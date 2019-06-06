Монтоливо обиделся на «Милан»

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо попрощался с болельщикам «россонери», попутно упрекнув клуб в том, что тот несправедливо с ним обошелся.
Монтоливо не сыграл ни одного матча в прошлой кампании. 34-летний футболист покинет «Милан», когда в конце июня закончится его контракт.
Семь сезонов в этой прекрасной футболке, четыре года в роли капитана...
После этого у меня забрали капитанскую повязку, я не сказал ни слова. Я не получил ни единой минуты на поле, но не сказал ни слова. Мне не дали попрощаться на стадионе «Милана», я не сказал ни слова. Теперь же я кричу фанатам «россонери» «спасибо».
Спасибо вам от капитана и раненого человека, который, несмотря ни на что, уходит с высоко поднятой головой, потому что добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности.
Раны заживают, любовь к этой футболке остается навсегда.