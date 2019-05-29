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Forbes: «„Реал“ - самый богатый клуб мира»

сегодня, 22:00

Знаменитый журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году:

1. «Реал» – 4,239 млрд долларов

2. «Барселона» – 4,021

3. МЮ – 3,808

4. «Бавария» – 3,024

5. «Манчестер Сити» – 2,688

6. «Челси» – 2,576

7. «Арсенал» – 2,268

8. «Ливерпуль» – 2,183

9. «Тоттенхэм – 1,624

10. „Ювентус“ – 1,512

11. ПСЖ – 1,092

12. „Атлетико“ – 953 млн

13. „Боруссия“ Д – 896

14. „Шальке“ – 683

15. „Интер“ – 672

16. „Рома“ – 622

17. „Вест Хэм“ – 616

18. „Милан“ – 583

19. „Эвертон“ – 476

20. „Ньюкасл“ – 381

В прошлом году самым дорогим клубом мира по версии этого журнала считался МЮ.

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Все комментарии
particular
particular
   5 / 825
сегодня в 23:06
Ротор с губернатором области решили замутить стратегию развития...
Так что, лет через 10, волгоградцы могут потеснить многих в 10-ке..:))
авито
авито
   552 / 825
сегодня в 23:06
Фк Газпром представлен лишь немецким чемпионом сороковых.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   775 / 825
сегодня в 22:55
Богатые тоже плачут
Red_team
Red_team ответил da da da
   295 / 825
сегодня в 22:53
Реал самый богатый мешок это давно понятно,но радует что и безтрофейный на сегодня. а Сити молодцы,за парочку лет превратились в лучший клуб Англии.
Но все равно под МЮ и по титулам, и по стоимости, и по фанатской базе... =)
cevin cigan
cevin cigan
   54 / 825
сегодня в 22:53
    Red_team
    Red_team
       295 / 825
    сегодня в 22:52
    пэсэжэ дешевле Шпор, ржу в голосину с глупых катарцев, они бабло просто на ветер швыряют =)
    Тага Дага
    Тага Дага
       297 / 825
    сегодня в 22:49
    Аякс доказал всё. ...
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       78 / 825
    сегодня в 22:41
    Аякса даже в списке нет а унизили самый богатый клуб так что мало не показалось.
    League1
    League1 ответил da da da
       36 / 825
    сегодня в 22:37
    Реал самый богатый мешок это давно понятно,но радует что и безтрофейный на сегодня. а Сити молодцы,за парочку лет превратились в лучший клуб Англии.
    Понятно, что ты лысого любишь. Но заговариваться всё равно не стоит.
    League1
    League1
       36 / 825
    сегодня в 22:36
    барса на втором месте? Это отвратительно!
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил da da da
       309 / 825
    сегодня в 22:35
    Реал самый богатый мешок это давно понятно,но радует что и безтрофейный на сегодня. а Сити молодцы,за парочку лет превратились в лучший клуб Англии.
    Сити "лучший клуб", который ноль в Лиге чемпионов
    gentlewolf
    gentlewolf
       368 / 825
    сегодня в 22:34
    А Барса то мешок еще тот, а все Сити Сити...
    ColdSun1995
    ColdSun1995
       361 / 825
    сегодня в 22:31
    единственное, в чем Реал в 21 веке лучше той же Барселоны)
    da da da
    da da da
       314 / 825
    сегодня в 22:26
    Реал самый богатый мешок это давно понятно,но радует что и безтрофейный на сегодня.
    а Сити молодцы,за парочку лет превратились в лучший клуб Англии.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил raulmadrid_007
       178 / 825
    сегодня в 22:25
    Барса и тут под Реалом)
    привычка - это такое дело ))
    Bezymniy Ispanec
    Bezymniy Ispanec
       413 / 825
    сегодня в 22:24
    Естественно!!!
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
       549 / 825
    сегодня в 22:19
    Барса и тут под Реалом)
    parallels
    parallels
       2 / 825
    сегодня в 22:17

    гыгыгы
    The Method Man
    The Method Man
       711 / 825
    сегодня в 22:07
    На самом деле Барселона стоит более 10 млрд. долларов

    Просто Куйперс и Эвребе - расторгли сотрудничество, к сожалению(((
    No problem
    No problem
       176 / 825
    сегодня в 22:02
    Не новость.
    Anisovich
    Anisovich
       31 / 825
    сегодня в 22:01
    Это и так всем известно.
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