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РПЛ стала шестой в Европе по доходу в сезоне-2017/18

сегодня, 14:07

РПЛ заняла шестое место среди европейских футбольных лиг по общему доходу в сезоне-2017/18.

В сезоне-2017/18 РПЛ заработала €813 млн. При составлении общей суммы учитывались выручка от продажи билетов на стадионы, доходы от продажи прав на телевизионные трансляции, доходы от спонсорских соглашений, а также другие коммерческие услуги.

Первое место по общему доходу в сезоне-2017/18 заняла АПЛ (€5,44 млрд), далее следуют чемпионаты Германии (€3,168 млрд), Испании (€3,073 млрд), Италии (€2,217 млрд) и Франции (€1,692 млрд). Наибольшую часть доходов клубы из чемпионатов первой пятерки получают от телевизионных прав (средний показатель - 42% от общей суммы).

Ранее сообщалось, что РПЛ планирует увеличить прибыль от телеправ.

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Balanenok
Balanenok
   35 / 815
сегодня в 14:25
Доля свиней, как всегда, минимальная.
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