Промеса не будет в «Спартаке»

сегодня, 22:41

Полузащитник «Севильи» не вернется в «Спартак».

По данным СМИ , спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи верит в игрока и уже сказал новому тренеру команды Хулену Лопетеги, что голландец не продается. «Севилья» в новом сезоне планирует использовать Промеса на привычной для него позиции крайнего форварда, что в прошлой кампании получалось не всегда.

В минувшем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах.