«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»

«Спартак» заинтересовался вингером «Спортинга» Матеусом Перейрой.
Прошлый сезон 23-летний игрок провел в «Нюрнберге», где забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 21 матче. «Нюрнберг» по итогам сезона вылетел из Бундеслиги.
Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Перейры в 5,5 млн евро. У футболиста есть португальское и бразильское гражданство.
У «Спартака» же в приоритете укрепление позиции крайнего нападающего и атакующего хавбека-диспетчера.
Неделю назад сообщалось, что Перейра интересен «Динамо».
Нет бы закрепить в основе из своей же молодёжки Прошлякова, 19 голов в 23 матчах! И которого Зенит хочет выкупить у Спартака...
Нет бы закрепить в основе из своей же молодёжки Прошлякова, 19 голов в 23 матчах! И которого Зенит хочет выкупить у Спартака...
Говорят, кого-то из Бразилии опять ведут, либо крайка, либо плеймейкера.
Говорят, кого-то из Бразилии опять ведут, либо крайка, либо плеймейкера.
И понятно почему его команда вылетела раз 21 матч это была основа.))))))
И понятно почему его команда вылетела раз 21 матч это была основа.))))))