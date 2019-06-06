«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»

сегодня, 11:02

Согласно информации источника, «Зенит» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Спартака» .

«Сине-бело-голубые» хотели подписать футболиста еще зимой вместе с его партнером по команде Никитой Судариковым, однако тогда сделка не состоялась.

Сообщается, что Прошляков, агентом которого является Марко Трабукки, не горит желанием играть за вторую команду «Зенита», но гарантий для игры в основном составе клуб предоставить не может. Есть вариант, при котором форвард подпишет контракт с «Зенитом» и отправится в аренду.

В прошлом сезоне Прошляков забил 19 голов в 22 матчах молодежного первенства, а «Спартак» занял второе место.