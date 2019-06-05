ВТБ в течение 8 лет погасит долги «Динамо» в размере 5 млрд рублей

Глава ВТБ Андрей Костин во время выступления на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал, что банк погасит все долги «Динамо» в течение 8 лет.

В апреле ВТБ приобрел 99,9961% обыкновенных акций ОАО « ФК Динамо-Москва» за 1 рубль.

Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей). Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются.