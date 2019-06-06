Лондонский «Арсенал» следит за Чаловым

сегодня, 13:16

Английская пресса сообщает, что лондонский «Арсенал» следит за молодой звездой ЦСКА .

Однако англичане могут столкнуться с конкуренцией, на 21-летнего форварда также претендуют «Монако» и «Севилья».

Центральный нападающий забил «Арсеналу» гол в последнем матче четвертьфинала Лиги Европы прошлого сезона. Ранее Чалов попадал в заголовки газет после того, как он забил первый гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов.