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«Ман Сити» готов предложить 56 млн евро за Канселу

сегодня, 13:07

«Манчестер Сити» всерьез заинтересован в услугах защитника «Ювентуса» Жоау Канселу, сообщают СМИ.

За португальца «горожане» готовы предложить 56 млн евро (50 млн фунтов). Канселу рассматривается в качестве замены Данило, который намерен покинуть «Сити» в поисках постоянной игровой практики.

25-летний Канселу был куплен «Юве» в прошлом году из «Валенсии» за 40 млн евро. В минувшем сезоне на его счету 34 матча.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил Bavaria_M
   46 / 828
сегодня в 16:07
Надеюсь юве пошлет их, и будет доить мешок по полной, а то такие копейки дают, а за свои дрова просят сотку
Надейся, надейся))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   292 / 828
сегодня в 15:25
Не никакого смысла его продавать! Он нам самим нужен! Но если и продавать то за очень дорого!!! Он очень добротный игрок и в хорошем возрасте! Ему только исполнилось 25!!
allemz
allemz ответил Bavaria_M
   73 / 828
сегодня в 15:04
Надеюсь юве пошлет их, и будет доить мешок по полной, а то такие копейки дают, а за свои дрова просят сотку
Бомбит? Только вот дело в том, что сардельку никто не уважает.
С Хадсоном Одои - облом, Сане - облом. Все понимают, что уровень баварского мешка - тырить у своих же по лиге.
Так что продолжай надеяться))
Ptaha91
Ptaha91
   142 / 828
сегодня в 14:11
если будет нужен Сити, то без вариантов , заплатят сколько нужно
Bavaria_M
Bavaria_M
   101 / 828
сегодня в 13:52
Надеюсь юве пошлет их, и будет доить мешок по полной, а то такие копейки дают, а за свои дрова просят сотку
Artuom
Artuom
   25 / 828
сегодня в 13:46
Если смотреть с позиции МС, тогда продать Данило и Делфа(которые явно не соответствуют уровню) и взять Канселу, который умеет играть на обоих флангах, правильное решение. И для Уокера конкурент, а то англичанин без конкуренции позволяет себе расслабляться и проваливать некоторые игры... и Менди часто травмирован.

Вот только врятли Юве отпустит.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   99 / 828
сегодня в 13:41
Обычно,если Сити что-то действительно хочет,они это получают.Но тут маловата сумма,либо добавить млн. 20,либо забыть про хотелки придеться....
BagioR
BagioR
   335 / 828
сегодня в 13:38
Давайте уже 60 сразу
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