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«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»

сегодня, 22:25

«Спартак» заинтересовался вингером «Спортинга» Матеусом Перейрой.

Прошлый сезон 23-летний игрок провел в «Нюрнберге», где забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 21 матче. «Нюрнберг» по итогам сезона вылетел из Бундеслиги.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Перейры в 5,5 млн евро. У футболиста есть португальское и бразильское гражданство. 

У «Спартака» же в приоритете укрепление позиции крайнего нападающего и атакующего хавбека-диспетчера.

Неделю назад сообщалось, что Перейра интересен «Динамо».

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks ответил Байкал-38
   99 / 814
сегодня в 23:31
Чистый спартач.
Для комплекта луиске и луишке.
mat73
mat73 ответил Сережа Грязев
   294 / 814
сегодня в 23:04
Я поражен показателями этого 23 летнего гения. 23 летний ВИНГЕР провел 21 матч Забил ажжжж 3 гола и отдал 2 сумасшедших передачи. Для этого ему понадобилось каких то 1890 минут. + часик добавленного. У свиней слезы наворачиваются от неуемного желания заполучить этого самородка. И понятно почему его команда вылетела раз 21 матч это была основа.))))))
Вот именно.. накой нужен?
Нет бы закрепить в основе из своей же молодёжки Прошлякова, 19 голов в 23 матчах! И которого Зенит хочет выкупить у Спартака...
makkie
makkie
   17 / 814
сегодня в 23:01
Сколько еще таких слухов будет, не счесть...
Говорят, кого-то из Бразилии опять ведут, либо крайка, либо плеймейкера.
Байкал-38
Байкал-38
   21 / 814
сегодня в 22:58
Чистый спартач.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   247 / 814
сегодня в 22:55
Опять чепуха не суразная.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 814
сегодня в 22:55
Целиться - мало, главное попасть!!!
spartach091
spartach091
   123 / 814
сегодня в 22:54
Такой себе атакующий игрок....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   42 / 814
сегодня в 22:46
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   238 / 814
сегодня в 22:46
Такие нам нужны вэлком ту РПЛ !!!!!!!!!!!
Сережа Грязев
Сережа Грязев
   238 / 814
сегодня в 22:44
Я поражен показателями этого 23 летнего гения. 23 летний ВИНГЕР провел 21 матч Забил ажжжж 3 гола и отдал 2 сумасшедших передачи. Для этого ему понадобилось каких то 1890 минут. + часик добавленного. У свиней слезы наворачиваются от неуемного желания заполучить этого самородка.
И понятно почему его команда вылетела раз 21 матч это была основа.))))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   64 / 814
сегодня в 22:44
Этот зулус сможет вывести спартак в ФНЛ!
viv
viv
   337 / 814
сегодня в 22:41
Матеусу надо семь раз отмерить и один раз отрезать, перед тем как соглашаться переходить в клуб РПЛ с 5 - го места РПЛ.....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   42 / 814
сегодня в 22:39
От слова Нюрнберг мне всегда как-то не по себе.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   32 / 814
сегодня в 22:38
Хороший вариант для тарасовки. Вывел Нюрнберг в пердив, туда же надо отправить хряков. Денис с ним проведет разъяснительную работу в бане.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 22:38
Мельгарехо 2
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   111 / 814
сегодня в 22:37
Если хочет позориться то ему точно в спартак, квалификация ЛЕ не за горами. Хе хе
alexando1974
alexando1974
   588 / 814
сегодня в 22:37
спартак недостоин его ему надо в европу ехать)))
Footbolista
Footbolista
   16 / 814
сегодня в 22:35
Все знают китайские и финские эксперды)...
parallels
parallels
   1 / 814
сегодня в 22:34
стыдно за спартак!
parallels
parallels
   1 / 814
сегодня в 22:34
3 гола, вылет в пердив - самое оно для хряков!
Павел Амурский
Павел Амурский
   107 / 814
сегодня в 22:27
Свиньи могут нацеливаться даже на Месси и Роналду, но к ним никто ни за что не пойдет, слишком слабая команда, почти пердивная.
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