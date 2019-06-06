Монтоливо обиделся на «Милан»

сегодня, 21:46

Полузащитник «Милана» попрощался с болельщикам «россонери», попутно упрекнув клуб в том, что тот несправедливо с ним обошелся.

Монтоливо не сыграл ни одного матча в прошлой кампании. 34-летний футболист покинет «Милан», когда в конце июня закончится его контракт.