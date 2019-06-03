Ондуа: «Хочу играть за сборную России»

Камерунский полузащитник признался, что хотел бы выступать за сборную России. Прошлый сезон 23-летний игрок провел в «Анжи».

Ондуа является воспитанником «Локомотива».

В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверь, после домашних заданий в школе «Локо», когда я не понимал по-русски ни слова, это очень легко, ха-ха!

Мне тяжело принять решение… Столько лет прожил в России, мне здесь все нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна? Не знаю.

Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива».