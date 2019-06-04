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«Ювентус» работает над возвращением Погба

сегодня, 05:46

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом может вернуться в «Ювентус».

По данным источника, туринский клуб уже связался с агентом француза Мино Райолой, чтобы обсудить возможный переход его клиента.

Отмечается, что МЮ хочет выручить за Погба более 100 млн евро, но «бьянконери» рассматривают возможность обмена. Английский клуб ранее проявлял интерес к нескольким игрокам «Ювентуса», в том числе, к Пауло ДибалеЖоау Канселу и Дугласу Косте.

Ранее появился слух о том, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан просит Погба, чтобы тот подал официальный запрос на трансфер.

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Все комментарии
Dark MU
Dark MU
   414 / 828
сегодня в 10:05
Пусть забирают!!!
Red_team
Red_team ответил Князь Всея Турина
   192 / 828
сегодня в 09:13
взять его в Юву,что бы дороже продать Реалу.... но конечно не за 100 лямов,а не дороже 60ти.
Не дороже 60-ти лямов у МЮ только Дармиан на блюдце, берите, не пожалеете =)
cska plus
cska plus
   5 / 828
сегодня в 09:05
Зачем таким уважаемым клубам это чёрное дерево.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   364 / 828
сегодня в 08:36
взять его в Юву,что бы дороже продать Реалу.... но конечно не за 100 лямов,а не дороже 60ти.
ДСА
ДСА
   74 / 828
сегодня в 08:30
Никогда Погба не станет суперигроком, уж слишком ленивый.
Zlatan35
Zlatan35
   33 / 828
сегодня в 08:29
Зачем?, чтобы возник конфликт между Роналду и Погба. Роналду молчать и терпеть этого лентяя не будет, а Погба играет в зависимости от настроения. Да ещё и претендует на лидера в команде. Два лидера на один ЮВЕ слишком много. Как бы не получилось, что неприятностей будет больше, чем пользы. Дважды войти в одну и ту же реку войти нельзя - это аксиома.
3ton
3ton
   426 / 828
сегодня в 08:22
Глупо будет для МЮ продавать лучшего игрока команды .
Погба больше сделал в атак4 , чем все взятые напы МЮ
la_masia
la_masia
   124 / 828
сегодня в 08:09
Ну это из серии Барселона работает над трансфером Неймара.
Vladimir808
Vladimir808 ответил sir_Alex
   163 / 828
сегодня в 08:02
А через 2-3 года назад в МЮ.)
Zenit_84
Zenit_84
   61 / 828
сегодня в 08:02
не получится
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   42 / 828
сегодня в 07:46
Еще в феврале читал о работе Ювентуса над Погба) И такое ощущение, что Ювентус прокладывает прямой асфальт из Манчестера в Турин для ролс ройса Погба))
112910415
112910415
   231 / 828
сегодня в 06:51
а Реал-то не дремлет !
sir_Alex
sir_Alex
   89 / 828
сегодня в 06:41
Быстрее бы забрали этого эбенового лентяя!
Лиговский
Лиговский
   203 / 828
сегодня в 05:49
У Ювентуса губа не треснет?
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