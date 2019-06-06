Промеса не будет в «Спартаке»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес не вернется в «Спартак».
По данным СМИ, спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи верит в игрока и уже сказал новому тренеру команды Хулену Лопетеги, что голландец не продается. «Севилья» в новом сезоне планирует использовать Промеса на привычной для него позиции крайнего форварда, что в прошлой кампании получалось не всегда.
В минувшем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах.
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Хотя изначально было ясно, что Промес не вернется даже в аренду.
Ему надо в Европе играть и расти!
Хотя изначально было ясно, что Промес не вернется даже в аренду.
Ему надо в Европе играть и расти!