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«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 80 млн фунтов

сегодня, 09:23

В Англии сообщают, что «Тоттенхэм» не продаст полузащитника Кристиана Эриксена дешевле 80 млн фунтов.

Датчанин в среду откровенно заявил, что желает покинуть лондонский коллектив. На футболиста претендует «Реал», испанский клуб рассчитывает потратить на Эриксена 40 млн фунтов, однако президент «шпор» Дэниел Леви желает заработать вдвое больше.

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Все комментарии
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
сегодня в 10:50
Кто-то со мной недавно спорил, что Эриксона Леви дешевле 150-ти миллионов не продаст, даже не взирая, что один год по контракту остался, да Виталий Макрушин?)
А тут речь идёт о сорока миллионах. Ну, сторгуются на 60-ти, возможно. Для Реала отличное приобретение будет.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:07
на 60 договорятся, ну плюс всякие бонусы.
Rizo1
Rizo1 ответил 311
сегодня в 09:53
Совсем недавно 200 млн просили!)
если еще так по торгуется через год бесплатно уйдет!
311
311
сегодня в 09:50
Совсем недавно 200 млн просили!)
Artuom
Artuom
сегодня в 09:26
О_о за такие деньги его обязаны забирать топ-клубы. Если Реал купит вместо него Погба за ещё большую сумму, я назову их идиотами...)
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