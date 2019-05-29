Forbes: «„Реал“ - самый богатый клуб мира»

Знаменитый журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году:
1. «Реал» – 4,239 млрд долларов
2. «Барселона» – 4,021
3. МЮ – 3,808
4. «Бавария» – 3,024
5. «Манчестер Сити» – 2,688
6. «Челси» – 2,576
7. «Арсенал» – 2,268
8. «Ливерпуль» – 2,183
9. «Тоттенхэм – 1,624
10. „Ювентус“ – 1,512
11. ПСЖ – 1,092
12. „Атлетико“ – 953 млн
13. „Боруссия“ Д – 896
14. „Шальке“ – 683
15. „Интер“ – 672
16. „Рома“ – 622
17. „Вест Хэм“ – 616
18. „Милан“ – 583
19. „Эвертон“ – 476
20. „Ньюкасл“ – 381
В прошлом году самым дорогим клубом мира по версии этого журнала считался МЮ.
Так что, лет через 10, волгоградцы могут потеснить многих в 10-ке..:))
Так что, лет через 10, волгоградцы могут потеснить многих в 10-ке..:))
а Сити молодцы,за парочку лет превратились в лучший клуб Англии.
а Сити молодцы,за парочку лет превратились в лучший клуб Англии.
гыгыгы
гыгыгы
Просто Куйперс и Эвребе - расторгли сотрудничество, к сожалению(((
Просто Куйперс и Эвребе - расторгли сотрудничество, к сожалению(((