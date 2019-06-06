«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»

сегодня, 22:25

«Спартак» заинтересовался вингером «Спортинга» .

Прошлый сезон 23-летний игрок провел в «Нюрнберге», где забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 21 матче. «Нюрнберг» по итогам сезона вылетел из Бундеслиги.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Перейры в 5,5 млн евро. У футболиста есть португальское и бразильское гражданство.

У «Спартака» же в приоритете укрепление позиции крайнего нападающего и атакующего хавбека-диспетчера.

Неделю назад сообщалось, что Перейра интересен «Динамо».