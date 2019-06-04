«Реал» отказался от идеи покупки Неймара и переключился на Мбаппе

сегодня, 09:08

«Реал» решил отказаться от кандидатуры нападающего ПСЖ Неймара.

Руководству «сливочных» Неймар очень нравится как игрок, однако есть опасения за его адаптацию в Мадриде. А в связи с последними событиями было окончательно решено бразильца не покупать.

В ближайшие дни «Реал» оформит три трансфера (Азар, Йович, Менди), а затем начнет работать по переходу .