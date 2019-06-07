Зинченко: «Не могу назвать себя игроком основного состава „Манчестер Сити“»

Игрок «Манчестер Сити» подвел итоги сезона.

Если принимать во внимание титулы, то это - мой лучший сезон в карьере. Но всегда хочется большего. Когда у человека есть амбиции, он имеет основания для совершенствования и может добиться всего. В этом сезоне у нас был невероятный шанс выиграть все, что только можно. Ежедневно нужно выходить и доказывать свою готовность на тренировках. Я не могу утверждать, что я игрок «основы», потому что не знаю, что случится завтра. Поэтому сейчас я полностью сконцентрирован на сборной, а затем хорошенько отдохну, проанализирую все, выключу все телефоны. А тогда уже буду готовиться к новому сезону. Но пока я так далеко не заглядываю.