ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Тулузы»

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ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» , информирует источник.

Его агент Джибриль Мандефу подтвердил, что к его клиенту есть интерес из России.

Наш приоритет – поговорить с руководством «Тулузы», чтобы выяснить их намерения. Яя пользуется хорошим спросом, особенно в Англии и России.

Контракт 26-летнего форварда с французским клубом истекает в 2020 году. В минувшем сезоне Лиги 1 Саного забил 3 гола в 21 матче. Футболист оценивается в 2.5 млн евро.