Жена Новосельцева: «Иван болел против сборной России на ЧМ-2018»

Баскетболистка Катерина Новосельцева (Кейру), жена футболиста Ивана Новосельцева, заявила, что ее муж болел против сборной России во время чемпионата мира-2018.
Зимой сообщалось, что пара больше не живет вместе.
Муж смотрел чемпионат мира и болел против сборной России. Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод.
Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнёров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек.
Напомним, что Новосельцев вторую часть сезона провел в «Ростове» на правах аренды.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Эх, Ваня, Ваня, послушался папаню и вот результат: превратился в заурядного игрочишку.
Эх, Ваня, Ваня, послушался папаню и вот результат: превратился в заурядного игрочишку.
Обвиняй сразу в изнасиловании,может деньги заработаешь.
Обвиняй сразу в изнасиловании,может деньги заработаешь.
Молодец Катерина, подтвердила догадки.
А может быть иван вообще хохол?
Молодец Катерина, подтвердила догадки.
А может быть иван вообще хохол?