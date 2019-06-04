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«Реал» отказался от идеи покупки Неймара и переключился на Мбаппе

сегодня, 09:08

«Реал» решил отказаться от кандидатуры нападающего ПСЖ Неймара.

Руководству «сливочных» Неймар очень нравится как игрок, однако есть опасения за его адаптацию в Мадриде. А в связи с последними событиями было окончательно решено бразильца не покупать.

В ближайшие дни «Реал» оформит три трансфера (Азар, Йович, Менди), а затем начнет работать по переходу Килиана Мбаппе.

В Мадриде понимают, что договориться с ПСЖ по Мбаппе будет крайне тяжело, однако «Реал» будет пытаться до последнего дня летнего трансферного окна.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   29 / 828
сегодня в 10:16
Мбапе им не продадут так что беритк петушка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 828
сегодня в 10:15
С одной стороны- нужен дайвер с клоунскими навыками. А с другой - нафик им этот уголовник...
drug01
drug01
   86 / 828
сегодня в 10:10
Верное решение! Главное во время !!!!
Zenit_84
Zenit_84
   61 / 828
сегодня в 10:09
Гораздо лучше
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   462 / 828
сегодня в 10:08
все рады Клиану
кто рад вставьте лайк посмотрим сколько нас
Aleks Captain
Aleks Captain
   783 / 828
сегодня в 10:02
Понедельник, Среда, Пятница - Реал переключился на Неймара,..... Вторник, Четверг, Суббота - Реал переключился На Мбаппе,... Воскресенье - У Реала сломался переключатель - чиним! Вернёмся в Понедельник!
Zlatan35
Zlatan35
   33 / 828
сегодня в 10:01
Кому нужен полууголовный элемент) который в постоянном конфликте с окружающими его людьми, с постоянными травмами в самый ответственный момент. Папенькин сынок, который не может принять ни одно самостоятельное решение.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Caniggia
   135 / 828
сегодня в 09:58
К сожалению очень много слухов,что Барса хочет его вернуть...и вроде как сам Неймар сказал,что хотел бы обратно...и даже говорят презентация его будет после кубка Америки...
Doping87
Doping87
   666 / 828
сегодня в 09:54
Мбаппе гораздо полезнее будет для Реала.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   80 / 828
сегодня в 09:54
Да по-моему, все уже поняли, что Неймар та еще гниль
ОПС
ОПС
   184 / 828
сегодня в 09:38
Кому нужен симулянт.
Alex12357
Alex12357
   403 / 828
сегодня в 09:29
ДА ПСЖ от этого дурака нужно избавляться ,Камерунского Эму к Лысому!!!
particular
particular
   2 / 828
сегодня в 09:26
Ожидаемое переключение..:)) Реал серьёзно настроился...
FILL3286
FILL3286
   38 / 828
сегодня в 09:19
ни пойдет с мешка в мешок))
реал уже давно умер
Caniggia
Caniggia
   35 / 828
сегодня в 09:16
Наконец-то, здравая мысль снизошла на руководство Реала! Да и вообще, найдутся ли сейчас на планете идиоты, которые захотят купить этого ущербного игрочишку, высокомерную пустышку и симулянта?
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 09:10
Правильно плакса девочка не нужна Реалу.
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