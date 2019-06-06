Бюджет «Анжи» на следующий сезон составит около 27 млн рублей

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что общая сумма долгов клуба составляет 90 млн рублей, а предварительный бюджет махачкалинцев на следующий сезон составит не более 27 млн рублей.

Для того чтобы участвовать в ФНЛ , необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 млн рублей. Сейчас задолженность по зарплатам 75 млн рублей, 15 млн рублей - трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета. Пока картина вырисовывается около 27 млн рублей.

По налогам мы ведем работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно их выплачивать. С июня за счет оптимизации тот долг, который накапливался как снежный ком, остановит свой рост, и мы приблизимся к бюджету в 27 млн рублей. Некоторых футболистов мы пытаемся продать или отдать в аренду в клубы ФНЛ или в Премьер-Лигу.

Спонсоры? Никто на нас не выходил. Мы в поисках. Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить клуб.