ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

«Спартак» тратит на агентов, «Краснодар» - на молодежь

сегодня, 11:00

РФС пытается быть прозрачным и публикует некоторые финансовые аспекты деятельности клубов Премьер-Лиги. «Соккер.ру» обращает внимание на наиболее интересные пункты.

Добиться полной прозрачности, конечно, невозможно. Если тот же УЕФА старается публиковать все отчеты по пунктам с конкретными цифрами, то в отчете РФС значительная часть расходов и доходов всех клубов Премьер-Лиги описана в процентах от бюджета без четких сумм, а сами названия статей имеют весьма канцелярский формат – не всегда понятно, что именно имеется в виду под той или иной формулировкой.

Но даже в отчете такого вида можно найти несколько любопытных деталей. В первую очередь стоит обратить внимание на те статьи, которые указаны не в процентах от бюджета, а в абсолютных значениях – миллионах рублей. Это расходы клубов на агентов и на развитие молодежного футбола.

Расходы клубов РПЛ на услуги агентов в 2018 году

1. «Спартак» - 688,72 (млн руб)

2. «Зенит» - 215,02

3. «Ростов» - 127,87

4. «Динамо» - 86,74

5. «Краснодар» - 65,97

6. «Локомотив» - 60,76

7. ЦСКА – 53,55

8. «Ахмат» - 34,91

9. «Рубин» - 27,02

10. «Оренбург» - 9,34

11. «Уфа» - 8,62

12-16. «Анжи», «Арсенал», «Енисей», «Крылья Советов», «Урал» - 0.

Разница между расходами на агентов у «Спартака» и всех остальных клубов просто невероятная. Отчет, напомним, за 2018 год, то есть учитывает два трансферных окна. Сложно вообразить, каких таких звезд красно-белые за это время приобрели, чтобы потратить столько на услуги агентов, которым, наверное, пришлось провести тяжелые переговоры, чтобы заполучить желанных футболистов.

Видимо, в программу развития «Спартака» входит такое оригинальное направление, как поддержка деятельности футбольных агентов. Иного объяснения такого громадного расхода на их услуги нет. Зато становится чуть яснее причина смены административного руководства клубом. Хотя в «Спартаке» все привыкли, что от перестановки на этих постах грамотнее менеджмент как процесс управления клубом не становится.

«Зенит», ставший чемпионом, и потративший при этом тоже немало денег на агентов, выглядит образцом адекватности трат и результата на этом фоне. Но даже более 200 миллионов, потраченные петербуржцами, далеки от трат «Спартака», хоть и опережают значительно всех остальных. А пять клубов вовсе не потратили на агентов ни копейки, что отражает их подход к формированию состава, который максимально экономный.

Другой любопытной статьей расхода, которая указана в цифрах, являются траты на молодежь. Туда входят все деньги, которые направляются на поддержание и развитие молодежного и юношеского футбола, включая зарплату тренеров молодежных команд. И тут уже лидирует признанный мастер воспитания молодежи – «Краснодар».

Расходы клубов РПЛ на молодежные команды

1. «Краснодар» - 758,63 (млн руб)

2. «Зенит» - 493,64

3. ЦСКА – 273,94

4. «Локомотив» - 215,09

5. «Спартак» - 206,98

6. «Динамо» - 135,06

7. «Рубин» - 94,42

8. «Ростов» - 82,21

9. «Уфа» - 74,28

10. «Анжи» - 70,02

11. «Енисей» - 57,38

12. «Урал» - 54,27

13. «Ахмат» - 52,05

14. «Оренбург» - 41,21

15. «Крылья Советов» - 39,37

16. «Арсенал» - 20,38

Сами по себе эти цифры вряд ли сильно коррелируют с результатами или с тем, как потом используются кадровые ресурсы, полученные от молодежных команд, какова судьба тех, кто выходит из системы. Поэтому можно лишь оценить масштаб и подход.

Как трудно рассуждать о структуре расходов и доходов в целом. В отчете содержится лишь диаграмма, показывающая, из чего в основном формируются статьи бюджетов клубов. Тут тоже кое-что можно подметить. Например, «Зенит», несмотря на новый стадион и активную работу с болельщиками, лишь 6 процентов дохода получает по статье «прибыль в день матча». Тогда как у «Спартака» этот показатель близится к 20 процентам.

С другой стороны, мы не знаем в целом суммы дохода. Возможно, в таком описании шесть процентов «Зенита» будут не меньше, чем 20 процентов «Спартака». Основной же статьей доходов обоих этих клубов являются так называемые «коммерческие доходы». У «Зенита» это 79 процентов, у «Спартака» - 49. Рекордсменом в этой статье является «Оренбург» - больше 91 процента. Эта же статья доминирует у «Рубина» (86%) и «Динамо» (66%).

Наиболее равномерно статьи дохода распределены у ЦСКА, который формирует свой бюджет из большого числа источников. А доминирующим является «доход от организаторов соревнований» - более 36 процентов. Это единственный клуб с таким показателем. Коммерческие доходы, к которым вероятнее всего относятся спонсорские и рекламные вливания, составляют у армейцев скромные 16 процентов. У значительного числа клубов основной статьей пополнения казны являются «прочие операционные доходы». Скорее всего, под ними подразумевается получение денег из бюджетов различных уровней, от государства. Сюда входят «Енисей» (90,41%), «Крылья Советов» (86,48%), «Ахмат» (80,21%),«Анжи» (76,71%), «Уфа» (63,94%), «Арсенал» (59,83%), «Ростов» (54,43%).

Словом, даже не из самого информативного отчета РФС можно сделать кое-какие выводы о том, насколько эффективно работает менеджмент клубов, как тратятся и как зарабатываются (если вообще зарабатываются) деньги. И стоит на финансовую составляющую работы клубов обращать не меньше внимания, чем на спортивную, особенно когда речь идет о расходовании средств из государственного бюджета.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов около 110 млн евро
02 июня Комментарии4
«Рома» получит 5 млн евро, если «Ливерпуль» победит в Лиге чемпионов
01 июня Комментарии7
РПЛ стала шестой в Европе по доходу в сезоне-2017/18
30 мая Комментарии10
Forbes: «„Реал“ - самый богатый клуб мира»
29 мая Комментарии43
Гендиректор «Анжи»: «Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась»
29 мая Комментарии7
Мелкадзе будет зарабатывать в «Спартаке» 3 млн рублей в месяц
29 мая Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил radist_21
   380 / 828
сегодня в 17:25
В прошлом сезоне чемпионом стала,маловато будет?
А в этом году ЦСКА, у которого академии вовсе нет. И что?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   137 / 828
сегодня в 17:04
Уровень позора и стыда за спартак в этой статье просто зашкаливает
radist_21
radist_21 ответил yasukuni
сегодня в 16:44
Крика вокруг краснодарской академии очень много. Но где она, эта самая краснодарская молодЕжь?! Что-то выиграла? Сборную куда-то вывела? Или, как говорил классик, весь пар в свисток уходит?
В прошлом сезоне чемпионом стала,маловато будет?
yasukuni
yasukuni ответил Tostao
   380 / 828
сегодня в 15:47
Тебе же написали: клуб молодой, ждать от академии сиюминутных результатов смешно! И за такое короткое время 3 игрока - это результат. И мне непонятно. что в кои-то веки, человек вкладывает свои, а не БЮДЖЕТНЫЕ деньги в футбол, а над ним смеются! Пипец!
А какой срок требуется? В нормальных командах в 22 года еврокубки выигрывают. Как тот же Аякс работает? Де Лигту, к примеру, 20 лет, он играет, а не надежды подает.

А что до денег... Кто их бухгалтерию знает? Федун стадион построил, который ему сто лет не нужен, но стадион открыл дорогу к проекту Тушино-2018. Какие преференции поимел Галицкий со своей академии, знает только он. Может, какие-то крутые послабления по налогам. Ни один рашенский миллионер ни копейки на ветер не выкинет, не в Пиндосии живем. Это только там миллиардеры соглашение подписывают, чтобы половина наследства уходила на благотворительность. НИКТО из рашенских к этому пакту не присоединился.
Tostao
Tostao ответил yasukuni
   76 / 828
сегодня в 15:18
А причем тут Зенит? Потому что гладиолус? Какое мне дело до Зенита? Речь о том, какой няшка Галицкий, какой он уся-пуся, какая у него академия замечательная. Только результатов не заметно.
Тебе же написали: клуб молодой, ждать от академии сиюминутных результатов смешно! И за такое короткое время 3 игрока - это результат. И мне непонятно. что в кои-то веки, человек вкладывает свои, а не БЮДЖЕТНЫЕ деньги в футбол, а над ним смеются! Пипец!
yasukuni
yasukuni ответил Медив
   380 / 828
сегодня в 15:07
10 лет, это объективно столько времени нужно, чтобы 12 летний ребенок превратился в 22 летнего интересного игрока. Академия Краснодара открылась в 2010 году. Пара лет на раскачку: поиск тренеров, наладка скаутской службы, поиск перспективных ребят. Получается, что если работа академии вышла на оптимальный уровень года через три, то первые действительно значимые результаты можно будет увидеть в 2023 году. Все таки против биологии не попрешь, какой бы хорошей не была академия, она не вырастит футболиста быстрее, чем он собственно сам вырастет
А почему не 2024?! У нас этот год назначен ключевым и определяющим. Что, в академию только третьеклассников набирали и никого постарше? Галицкий со своей академией полностью подходит под принцип: главное КАЗАТЬСЯ, а не БЫТЬ. Может, я ошибаюсь, но реальный результат только у академии Коноплева?
yasukuni
yasukuni ответил Tostao
   380 / 828
сегодня в 15:04
В "Зените" есть три игрока в основе? "Краснодар" - клуб молодой и за такой короткий срок - 3 игрока, это уже РЕЗУЛЬТАТ! А дальше ещё больше будет.
А причем тут Зенит? Потому что гладиолус? Какое мне дело до Зенита? Речь о том, какой няшка Галицкий, какой он уся-пуся, какая у него академия замечательная. Только результатов не заметно.
Завтра
Завтра
   122 / 828
сегодня в 13:58
Ну что же, РФС ясно доказал, что Все "свиньи" - балаболы!
Не путать "свиней" с болельщиками фк "Спартак". Разница между ними в том, что у "свиней" виноваты кто угодно, но только не они - поэтому они стараются налить как можно больше грязи, и написать как можно больше гадостей про ВСЕХ в России вообще. Эти люди - "свиньи" по сути, и тут нет никакого оскорбления.
А у болельщиков фк "Спартак" - сердце кровью обливается за клуб, и они, обычно, никого не винят в неудачах своего клуба.
Tostao
Tostao ответил yasukuni
   76 / 828
сегодня в 13:30
Три игрока в основе аж самого Краснодара - это круто! Но ведь КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ визга, как будто из этой академии три сборных укомплектовали.
В "Зените" есть три игрока в основе?
"Краснодар" - клуб молодой и за такой короткий срок - 3 игрока, это уже РЕЗУЛЬТАТ! А дальше ещё больше будет.
Медив
Медив ответил yasukuni
   31 / 828
сегодня в 13:13
Крика вокруг краснодарской академии очень много. Но где она, эта самая краснодарская молодЕжь?! Что-то выиграла? Сборную куда-то вывела? Или, как говорил классик, весь пар в свисток уходит?
10 лет, это объективно столько времени нужно, чтобы 12 летний ребенок превратился в 22 летнего интересного игрока.
Академия Краснодара открылась в 2010 году. Пара лет на раскачку: поиск тренеров, наладка скаутской службы, поиск перспективных ребят.
Получается, что если работа академии вышла на оптимальный уровень года через три, то первые действительно значимые результаты можно будет увидеть в 2023 году.
Все таки против биологии не попрешь, какой бы хорошей не была академия, она не вырастит футболиста быстрее, чем он собственно сам вырастет
Sully
Sully
   189 / 828
сегодня в 13:10
а сколько тратит спартак на судей, 2-3 миллиарда в год?
yasukuni
yasukuni ответил Tostao
   380 / 828
сегодня в 13:09
Три игрока в основе, один правда, захотел больше бабла и скорее всего уйдёт.
Три игрока в основе аж самого Краснодара - это круто! Но ведь КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ визга, как будто из этой академии три сборных укомплектовали.
vinyardrip
vinyardrip ответил Рыжая Борода
   638 / 828
сегодня в 12:49
радует, что все клубы влаживались в молодежный футбол...причем, дело не только в расходах, почти во всех составах молодняк гоняет, это гуд.
лучше бы вкладываоись. от лажи уже .. ну ты понял
vinyardrip
vinyardrip ответил 25процентный клоун
   638 / 828
сегодня в 12:44
В больших городах сейчас трудно воспитать игрока,нужно улучшить работу с регионами и поиском талантов
да не трудно. просто даже под носом никто ничего не видит. воспитать из бревна зюбу—трудно))
d_fincher
d_fincher
   72 / 828
сегодня в 12:24
Краснодар, Спартак. Рубин - команды, которые создают. Есть академии, есть команды, есть имена. Остальные только перекупают и пользуются.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   205 / 828
сегодня в 12:24
радует, что все клубы влаживались в молодежный футбол...причем, дело не только в расходах, почти во всех составах молодняк гоняет, это гуд.
d_fincher
d_fincher ответил ОПС
   72 / 828
сегодня в 12:23
Расформировать эту антинародную команду.
Да как её расформируешь? Долговые обязательства перед Манчини. Луческу, Боашем и сборной Аргентины придется выполнить в полном объеме.
Лиговский
Лиговский
   136 / 828
сегодня в 12:22
    Igo0rek
    Igo0rek ответил AmIIIeR89
       46 / 828
    сегодня в 12:19
    При таких тратах на молодежку, Краснодарцы всего лишь на 7 месте
    Тратят на молодежные команды всех возрастов. К тому же ты посмотри на уровень академии Краснодара. В России такого больше нигде нет.
    Tostao
    Tostao ответил yasukuni
       76 / 828
    сегодня в 12:16
    Крика вокруг краснодарской академии очень много. Но где она, эта самая краснодарская молодЕжь?! Что-то выиграла? Сборную куда-то вывела? Или, как говорил классик, весь пар в свисток уходит?
    Три игрока в основе, один правда, захотел больше бабла и скорее всего уйдёт.
    parallels
    parallels
       2 / 828
    сегодня в 12:06
    естественно, хряки на эту ветку не вылезут. потому что им тоже стыдно за спартак! 😄
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       357 / 828
    сегодня в 12:01
    Галицкий молодец, а Федун конец.
    trimetil
    trimetil
       319 / 828
    сегодня в 11:48
    Спартак деньги через агентов отмывает, а теперь у них генеральным директором стал Цорн - человек с собственным агенством «Tomas Zorn Sportmanagment - TZS». Деньги туда рекой потекут.
    yasukuni
    yasukuni
       380 / 828
    сегодня в 11:46
    Крика вокруг краснодарской академии очень много. Но где она, эта самая краснодарская молодЕжь?! Что-то выиграла? Сборную куда-то вывела? Или, как говорил классик, весь пар в свисток уходит?
    ОПС
    ОПС
       169 / 828
    сегодня в 11:45
    Расформировать эту антинародную команду.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       81 / 828
    сегодня в 11:36
    При таких тратах на молодежку, Краснодарцы всего лишь на 7 месте
    Литейный 4
    Литейный 4
       21 / 828
    сегодня в 11:31
    Каждый агент мечтает подоить мазутный проект. Эта бездонная нефтяная бочка проглатывает всех бестолковых игрунов. Гыгыгы
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       225 / 828
    сегодня в 11:22
    из статьи понятно что ЦСКА и Краснодар крутые, за Спартак стыдно как обычно
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       287 / 828
    сегодня в 11:15
    Спартак на агентов тратит столько же сколько остальные 15 команд РПЛ. Вы прикиньте с калькулятором по списку. Очередное позорище.
    Alvish
    Alvish
       100 / 828
    сегодня в 11:12
    Свиньи налево и направо тратят народные деньги на аферистов, а потом покупают пэдр и геев.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100