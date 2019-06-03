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Зобнин: «„Чертаново“ хорошо оборонялся, пытался создать нам проблемы»

вчера, 18:25

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал победу над «Чертаново».

Сыграли в игру прежде всего для тонуса, вспомнить взаимодействия. Сезон закончился давно, удалось полностью переключиться на сборную. Здесь уже другие цели, задачи. Если бы я не вызывался, было бы сложнее забывать сезон. 

У нас каждый день подготовка, мы активно готовимся к матчу с Сан-Марино. Сегодня что-то получилось, что-то нет. По моим личным ощущениям сложнее играть с тем соперником, которого не знаешь. Осинькин — очень грамотный тренер. «Чертаново» сегодня хорошо оборонялся, пытался создать нам проблемы. Не буду говорить про результат в грядущем матче, главное — взять три очка. Если много забьем, будет хорошо.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
   346 / 833
вчера в 20:53
Зобнин все еще в матче с Оренбургом.
fanilich
fanilich
вчера в 18:41
Чертаново обороняясь пыталась создать проблемы, интересно какие
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   773 / 833
вчера в 18:40
Зобнин, сезон закончился не очень давно.
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