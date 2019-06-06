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ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Тулузы»

сегодня, 01:37

ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Яя Саного, информирует источник.

Его агент Джибриль Мандефу подтвердил, что к его клиенту есть интерес из России.

Наш приоритет – поговорить с руководством «Тулузы», чтобы выяснить их намерения. Яя пользуется хорошим спросом, особенно в Англии и России.

Контракт 26-летнего форварда с французским клубом истекает в 2020 году. В минувшем сезоне Лиги 1 Саного забил 3 гола в 21 матче. Футболист оценивается в 2.5 млн евро.

Напомним, недавно ЦСКА объявил об уходе нападающего Абеля Эрнандеса.

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Sunny.
Sunny.
   189 / 817
сегодня в 02:03
сказки на ночь
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 817
сегодня в 01:43
Статистика явно не впечатляет.
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