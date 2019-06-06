«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 80 млн фунтов

сегодня, 09:23

В Англии сообщают, что «Тоттенхэм» не продаст полузащитника дешевле 80 млн фунтов.

Датчанин в среду откровенно заявил, что желает покинуть лондонский коллектив. На футболиста претендует «Реал», испанский клуб рассчитывает потратить на Эриксена 40 млн фунтов, однако президент «шпор» Дэниел Леви желает заработать вдвое больше.