-Арнольд, но за ними кто из показавших класс местных? Ван-Биссака, Мэддисон, Тарковски – ребята не для финала ЛЧ . Даже принцип «каждый может обыграть каждого» в год, когда у «Ливерпуля» и МС столько пунктов в таблице, благополучно похоронили. АПЛ – лига мирового капитала (американского, российского, азиатского, арабского). У «Реала» и «Барселоны» тоже не густо испанцев в основах в последние годы, но их сборная шесть лет выдавала результат. Англия пока не настолько хороша, опереться на своих точно нельзя.

Не забывайте, клубы АПЛ – неудачники

«Манчестер Юнайтед» - клуб счастливчиков? Нет, конечно, это черная дыра, в которую выбрасывают сотни миллионов фунтов. Спросите у Фергюсона – шотландец подтвердит, что после его выхода на пенсию от команды отвернулась «дьявольская» удача. Была победа в Лиге Европы над «Аяксом», но это не отменяет неудачи одного из самых богатых клубов планеты. И фактор денег важен.

У «Аякса» бюджет в два раза ниже, чем «Астон Вилле» заплатят за выход в АПЛ . Разницу все улавливают: с такими деньгами странно, что клубы из Англии столько лет ничего в ЛЧ не выигрывали. Также сравните футбол «Аякса» и «Астон Виллы» и поймете, что деньги решают не все. «Арсенал» - еще один классический клуб-неудачник, пережили много звонких провалов. «Челси» на фоне этих двух еще ничего нет. Но долго мучились, чтобы получилось собрать победы в Европе.

МС постоянно вылетает из ЛЧ , тратя дикие деньги даже по меркам ПСЖ – классические неудачники. «Ливерпуль» проиграл финалы турнира «Севилье» и «Реалу». «Аяксу», если бы тот сыграл вместо «шпор», тоже могли бы. «Шпоры» потеряли много шансов на трофеи, а вчера упустили единственную возможность в их истории взять кубок чемпионов. Гранды английской лиги – команды-неудачницы, если говорить глобально. У «Реала» и «Барселоны» хотя бы отдача от вложений есть, а что есть у МЮ или МС ?

Вот поэтому слабо верится, что Гвардиола, Клопп, новый тренер «Челси» и новый наставник «Тоттенхэма» - если Почеттино уйдет летом, смогут всех выпотрошить в Лиге чемпионов через год. Не забывайте, что даже у «Арсенала» были проблемы с заходом в финал ЛЕ – и это с учетом, что в этот раз «Атлетико» не мешал. Не факт, что у звезд МЮ или «канониров» найдется мотивация, чтобы хотя бы второй по значимости финал снова был с британцами на поле. Зато найдутся оправдания неудачам.

Вечное оправдание англичан – миф

Смотрите: Гвардиола в Англии далеко не первый год, а «Манчестер Сити» ни разу даже в полуфинале Лиги чемпионов не было. На «Челси» выдали достаточно денег, «Арсенал» потратил еще больше. «Тоттенхэм» вывалил полмиллиарда, собирая состав последние семь сезонов. Пускай на текущую основу потратили меньше, но деньги-то выделяют, финансовые предпосылки для финалов ЛЧ были и раньше.

Но почему англичане так часто не доходили до кубка, а «Ливерпуль» проиграл в Киеве? А потому, что если «Барселона», «Ювентус», «Реал», «Бавария» или даже ПСЖ играют на максимальных оборотах, то все эти клубы могут пройти любого из АПЛ . Буквально любого. В принципе, «Аякс» и переиграл «Тоттенхэм», уступив Моуре. И «Барселона» справилась с «Ливерпулем» в первом матче. Сейчас сложился пазл, а не «шпоры» и «красные» показали футбол всем на зависть.

Не забывайте, что «Тоттенхэм» чудом не вылетел в борьбе с «Интером». А «Ливерпуль» с большими боями пролез в плей-офф после трех гостевых поражений в группе. Они «Црвене Звезде» уступили! А вот когда начинаешь показывать на плохой футбол от клубов АПЛ , то фанаты лиги обычно подключают популярный миф. Предание гласит, что англичане якобы загружены намного сильнее, чем клубы из той же Испании – королевы еврокубков последнего десятилетия.

Но это неправда. Еще накануне Евро-2016 считали и проводили исследование. Получалось, что ведущие испанские футболисты играют не меньше. Сравните карьеру ван Дейка – за четыре сезона сыграл 152 матча за клубы, и Рамоса – 161 игра. И это Серхио еще ездил на турниры, куда Нидерланды не попадали, плюс в таком ритме играет с 2008 года! И так почти по всем звездам «Реала» и «Барселоны». Если сравнивать загрузку ребят из МС или МЮ с тем, что выжимали из себя победители ЛЧ , то миф удается развеять.

В Кубках Лиги и Англии Гвардиола и Клопп тасуют составы, используя резервистов. Доходы АПЛ позволяют набрать шесть составов и раздать их в аренды, как сделал тот же «Челси». Так что англичане, будь у них хоть что-то для многолетней гегемонии, давно бы участвовали в финалах Лиги чемпионов, не в усталости загвоздка. Да, случился странный сезон, когда «Барселона» и «Аякс» подарили англичанам главный финал года. Но и в Баку, и в Мадриде увидели минус английских боев в еврокубках – редко центральные матчи АПЛ такие, как ответный поединок «шпор» и «горожан».

Куда чаще там все не очень весело, а если говорить прямо – уныло. И когда говорят, что в новой Лиге чемпионов после смена формата в угоду Аньелли будет много клубов АПЛ , то это вряд ли комплимент самой идее. В британской лиге после приглашения сильных тренеров общее качество футбола заметно подросло, но при этом там нет законодателя европейской моды – «Ливерпуль» ради трофея вчера скопировал игру «Интера» Моуриньо, то есть увидели назад в будущее.

Нередко лучшие клубы АПЛ сбиваются на «бей-беги». Неймар и Мбаппе не мечтают играть за «Манчестер Юнайтед». А нервы не позволяют фактически сборным мира из АПЛ всегда играть, как умеют. Борьба не всегда такая сказочная, как хотелось бы. Констатируя, что благодаря иностранным тренерам высокого класса АПЛ перестала быть опережающей по деньгам, но отстающей по футболу лигой, нет веских доказательств, что Месси, Зидан, Роналду, мюнхенцы или парижане не готовы отплатить англичанам через год их же монетой.

Если четверка из АПЛ допустит столько ошибок, как в этом сезоне, вряд ли увидим еще один год дичайших камбэков. Не забывайте, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые за четырнадцать лет, МЮ не выигрывал турнир 11 сезонов – а победу одержал над «Челси», у которого семь лет без финала ЛЧ . А «Манчестер Сити» пока в расчет не берем, пусть сначала научатся до финалов доходить. Так что англичане немножко переоценивают разовый успех. Европейский футбол не сдался и не собирается копировать наработки клубов АПЛ .