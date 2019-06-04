«Ман Сити» готов предложить 56 млн евро за Канселу

сегодня, 13:07

«Манчестер Сити» всерьез заинтересован в услугах защитника «Ювентуса» , сообщают СМИ .

За португальца «горожане» готовы предложить 56 млн евро (50 млн фунтов). Канселу рассматривается в качестве замены Данило, который намерен покинуть «Сити» в поисках постоянной игровой практики.

25-летний Канселу был куплен «Юве» в прошлом году из «Валенсии» за 40 млн евро. В минувшем сезоне на его счету 34 матча.