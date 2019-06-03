Жена Новосельцева: «Иван болел против сборной России на ЧМ-2018»

Баскетболистка Катерина Новосельцева (Кейру), жена футболиста , заявила, что ее муж болел против сборной России во время чемпионата мира-2018.

Зимой сообщалось, что пара больше не живет вместе.

Муж смотрел чемпионат мира и болел против сборной России. Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод.