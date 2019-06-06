Лондонский «Арсенал» следит за Чаловым

Английская пресса сообщает, что лондонский «Арсенал» следит за молодой звездой ЦСКА Федором Чаловым.
Однако англичане могут столкнуться с конкуренцией, на 21-летнего форварда также претендуют «Монако» и «Севилья».
Центральный нападающий забил «Арсеналу» гол в последнем матче четвертьфинала Лиги Европы прошлого сезона. Ранее Чалов попадал в заголовки газет после того, как он забил первый гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов.
Что добились второй и третий? Пока ничего!
Большая удача, если легионеры из РПЛ проявят себя в конкурентной среде Европы. Слишком много было провалов, а успехов по пальцам пересчитать: Видич, Иванович, частично Аршавин и Вагнер...
Что добились второй и третий? Пока ничего!
Большая удача, если легионеры из РПЛ проявят себя в конкурентной среде Европы. Слишком много было провалов, а успехов по пальцам пересчитать: Видич, Иванович, частично Аршавин и Вагнер...
Монако Головина не хватило?
Монако Головина не хватило?
Расскажи ещё о бесполезных трансферах )))
Расскажи ещё о бесполезных трансферах )))
Радуйтесь((( Самый бесполезный трансфер за год,
Радуйтесь((( Самый бесполезный трансфер за год,
ВЕРИМ
ВЕРИМ
А потом цска не выышел из группы ЛЧ вместе с Чаловым.
Пусть не обнадеживается, он всего сезон отыграл, а уже Арсенал... сырой совсем.
А потом цска не выышел из группы ЛЧ вместе с Чаловым.
Пусть не обнадеживается, он всего сезон отыграл, а уже Арсенал... сырой совсем.
https://www.youtube.com/watch?v=bTC0uDycvyc