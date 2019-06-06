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Лондонский «Арсенал» следит за Чаловым

сегодня, 13:16

Английская пресса сообщает, что лондонский «Арсенал» следит за молодой звездой ЦСКА Федором Чаловым

Однако англичане могут столкнуться с конкуренцией, на 21-летнего форварда также претендуют «Монако» и «Севилья». 

Центральный нападающий забил «Арсеналу» гол в последнем матче четвертьфинала Лиги Европы прошлого сезона. Ранее Чалов попадал в заголовки газет после того, как он забил первый гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
drug01
drug01
   65 / 814
сегодня в 14:19
Зачем ему забивать голову?
makkie
makkie ответил Jum13
   19 / 814
сегодня в 14:17
А что - Квинси кроме лавки в Севилье чего-то добился?
Ну товарищ же сравнивает Промеса с Чаловым и Головиным)
Что добились второй и третий? Пока ничего!

Большая удача, если легионеры из РПЛ проявят себя в конкурентной среде Европы. Слишком много было провалов, а успехов по пальцам пересчитать: Видич, Иванович, частично Аршавин и Вагнер...
Jum13
Jum13 ответил чемпионство с душком
   54 / 814
сегодня в 14:10
на 21-летнего форварда также претендуют «Монако» и «Севилья». Монако Головина не хватило?
А что не так с Головиным в Монако? Или он виноват, что руководство распродало основу практически никого не купив в замен и взяло тренером бестолковку-Анри?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил FILL3286
   256 / 814
сегодня в 14:04
Вся Европа с брака жени харьковского до сих пор смеется!! ахах Радуйтесь((( Самый бесполезный трансфер за год,
Гинер за трансфер Головина получил 30 милл. евро, так что самый бесполезный трансфер был у Лени Киевского за Свинси. хе-хе
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   267 / 814
сегодня в 14:03
на 21-летнего форварда также претендуют «Монако» и «Севилья».


Монако Головина не хватило?
Comentarios
Comentarios
   389 / 814
сегодня в 14:03
Конечно лучше бы остался, но если выбирать то Арсенал
Суеверный
Суеверный ответил FILL3286
   247 / 814
сегодня в 13:59
Вся Европа с брака жени харьковского до сих пор смеется!! ахах Радуйтесь((( Самый бесполезный трансфер за год,
Деньги заплачены? Заплачены. Получены? Получены. Вряд ли "вся Европа смеется" Путаются укусить свои локти свинки? Пытаются. Больше ничего существенного на полях не произошло.
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   54 / 814
сегодня в 13:58
Вся Европа с брака жени харьковского до сих пор смеется!! ахах Радуйтесь((( Самый бесполезный трансфер за год,
Головин, полузащитник - 4 гола, 4 паса, Свинси, нападающий - 2 гола, 3 паса

Расскажи ещё о бесполезных трансферах )))
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 814
сегодня в 13:57
Новость с паблика Вконтакте)
Jum13
Jum13 ответил Красно Синий воин
   54 / 814
сегодня в 13:56
Канчельскис был прав. Свинси в европе оказался пустышкой! хе-хе
Да об этом все говорили
FILL3286
FILL3286 ответил Красно Синий воин
   15 / 814
сегодня в 13:55
Канчельскис был прав. Свинси в европе оказался пустышкой! хе-хе
Вся Европа с брака жени харьковского до сих пор смеется!! ахах
Радуйтесь((( Самый бесполезный трансфер за год,
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Jum13
   256 / 814
сегодня в 13:52
А что - Квинси кроме лавки в Севилье чего-то добился?
Канчельскис был прав. Свинси в европе оказался пустышкой! хе-хе
Jum13
Jum13 ответил makkie
   54 / 814
сегодня в 13:51
Вот это достижение :) А потом цска не выышел из группы ЛЧ вместе с Чаловым. Пусть не обнадеживается, он всего сезон отыграл, а уже Арсенал... сырой совсем.
Да его никто и не продаст - очень рано ещё
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил makkie
   256 / 814
сегодня в 13:51
Вот это достижение :) А потом цска не выышел из группы ЛЧ вместе с Чаловым. Пусть не обнадеживается, он всего сезон отыграл, а уже Арсенал... сырой совсем.
Кричите громче, вас плохо слышно с 4-го места ЛЕ с антирекордом! хе-хе
Морозовский
Морозовский
   8 / 814
сегодня в 13:49
Лондонские штази - пасут не виновного!
Jum13
Jum13 ответил makkie
   54 / 814
сегодня в 13:45
А чего добились Чалов с Головиным?
А что - Квинси кроме лавки в Севилье чего-то добился?
FILL3286
FILL3286
   15 / 814
сегодня в 13:44
Не Гинер конечно кобылу может протянуть по связям через Абрамовича,одного то уже сплавил и сидит радуется бабосики считает с брака,так же может сделку и со вторым браком провернуть,а потом себе в стойло на годик-два в аренду таким же методом вернуть))) Еврей одним словом((( скоро стойлу все!!! ХА ХА ХА ХА
ВЕРИМ
makkie
makkie ответил Красно Синий воин
   19 / 814
сегодня в 13:43
https://www.youtube.com/watch?v=OxETqwWW_UY https://www.youtube.com/watch?v=bTC0uDycvyc
Вот это достижение :)
А потом цска не выышел из группы ЛЧ вместе с Чаловым.
Пусть не обнадеживается, он всего сезон отыграл, а уже Арсенал... сырой совсем.
Медив
Медив
   30 / 814
сегодня в 13:43
Последили бы за Головиным, тогда не стали бы следить за Чаловым
КЭТиК
КЭТиК
   76 / 814
сегодня в 13:42
Если в Арсенал - тогда сразу в аренду в Чампионшип.
Суеверный
Суеверный
   247 / 814
сегодня в 13:39
Будет достойное предложение, так я только "за". "Свято место пусто не бывает а пусто место не бывает свято". Если не заладится - можно вернуться. Если будет куда... У ЦСКА подрастает НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ. Как грибы после моросящего дождя.
FILL3286
FILL3286 ответил makkie
   15 / 814
сегодня в 13:37
А чего добились Чалов с Головиным?
Один Монако на дно тянул и замалым туда не притянул,а другой грандам анжи,крылыщкам,енисею,уфе и прочим забил 10 голов и все звезда,аж самАрсенал ща купит жеребца)))аххахахах
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 814
сегодня в 13:36
С какой целью следят? Любой лавочник в Арсенале на голову лучше Чалова. А про конкуренцию и вовсе позабавило. Чалов там не станет часом самым дорогим футболистом в мире, а Соккер?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   256 / 814
сегодня в 13:36

makkie
makkie ответил Красно Синий воин
   19 / 814
сегодня в 13:34
Чалов, Головин это вам не пустышка Свинси!))
А чего добились Чалов с Головиным?
FILL3286
FILL3286
   15 / 814
сегодня в 13:32
паредас и гловин опозорились на всю европу,газеты не дадут соврать,самые худшие из худших трансферы в истории футбола))))) два брака подсунули с нашего чемпионата)))
амурец
амурец ответил FILL3286
   58 / 814
сегодня в 13:31
звяздой цска,забил 10 мячиков в дворовом чемпионате и звезда(( ахх ахх ахах стыдно за кобыл один брак уже женя продал в Монако,что на дня на всю Европу вылезло(( ХАХАХАХА
брак продали в Испанию и сделал это Федун
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   200 / 814
сегодня в 13:28
Главное-не стать паредасом, остальное-второстепенно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   256 / 814
сегодня в 13:27
Чалов, Головин это вам не пустышка Свинси!))
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 814
сегодня в 13:24
Арсенал надеется, что будет второй аля Аршавин. Покер Ливерпулю незабывают. Гыгыгы
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