Жена Новосельцева: «Родители говорили Ване: „Бабки капают, всё хорошо“»

Баскетболистка Катерина Новосельцева (Кейру), жена футболиста , рассказала о подробностях пребывания своего мужа в «Зените».

Ранее сообщалось, что пара рассталась.

Контракт Новосельцева по-прежнему принадлежит «Зениту», договор игрока рассчитан еще на 2 года.

Ивану было некомфортно в команде. Он не дружил ни с кем из игроков. Не общался ни с футболистами, ни с тренерами, ни с Мирчей Луческу. Ему было приятнее находиться рядом с врачами, с медицинским штабом команды. Вместо того, чтобы стараться доказывать, что ты лучший и достоин места в основе, ему было проще списать все на травмы и сидеть на скамейке. Фактически, он не был готов к переходу в топ-клуб. В первую очередь – психологически. Ваня думал, что все его полюбят за так. Просто потому, что он – хороший парень. Но хороший парень – это не профессия…

Я старалась ему объяснить, что надо упорно работать. Надо стараться проявить себя. И что ни в коем случае нельзя переходить в дубль. Лучше тогда найти другую команду. Ждала поддержки от его родителей. Но, когда мы к ним приезжали, знаете, что они говорили? «Ваня, сиди и не рыпайся». «Сиди, сынок, не дергайся. Бабки капают, всё хорошо». И Ваня их слушал. Перевод в дубль его не пугал. Он мыслил иначе: «Побуду во второй команде, зато зарплата хорошая». А я не понимала – куда же делись все его амбиции, о которых он мне изначально рассказывал?