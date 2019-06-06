«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»

Согласно информации источника, «Зенит» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Спартака» Даниле Прошлякову.
«Сине-бело-голубые» хотели подписать футболиста еще зимой вместе с его партнером по команде Никитой Судариковым, однако тогда сделка не состоялась.
Сообщается, что Прошляков, агентом которого является Марко Трабукки, не горит желанием играть за вторую команду «Зенита», но гарантий для игры в основном составе клуб предоставить не может. Есть вариант, при котором форвард подпишет контракт с «Зенитом» и отправится в аренду.
В прошлом сезоне Прошляков забил 19 голов в 22 матчах молодежного первенства, а «Спартак» занял второе место.
При чем тут Зенит?! Своего, хотя бы одного игрока, научить играть в футбол не могут!)
При чем тут Зенит?! Своего, хотя бы одного игрока, научить играть в футбол не могут!)
Что называется...
"...Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар (мяч)..." (И.А.Бродский)
Что называется...
"...Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар (мяч)..." (И.А.Бродский)
Смысл ему сидеть в пупсиках, у него не та раса, чтобы играть за них
Смысл ему сидеть в пупсиках, у него не та раса, чтобы играть за них
Но кто ,если не Зенит...???....будет выручать мальчишек ....
Но кто ,если не Зенит...???....будет выручать мальчишек ....