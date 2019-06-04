«Ювентус» работает над возвращением Погба

сегодня, 05:46

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» этим летом может вернуться в «Ювентус».

По данным источника, туринский клуб уже связался с агентом француза Мино Райолой, чтобы обсудить возможный переход его клиента.

Отмечается, что МЮ хочет выручить за Погба более 100 млн евро, но «бьянконери» рассматривают возможность обмена. Английский клуб ранее проявлял интерес к нескольким игрокам «Ювентуса», в том числе, к Пауло Дибале, Жоау Канселу и Дугласу Косте.

Ранее появился слух о том, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан просит Погба, чтобы тот подал официальный запрос на трансфер.