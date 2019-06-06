ГлавнаяНовости

Монтоливо обиделся на «Милан»

сегодня, 21:46

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо попрощался с болельщикам «россонери», попутно упрекнув клуб в том, что тот несправедливо с ним обошелся.

Монтоливо не сыграл ни одного матча в прошлой кампании. 34-летний футболист покинет «Милан», когда в конце июня закончится его контракт.

Семь сезонов в этой прекрасной футболке, четыре года в роли капитана...

После этого у меня забрали капитанскую повязку, я не сказал ни слова. Я не получил ни единой минуты на поле, но не сказал ни слова. Мне не дали попрощаться на стадионе «Милана», я не сказал ни слова. Теперь же я кричу фанатам «россонери» «спасибо».

Спасибо вам от капитана и раненого человека, который, несмотря ни на что, уходит с высоко поднятой головой, потому что добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности.

Раны заживают, любовь к этой футболке остается навсегда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Интер» ожидает больших успехов от Конте
Сегодня, 21:53 Комментарии1
Карамбё: «Россия может выиграть Евро-2020»
Сегодня, 19:51 Комментарии15
Ройс: «Сделаю всё, чтобы выиграть чемпионство вместе с „Боруссией“»
Сегодня, 17:54 Комментарии5
Дракслер верит в невиновность Неймара
Сегодня, 17:38 Комментарии8
Коммиссо - о будущем Монтеллы: «Не люблю увольнять сотрудников»
Сегодня, 15:54 Комментарии2
Коммиссо: «Из-за чего переживают фанаты? Из-за того, что я горбатый?»
Сегодня, 15:49 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100