Верратти: «Возвращение Буффона было бы плюсом для сборной Италии»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти прокомментировал уход бывшего голкипера «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Буффона из ПСЖ и намекнул на возможное возвращение вратаря в национальную команду.
Мы много разговаривали с Буффоном перед окончанием сезона. Я знал о вероятности его ухода из клуба.
Все любили его. Хоть он и провёл с нами всего один сезон, он оставил очень многое. Я никогда не забуду то, как делил с ним одну раздевалку. Но такие игроки должны сами принимать решение, когда сказать «стоп», когда закончить игровую карьеру и начать получать новый опыт.
Если он вернётся сюда, в сборную, в качестве... Думаю, это даст нам преимущество.
Сегодня появилась новость о том, что Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне».