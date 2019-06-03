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Директор «Чертаново»: «С радостью сыграем против сборной России»

сегодня, 00:51

Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который состоится 3 июня.

Инициатива проведения матча исходила от тренера сборной России. Национальная команда искала себе соперника на 2–3 июня, но в это время большинство коллективов уже в отпусках. Мы же с радостью приняли предложение. Вся система нашей академии построена на том, что мы готовим футболистов для юношеских, молодежной и национальной сборных.

Поэтому просто не имели права отказываться от матча. Даже несмотря на то, что пришлось ребят на шесть дней задержать до ухода в отпуск. Игроки тренируются и готовятся. Все понимают, какой предстоит престижный матч. Да нас хоть ночью разбуди, мы поедем играть против национальной команды.

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mihaluch
mihaluch
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сегодня в 02:08
"Чертаново" достойный соперник для сборной России.
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