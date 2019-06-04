«Реал» отказался от идеи покупки Неймара и переключился на Мбаппе

«Реал» решил отказаться от кандидатуры нападающего ПСЖ Неймара.
Руководству «сливочных» Неймар очень нравится как игрок, однако есть опасения за его адаптацию в Мадриде. А в связи с последними событиями было окончательно решено бразильца не покупать.
В ближайшие дни «Реал» оформит три трансфера (Азар, Йович, Менди), а затем начнет работать по переходу Килиана Мбаппе.
В Мадриде понимают, что договориться с ПСЖ по Мбаппе будет крайне тяжело, однако «Реал» будет пытаться до последнего дня летнего трансферного окна.
кто рад вставьте лайк посмотрим сколько нас
кто рад вставьте лайк посмотрим сколько нас
реал уже давно умер
реал уже давно умер