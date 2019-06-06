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Бюджет «Анжи» на следующий сезон составит около 27 млн рублей

сегодня, 10:00

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что общая сумма долгов клуба составляет 90 млн рублей, а предварительный бюджет махачкалинцев на следующий сезон составит не более 27 млн рублей.

Для того чтобы участвовать в ФНЛ, необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплатам 75 млн рублей, 15 млн рублей - трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета. Пока картина вырисовывается около 27 млн рублей.

По налогам мы ведем работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно их выплачивать. С июня за счет оптимизации тот долг, который накапливался как снежный ком, остановит свой рост, и мы приблизимся к бюджету в 27 млн рублей. Некоторых футболистов мы пытаемся продать или отдать в аренду в клубы ФНЛ или в Премьер-Лигу.

Спонсоры? Никто на нас не выходил. Мы в поисках. Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить клуб.

Напомним, по окончании сезона «Анжи» покинул главный тренер Магомед Адиев

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 10:35
Надеюсь проблемы решатся....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:31
если сравнить с командой бакланов, то Это кашичьи слёзы...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:20
Маловато будет
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
сегодня в 10:17
смех сквозь слезы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:17
27 млн. и не платить долги?
Тут и во втордиве делать нечего.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:10
Ну, для участие на первенства города приличный бюджет!
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 10:05
А разве Анжи не расформировали?
BenderBender
BenderBender
сегодня в 10:04
Надеюсь, в фнл на этот раз?!
Jum13
Jum13
сегодня в 10:01
Красиво жить не запретишь
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