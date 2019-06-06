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«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»

сегодня, 11:02

Согласно информации источника, «Зенит» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Спартака» Даниле Прошлякову.

«Сине-бело-голубые» хотели подписать футболиста еще зимой вместе с его партнером по команде Никитой Судариковым, однако тогда сделка не состоялась.

Сообщается, что Прошляков, агентом которого является Марко Трабукки, не горит желанием играть за вторую команду «Зенита», но гарантий для игры в основном составе клуб предоставить не может. Есть вариант, при котором форвард подпишет контракт с «Зенитом» и отправится в аренду.

В прошлом сезоне Прошляков забил 19 голов в 22 матчах молодежного первенства, а «Спартак» занял второе место.

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Все комментарии
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   114 / 813
сегодня в 12:36
Его Денис не подпортил еще в бане?
mangoх12
mangoх12
   42 / 813
сегодня в 12:35
Вечно в спаме то прошляковы то паршивлюки
GreeM
GreeM
   380 / 813
сегодня в 12:33
Свиньи Зобнина испортили. Совсем парень перестал играть. Губят только молодеж.😁
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил n272nm
   239 / 813
сегодня в 12:29
Так-то вторые команды-это будущее основы!Я за Казанкой например слежу,даже на матчи гоняю!Или тебе на будущее своего клуба плевать?
Узбагоеный
Узбагоеный
сегодня в 12:28
Не велика ли честь для пацана свиней играть в Зените?)
ДСА
ДСА
   54 / 813
сегодня в 12:28
Зенит-2 так можно только усилить.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   138 / 813
сегодня в 12:24
Вы там уже окончательно охохлились!
Чухонцы и хохлы - близнецы братья ! А также чудь белоглазая.
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 813
сегодня в 12:23
Парень хоть увидит как по честному играть, а не по спартаковски. Гыгыгы
димон 37
димон 37 ответил Jeck Denielse
   648 / 813
сегодня в 12:21
Вы уже выручили Новосельцева бухарова Соловьёв полоза Терентьева набиулина и тд
Footbolista
Footbolista
   17 / 813
сегодня в 12:19
Стыдно за все зениты и пуховики...
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   65 / 813
сегодня в 12:17
В Зените переучат, как Дзюбу заново играть в футбол, глядишь и будет толк. Так то там попорченный товар и клеймо на всю жизнь, не отмоешся. Гыгыгы
Дзюба: "Спартаковская школа научила меня культуре паса и пониманию футбола" 13.05.2019 г.
При чем тут Зенит?! Своего, хотя бы одного игрока, научить играть в футбол не могут!)
Footbolista
Footbolista ответил n272nm
   17 / 813
сегодня в 12:15
зенит 2 это что за бакланник?)...
drug01
drug01
   63 / 813
сегодня в 12:14
Берут чтобы ослабить Спартак!
beefs
beefs
   141 / 813
сегодня в 12:08
А. свои воспитанники где. Газпром?
Питер Ман
Питер Ман ответил mugik1973
   281 / 813
сегодня в 12:08
Точно, он должен стать бомжом и истенным арийцем
Бомжи в ватутинках и тарасовке, а у нас ЛЬВЫ
ermak6848
ermak6848
   135 / 813
сегодня в 12:05
Хотят обескровить московский " Спартак " и быть "вечно " Чемпионами России...
Морозовский
Морозовский ответил Adolf33
   8 / 813
сегодня в 12:03
ЖелУдков от слова желудок, а не ЖелудкОв от слова желудь.
Желудков от слов: бомж, баклан, бельмо, Батут! Заметь, всё на букву "Б" начинается!
mugik1973
mugik1973 ответил GreeM
   145 / 813
сегодня в 12:01
Вы уже себя не уважаете, ведь Дзюбу и Быстрова взяли.
mugik1973
mugik1973 ответил Питер Ман
   145 / 813
сегодня в 12:00
Точно, он должен стать бомжом и истенным арийцем
Adolf33
Adolf33 ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:55
Желудков подавится желудью от такой новости. Пожалейте ветерана.
ЖелУдков от слова желудок, а не ЖелудкОв от слова желудь.
Питер Ман
Питер Ман ответил Faustello
   281 / 813
сегодня в 11:54
Федуна не хотят в Зенит забрать, вот бы хохма была )))
Деньги Федуна можно забрать в Питер, и даже надпись лукойл где-нибудь сбоку на форме прикрепить, у нас то они явно эффективнее будут потрачены, а не на пятое место.
particular
particular
   1 / 813
сегодня в 11:53
То южноамериканцев, то украинцев, то у соседа из пасти готовы вырвать...
Что называется...
"...Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар (мяч)..." (И.А.Бродский)
Faustello
Faustello
   94 / 813
сегодня в 11:50
Федуна не хотят в Зенит забрать, вот бы хохма была )))
Питер Ман
Питер Ман
   281 / 813
сегодня в 11:48
Надо брать, Семак его раскроет, может станет вторым Дзюбой!
Смысл ему сидеть в пупсиках, у него не та раса, чтобы играть за них
Zenit_84
Zenit_84
   50 / 813
сегодня в 11:44
Не пойдет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 813
сегодня в 11:42
Опять благотворительность...
Но кто ,если не Зенит...???....будет выручать мальчишек ....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   244 / 813
сегодня в 11:40
Посмеемся.....)) 😁 😁 😁
Морозовский
Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 813
сегодня в 11:39
Смысл покупать, шобы потом отдавать в аренду? Пусть сами народные и отдают...
Вы там уже окончательно охохлились!
ОПС
ОПС
   157 / 813
сегодня в 11:36
А зачем ? Пацан пусть опыта поднаберет, а там видно будет.
makkie
makkie
   23 / 813
сегодня в 11:32
Агентские набросы, не более.
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