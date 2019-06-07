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Зинченко: «Не могу назвать себя игроком основного состава „Манчестер Сити“»

сегодня, 16:12

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвел итоги сезона.

Если принимать во внимание титулы, то это - мой лучший сезон в карьере. Но всегда хочется большего. Когда у человека есть амбиции, он имеет основания для совершенствования и может добиться всего. В этом сезоне у нас был невероятный шанс выиграть все, что только можно. Ежедневно нужно выходить и доказывать свою готовность на тренировках. Я не могу утверждать, что я игрок «основы», потому что не знаю, что случится завтра. Поэтому сейчас я полностью сконцентрирован на сборной, а затем хорошенько отдохну, проанализирую все, выключу все телефоны. А тогда уже буду готовиться к новому сезону. Но пока я так далеко не заглядываю.

Недавно хавбек рассказал о своем будущем в английском клубе.  

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25процентный клоун
25процентный клоун
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сегодня в 16:22
Схожая статистика с Головиным ,но играет куда в более сильном чемпионате и уж тем более команде,так что в целом все шансы на то чтобы провести более успешную карьеру и оказаться в Зените
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