Forbes: «„Реал“ - самый богатый клуб мира»

сегодня, 22:00

Знаменитый журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году:

1. «Реал» – 4,239 млрд долларов

2. «Барселона» – 4,021

3. МЮ – 3,808

4. «Бавария» – 3,024

5. «Манчестер Сити» – 2,688

6. «Челси» – 2,576

7. «Арсенал» – 2,268

8. «Ливерпуль» – 2,183

9. «Тоттенхэм – 1,624

10. „Ювентус“ – 1,512

11. ПСЖ – 1,092

12. „Атлетико“ – 953 млн

13. „Боруссия“ Д – 896

14. „Шальке“ – 683

15. „Интер“ – 672

16. „Рома“ – 622

17. „Вест Хэм“ – 616

18. „Милан“ – 583

19. „Эвертон“ – 476

20. „Ньюкасл“ – 381