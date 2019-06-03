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Ондуа: «Хочу играть за сборную России»

сегодня, 11:40

Камерунский полузащитник Гаэль Ондуа признался, что хотел бы выступать за сборную России. Прошлый сезон 23-летний игрок провел в «Анжи».

Ондуа является воспитанником «Локомотива».

В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверь, после домашних заданий в школе «Локо», когда я не понимал по-русски ни слова, это очень легко, ха-ха!

Мне тяжело принять решение… Столько лет прожил в России, мне здесь все нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна? Не знаю.

Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива».

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   592 / 846
сегодня в 16:05
Похвальное желание.
wingback
wingback
   89 / 846
сегодня в 15:39
Ондуа? Я так понимаю, из тарасовки?
Шишанутый
Шишанутый
   19 / 846
сегодня в 14:53
Скоро сборная Росии станет сборной Африки а цвета Зенит окрасятся в черный.
Байкал-38.
Байкал-38.
   137 / 846
сегодня в 13:53
Для начала надо играть так, что бы на тебя обратили внимание, а не интервью такое давать.
Caniggia
Caniggia
   37 / 846
сегодня в 13:38
Паша Деревняк будет против!
Cympak-05
Cympak-05
   357 / 846
сегодня в 13:36
Попасть в сборную не так легко будет. Как в сборную Камеруна
Контуженый
Контуженый
   794 / 846
сегодня в 13:17
Только-только с дерева слез, и быстрей играть за сборную
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   266 / 846
сегодня в 12:42
Я думаю эта мечта не збудится
la_masia
la_masia
   162 / 846
сегодня в 12:36
Надо спросить разрешения у Погребняка
mihaluch
mihaluch
   68 / 846
сегодня в 12:16
Одного желания мало, нужно ещё умение.
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