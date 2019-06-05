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ВТБ в течение 8 лет погасит долги «Динамо» в размере 5 млрд рублей

сегодня, 20:32

Глава ВТБ Андрей Костин во время выступления на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал, что банк погасит все долги «Динамо» в течение 8 лет.

В апреле ВТБ приобрел 99,9961% обыкновенных акций ОАО «ФК Динамо-Москва» за 1 рубль.

Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей). Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются.

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ДСА
ДСА
   69 / 829
сегодня в 20:51
Потому пенсионный возраст и повысили - надо гасить долги.
Питер Ман
Питер Ман
   507 / 829
сегодня в 20:50
Кошмар, сколько народных денег выкинули на проект - сотню миллионов долларов почти, и зачем это динамо нужно спонсировать, лучше такие клубы как Оренбург
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