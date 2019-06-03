Зобнин: «„Чертаново“ хорошо оборонялся, пытался создать нам проблемы»

Полузащитник сборной России прокомментировал победу над «Чертаново».

Сыграли в игру прежде всего для тонуса, вспомнить взаимодействия. Сезон закончился давно, удалось полностью переключиться на сборную. Здесь уже другие цели, задачи. Если бы я не вызывался, было бы сложнее забывать сезон.

У нас каждый день подготовка, мы активно готовимся к матчу с Сан-Марино. Сегодня что-то получилось, что-то нет. По моим личным ощущениям сложнее играть с тем соперником, которого не знаешь. Осинькин — очень грамотный тренер. «Чертаново» сегодня хорошо оборонялся, пытался создать нам проблемы. Не буду говорить про результат в грядущем матче, главное — взять три очка. Если много забьем, будет хорошо.