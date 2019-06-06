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Промеса не будет в «Спартаке»

сегодня, 22:41

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес не вернется в «Спартак».

По данным СМИ, спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи верит в игрока и уже сказал новому тренеру команды Хулену Лопетеги, что голландец не продается. «Севилья» в новом сезоне планирует использовать Промеса на привычной для него позиции крайнего форварда, что в прошлой кампании получалось не всегда.

В минувшем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   144 / 814
сегодня в 23:42
время покажет - кто его заменит...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   22 / 814
сегодня в 23:38
Во всей этой ситуации Севилью спасает лишь тот факт, что Свинси Губошлёпа они купили за 15 лямов, что в 2 раза ниже ожидания торосят.
SHMEL
SHMEL
   229 / 814
сегодня в 23:35
Кто вообще мог позариться на это бревно.
Sully
Sully
   134 / 814
сегодня в 23:26
свинси сбежал из тарасовки, обратно ни ногой, лучше в Санкт-Галлен какой-то, чем в тарасовке бутсы на гвоздь!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   286 / 814
сегодня в 23:21
Суинси и сам уже давно не хочет возвращаться в ужасную тарасовку.
mihaluch
mihaluch
   40 / 814
сегодня в 23:21
Последняя надежда "Спартака" рухнула.










































































2
cska plus
cska plus
   4 / 814
сегодня в 23:17
Даже зулус не хочет пребывать в хрющатнике.
makkie
makkie
   17 / 814
сегодня в 23:03
Забавно, что спортдир говорит тренеру, кто продается, а кого оставлять 🙈
Хотя изначально было ясно, что Промес не вернется даже в аренду.
Ему надо в Европе играть и расти!
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 814
сегодня в 22:54
Севилью ждёт уныние.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   247 / 814
сегодня в 22:53
Пора эту тему уже и забыть. Он туда ушел не для того, что бы вернуться обратно в Россию.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   299 / 814
сегодня в 22:51
Жаль, смеяться будем меньше над свинями.
parallels
parallels
   1 / 814
сегодня в 22:47
"голландец не продаётся" - ну конечно. кто тогда будет мыть полы на севильской базе? 😄
mat73
mat73
   294 / 814
сегодня в 22:47
Жаль!..
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   111 / 814
сегодня в 22:46
Опять мясных обломали. А они так надеялись на эту некандицию сплавленную Лёней Киевским в Севилью.)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   64 / 814
сегодня в 22:46
Ооо, прощай, Севилья...
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   32 / 814
сегодня в 22:45
Других папуасов Федун завезет.
Питер Ман
Питер Ман
   173 / 814
сегодня в 22:44
Россия вся ликует!
drug01
drug01
   71 / 814
сегодня в 22:44
значит во время опомнился!
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