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Жена Новосельцева: «Иван болел против сборной России на ЧМ-2018»

сегодня, 09:23

Баскетболистка Катерина Новосельцева (Кейру), жена футболиста Ивана Новосельцева, заявила, что ее муж болел против сборной России во время чемпионата мира-2018.

Зимой сообщалось, что пара больше не живет вместе.

Муж смотрел чемпионат мира и болел против сборной России. Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод.

Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнёров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек.

Напомним, что Новосельцев вторую часть сезона провел в «Ростове» на правах аренды

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Все комментарии
Верг
Верг
   306 / 846
сегодня в 16:15
Следующий вброс будет про молло и новосельцева!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   159 / 846
сегодня в 15:20
На блядях женятся,затем удивляются,что и почему.Ну как Ваня,тебе твоя бывшая?Ведь при сталине тебя рпстреляли бы по ее доносу.
Шишанутый
Шишанутый
   19 / 846
сегодня в 15:06
Гнилая эта бабенка. Ее бросили а она теперь так через прессу мстит поливая бывшего мужа помоями. Полюбому на ходу этот бред сочиняет ей лижбы скандал разжечт и к своей жалкой персоне внманее привлечь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 846
сегодня в 14:13
Пфф, это далеко не самая неприятная часть про Ивана из интервью, там есть куда более неприглядные))
Т34
Т34
   622 / 846
сегодня в 13:59
Не дочитал до конца, решил взглянуть на автора этого жизнеутверждающего для футбола произведения. Не ошибся, угадал с первого раза. Он! Собственной персоной. Не первый раз, а постоянно, словно помойный кот, он питается на свалках скандалов и тащит на соккер всякую грязь и хрень.
Ладожский
Ладожский
   588 / 846
сегодня в 13:34
Так и казаки ростовские на Гитлера поработали во время войны немало.
Bavaria_M
Bavaria_M
   109 / 846
сегодня в 13:03
Эт ваще кто такие? И что шкурка открывает рот, или освободил рот от 10 причендалов почувствовала свободу и решила срубить бабла?
тумба-юмба
тумба-юмба
   218 / 846
сегодня в 12:44
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       218 / 846
    сегодня в 12:43
    ЕМУ НАДО СРОЧНО В СПАРТАК ! ГЫ-ГЫ
      ДАША Д
      ДАША Д
         138 / 846
      сегодня в 12:26
      Просто из ненависти человека грязью поливает.
      PITER_1
      PITER_1
         386 / 846
      сегодня в 12:12
      да 90% наших футболеров полное Г по жизни, их всех испортило бабло получаемое только за наличие паспорта РФ
      STVA 1
      STVA 1 ответил Iv the Lucky
         29 / 846
      сегодня в 12:05
      Ваня ничего не скажет. По крайней мере пока он никак не комментировал выпады Кейру
      Мне кажется это правильно
      удав
      удав
         275 / 846
      сегодня в 12:02
      помоему жена умышленно наводит напраслину
      beefs
      beefs
         146 / 846
      сегодня в 12:02
      А что сдесь жёлтая пресса?
      РЭП НИГГА
      РЭП НИГГА
      сегодня в 11:56
      а за ростов болел?...
      Байкал-38
      Байкал-38
         11 / 846
      сегодня в 11:34
      Если это правда, то имя в паспорте надо переделать на Антон! Посмотрим, что он теперь в ответ скажет. Нас ждёт очередной сериал.
      Землянин
      Землянин ответил Jeck Denielse
         244 / 846
      сегодня в 11:27
      А еще ваня все деньги из квартиры вынес, да и квартиры на мать переписал втихаря, взяв с беременной жены еще и доверенность, оставив её с ребёнком ни с чем. Еще та ..., а не мужик !!!
      Юрниекс
      Юрниекс
         237 / 846
      сегодня в 11:16
      Либо жена- стерва....и врет. Либо он- 75..да и игрочишка нулевой.
      kotmyshka
      kotmyshka
         76 / 846
      сегодня в 11:03
      Зря она это сказала... Думать, хоть иногда, надо... Если есть чем...
      Caniggia
      Caniggia
         37 / 846
      сегодня в 10:52
      Чёрная жинка обиделась на рыжего неадеквата, что он от неё сдриснул и давай теперь в него помоями пулять!
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
         23 / 846
      сегодня в 10:41
      ЕМУ НАДО СРОЧНО В СПАРТАК !

      ГЫ-ГЫ
      112910415
      112910415
         278 / 846
      сегодня в 10:34
      обиженная женщина - страшное оружие
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         6 / 846
      сегодня в 10:33
      А за какие заслуги его в сборную должны были взять??? Лавка мастерства не добавляет.
      Эх, Ваня, Ваня, послушался папаню и вот результат: превратился в заурядного игрочишку.
      Alvish
      Alvish
         565 / 846
      сегодня в 10:12
      Читаешь жену Новосельцева и складывается впечатление, что он только в спартаке и мог играть.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         41 / 846
      сегодня в 10:01
      Это мелко,Хоботова.
      Обвиняй сразу в изнасиловании,может деньги заработаешь.
      FERIS
      FERIS
         182 / 846
      сегодня в 09:56
      Хуже нет обиженной женщины......
      cska plus
      cska plus
         5 / 846
      сегодня в 09:54
      Послушаем, что в ответку даст муж, который объелся груш.
      Iv the Lucky
      Iv the Lucky ответил STVA 1
         825 / 846
      сегодня в 09:51
      Все это со слов Кейру , Ваня скажет по другому . Правду никто не узнает ...
      Ваня ничего не скажет. По крайней мере пока он никак не комментировал выпады Кейру
      Don trambon
      Don trambon
         33 / 846
      сегодня в 09:51
      Как говорили в Саус Парке - у рыжих нет души, да и сами по себе противные в основном.

      Молодец Катерина, подтвердила догадки.

      А может быть иван вообще хохол?
      STVA 1
      STVA 1
         29 / 846
      сегодня в 09:40
      Все это со слов Кейру , Ваня скажет по другому . Правду никто не узнает ...
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