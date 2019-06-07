Верратти: «Возвращение Буффона было бы плюсом для сборной Италии»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии прокомментировал уход бывшего голкипера «Скуадры Адзурры» из ПСЖ и намекнул на возможное возвращение вратаря в национальную команду.

Мы много разговаривали с Буффоном перед окончанием сезона. Я знал о вероятности его ухода из клуба.

Все любили его. Хоть он и провёл с нами всего один сезон, он оставил очень многое. Я никогда не забуду то, как делил с ним одну раздевалку. Но такие игроки должны сами принимать решение, когда сказать «стоп», когда закончить игровую карьеру и начать получать новый опыт.

Если он вернётся сюда, в сборную, в качестве... Думаю, это даст нам преимущество.