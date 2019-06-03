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Жена Новосельцева: «Родители говорили Ване: „Бабки капают, всё хорошо“»

сегодня, 09:32

Баскетболистка Катерина Новосельцева (Кейру), жена футболиста Ивана Новосельцева, рассказала о подробностях пребывания своего мужа в «Зените». 

Ранее сообщалось, что пара рассталась.

Контракт Новосельцева по-прежнему принадлежит «Зениту», договор игрока рассчитан еще на 2 года.

Ивану было некомфортно в команде. Он не дружил ни с кем из игроков. Не общался ни с футболистами, ни с тренерами, ни с Мирчей Луческу. Ему было приятнее находиться рядом с врачами, с медицинским штабом команды. Вместо того, чтобы стараться доказывать, что ты лучший и достоин места в основе, ему было проще списать все на травмы и сидеть на скамейке. Фактически, он не был готов к переходу в топ-клуб. В первую очередь – психологически. Ваня думал, что все его полюбят за так. Просто потому, что он – хороший парень. Но хороший парень – это не профессия…

Я старалась ему объяснить, что надо упорно работать. Надо стараться проявить себя. И что ни в коем случае нельзя переходить в дубль. Лучше тогда найти другую команду. Ждала поддержки от его родителей. Но, когда мы к ним приезжали, знаете, что они говорили? «Ваня, сиди и не рыпайся». «Сиди, сынок, не дергайся. Бабки капают, всё хорошо». И Ваня их слушал. Перевод в дубль его не пугал. Он мыслил иначе: «Побуду во второй команде, зато зарплата хорошая». А я не понимала – куда же делись все его амбиции, о которых он мне изначально рассказывал?

Напомним, что Новосельцев вторую часть сезона провел в «Ростове» на правах аренды

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
   245 / 846
сегодня в 16:23
Этот Ваня уже когда пришел был моральным ..родом.Напомаженный с выщипанной бородкой которую оглаживал после каждого скачка.Рассказывал в сми как он следит за своей внешностью и любит свою голову и волосы.Типичный нарцисс.Пришел то но за "баблом" только и его надо зарабатывать.Из лентяев за последние 10 лет в Зените самый отвратный 40к.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил rubinovyi2
   77 / 846
сегодня в 15:52
Ну и чего ее вдруг прорвало на такие откровения,как будто только она одна не понимала,что Ваня пошел в Зенит за баблом..?
так бабла этого не хватает на ее запросы ) она же Ваню в себя погружала тоже за бабло
Faustello
Faustello
   110 / 846
сегодня в 15:46
KLINSI
KLINSI
   728 / 846
сегодня в 15:42
Вот уж верно - "Женщина, это инструмент которым пользуется дьявол что бы завладеть нашими душами"
rubinovyi2
rubinovyi2
   235 / 846
сегодня в 15:40
Ну и чего ее вдруг прорвало на такие откровения,как будто только она одна не понимала,что Ваня пошел в Зенит за баблом..?
Faustello
Faustello
   110 / 846
сегодня в 15:39
Жена Миллера:
- Так я своему так кажный божий день твержу!!!
mihaluch
mihaluch
   68 / 846
сегодня в 15:19
Вперёд Новосельцев, за зарплатой.
Absinthe5
Absinthe5 ответил Лиговский
   120 / 846
сегодня в 15:14
Таким, как новосельцев, место только в пердивном ростове, и по способностям и по игре.
Землянин
Землянин
   244 / 846
сегодня в 14:51
Политика ослабления конкурентов,
С Рубином и Ростовым таки поставлена на поток, живой конвеер. Рязанцев, Бухаров, ЗеБолотный, Новосельцев, где они все!?, список можно продолжать долго !!!
la_masia
la_masia
   162 / 846
сегодня в 14:44
Сладко чешет, только потому что уже не жена ему, про бабки наверное сама ему пела.
Лиговский
Лиговский
   449 / 846
сегодня в 14:43
Таким, как новосельцев, место только в пердивном ростове, и по способностям и по игре.
Bastardo
Bastardo
   508 / 846
сегодня в 14:17
А где же был Артеминьо, душа всех компаний, о котором так талдычит пресса?
Tostao
Tostao
   106 / 846
сегодня в 13:57
Вот что лимит "животворящий" делает!!!
4RT
4RT
   271 / 846
сегодня в 13:51
Эти "бабки" и политика весь спорт угробили
311
311
   18 / 846
сегодня в 13:43
Ну и что она, что-то нового рассказала? Суровая российская действительность!)
Alvish
Alvish ответил Бабушка Маня
   565 / 846
сегодня в 13:28
Когда бабки капают - это хорошо
Кому хорошо, кто майку сильно хочет и пишет всякую чушь?
oFANATo
oFANATo
   58 / 846
сегодня в 13:17
Сдала Новосельцева с потрохами
GGGringOOO
GGGringOOO
   521 / 846
сегодня в 13:13
Чисто за баблом пошёл. Получил сочный контракт- мечта сбылась. Может он и не хотел быть самым крутым футболистом, а хотел много зарабатывать. Чего его винить?
beefs
beefs
   146 / 846
сегодня в 13:08
Он что первый или последний....
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 846
сегодня в 12:51
Экономил на лезвиях...)??
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   520 / 846
сегодня в 12:37
Когда бабки капают - это хорошо
Danila Selin
Danila Selin ответил Землянин
   193 / 846
сегодня в 12:19
Развод, дележка совместно нажитого имущества, махинации вани с доверенностями беременной жены и перепиской втихаря на свою мать квартир. Тихо и мирно уже не получиться, так как ваня сбежал с доверенностями, на контакт не идет, отмалчиваясь, дабы можно было отжать квартирки в свою пользу.
Но всё равно, можно не трубить через СМИ на всю Россию. Себя только позорят (моё мнение).
Danila Selin
Danila Selin ответил spartach n1
   193 / 846
сегодня в 12:19
Снова потянуло лазурным душком псевдочемпиона !
Он не лазурный. Да контракт у питерского клуба, но родился он в Москве, воспитанник "Химок" так что несёт душком Московских клубов и их системой.
FILL3286
FILL3286
   43 / 846
сегодня в 12:16
дайте бомжам еще МИЛЛИАРД НА НОВЫХ ПАРЕДАСОВ))) )СМЕЕМСЯ)))))
Землянин
Землянин ответил Danila Selin
   244 / 846
сегодня в 12:06
Развод, дележка совместно нажитого имущества, махинации вани с доверенностями беременной жены и перепиской втихаря на свою мать квартир. Тихо и мирно уже не получиться, так как ваня сбежал с доверенностями, на контакт не идет, отмалчиваясь, дабы можно было отжать квартирки в свою пользу.
Tepliz
Tepliz
   279 / 846
сегодня в 12:02
Ни для кого это не было секретом, что Новосельцев перешел в Зенит только из-за бабок. Изначально ведь было понятно, что места на поле ему нет, даже на замену не попадал. Это и без высказываний его жены было давно известно.
d_fincher
d_fincher
   80 / 846
сегодня в 12:00
Сейчас российские деньги выплачиваются Луческу,Боашу, продолжают капать Манчини, и также огромному количеству футболистов, на которых Зенит расщедрился известно за чей счет. Поэтому данный клуб так презираем футбольным сообществом России.

(ну еще и потому, что Мутко, Фурсенко, Дюков, работающие в РФС в разные годы - это зенитовцы, газпромщики).
spartach n1
spartach n1
   131 / 846
сегодня в 11:57
Снова потянуло лазурным душком псевдочемпиона !
Danila Selin
Danila Selin
   193 / 846
сегодня в 11:56
Мне интересно, почему свой семейный срач надо выносить на публику? Почему нельзя за закрытыми дверьми разобраться и решить все вопросы? Устроили очередной сериал...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил LOpp
   488 / 846
сегодня в 11:52
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