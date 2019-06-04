«Спартак» тратит на агентов, «Краснодар» - на молодежь

сегодня, 11:00

РФС пытается быть прозрачным и публикует некоторые финансовые аспекты деятельности клубов Премьер-Лиги. «Соккер.ру» обращает внимание на наиболее интересные пункты.

Добиться полной прозрачности, конечно, невозможно. Если тот же УЕФА старается публиковать все отчеты по пунктам с конкретными цифрами, то в отчете РФС значительная часть расходов и доходов всех клубов Премьер-Лиги описана в процентах от бюджета без четких сумм, а сами названия статей имеют весьма канцелярский формат – не всегда понятно, что именно имеется в виду под той или иной формулировкой.

Но даже в отчете такого вида можно найти несколько любопытных деталей. В первую очередь стоит обратить внимание на те статьи, которые указаны не в процентах от бюджета, а в абсолютных значениях – миллионах рублей. Это расходы клубов на агентов и на развитие молодежного футбола.

Расходы клубов РПЛ на услуги агентов в 2018 году

1. «Спартак» - 688,72 (млн руб)

2. «Зенит» - 215,02

3. «Ростов» - 127,87

4. «Динамо» - 86,74

5. «Краснодар» - 65,97

6. «Локомотив» - 60,76

7. ЦСКА – 53,55

8. «Ахмат» - 34,91

9. «Рубин» - 27,02

10. «Оренбург» - 9,34

11. «Уфа» - 8,62

12-16. «Анжи», «Арсенал», «Енисей», «Крылья Советов», «Урал» - 0.

Разница между расходами на агентов у «Спартака» и всех остальных клубов просто невероятная. Отчет, напомним, за 2018 год, то есть учитывает два трансферных окна. Сложно вообразить, каких таких звезд красно-белые за это время приобрели, чтобы потратить столько на услуги агентов, которым, наверное, пришлось провести тяжелые переговоры, чтобы заполучить желанных футболистов.

Видимо, в программу развития «Спартака» входит такое оригинальное направление, как поддержка деятельности футбольных агентов. Иного объяснения такого громадного расхода на их услуги нет. Зато становится чуть яснее причина смены административного руководства клубом. Хотя в «Спартаке» все привыкли, что от перестановки на этих постах грамотнее менеджмент как процесс управления клубом не становится.

«Зенит», ставший чемпионом, и потративший при этом тоже немало денег на агентов, выглядит образцом адекватности трат и результата на этом фоне. Но даже более 200 миллионов, потраченные петербуржцами, далеки от трат «Спартака», хоть и опережают значительно всех остальных. А пять клубов вовсе не потратили на агентов ни копейки, что отражает их подход к формированию состава, который максимально экономный.

Другой любопытной статьей расхода, которая указана в цифрах, являются траты на молодежь. Туда входят все деньги, которые направляются на поддержание и развитие молодежного и юношеского футбола, включая зарплату тренеров молодежных команд. И тут уже лидирует признанный мастер воспитания молодежи – «Краснодар».

Расходы клубов РПЛ на молодежные команды

1. «Краснодар» - 758,63 (млн руб)

2. «Зенит» - 493,64

3. ЦСКА – 273,94

4. «Локомотив» - 215,09

5. «Спартак» - 206,98

6. «Динамо» - 135,06

7. «Рубин» - 94,42

8. «Ростов» - 82,21

9. «Уфа» - 74,28

10. «Анжи» - 70,02

11. «Енисей» - 57,38

12. «Урал» - 54,27

13. «Ахмат» - 52,05

14. «Оренбург» - 41,21

15. «Крылья Советов» - 39,37

16. «Арсенал» - 20,38

Сами по себе эти цифры вряд ли сильно коррелируют с результатами или с тем, как потом используются кадровые ресурсы, полученные от молодежных команд, какова судьба тех, кто выходит из системы. Поэтому можно лишь оценить масштаб и подход.

Как трудно рассуждать о структуре расходов и доходов в целом. В отчете содержится лишь диаграмма, показывающая, из чего в основном формируются статьи бюджетов клубов. Тут тоже кое-что можно подметить. Например, «Зенит», несмотря на новый стадион и активную работу с болельщиками, лишь 6 процентов дохода получает по статье «прибыль в день матча». Тогда как у «Спартака» этот показатель близится к 20 процентам.

С другой стороны, мы не знаем в целом суммы дохода. Возможно, в таком описании шесть процентов «Зенита» будут не меньше, чем 20 процентов «Спартака». Основной же статьей доходов обоих этих клубов являются так называемые «коммерческие доходы». У «Зенита» это 79 процентов, у «Спартака» - 49. Рекордсменом в этой статье является «Оренбург» - больше 91 процента. Эта же статья доминирует у «Рубина» (86%) и «Динамо» (66%).

Наиболее равномерно статьи дохода распределены у ЦСКА , который формирует свой бюджет из большого числа источников. А доминирующим является «доход от организаторов соревнований» - более 36 процентов. Это единственный клуб с таким показателем. Коммерческие доходы, к которым вероятнее всего относятся спонсорские и рекламные вливания, составляют у армейцев скромные 16 процентов. У значительного числа клубов основной статьей пополнения казны являются «прочие операционные доходы». Скорее всего, под ними подразумевается получение денег из бюджетов различных уровней, от государства. Сюда входят «Енисей» (90,41%), «Крылья Советов» (86,48%), «Ахмат» (80,21%),«Анжи» (76,71%), «Уфа» (63,94%), «Арсенал» (59,83%), «Ростов» (54,43%).