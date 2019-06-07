ГлавнаяНовости

Верратти: «Возвращение Буффона было бы плюсом для сборной Италии»

сегодня, 06:21

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти прокомментировал уход бывшего голкипера «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Буффона из ПСЖ и намекнул на возможное возвращение вратаря в национальную команду.

Мы много разговаривали с Буффоном перед окончанием сезона. Я знал о вероятности его ухода из клуба.

Все любили его. Хоть он и провёл с нами всего один сезон, он оставил очень многое. Я никогда не забуду то, как делил с ним одну раздевалку. Но такие игроки должны сами принимать решение, когда сказать «стоп», когда закончить игровую карьеру и начать получать новый опыт.

Если он вернётся сюда, в сборную, в качестве... Думаю, это даст нам преимущество.

Сегодня появилась новость о том, что Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ван Дейк: «Нам будет противостоять не только Роналду»
Сегодня, 06:52 Комментарии1
Хендерсон: «Нам не повезло с офсайдом, но мы пропустили два детских гола»
Сегодня, 05:53 Комментарии2
Куман остался доволен выступлением де Лигта и де Йонга
Сегодня, 05:31 Комментарии2
Джака: «Мы были сильнее, но Роналду недаром один из лучших игроков мира»
Сегодня, 05:13 Комментарии2
Ф. де Йонг: «Нам нужно будет приглядывать за Роналду»
Сегодня, 04:49 Комментарии3
Кейн: «Именно в такой футбол мы и хотим играть»
Сегодня, 04:12 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   52 / 817
сегодня в 07:16
Буффон слишком юн для сборной Италии. Им в раму надо бы вернуть ребят поопытнее. Дзенгу, например, а ещё лучше Дино Дзоффа.
Валентин Гурьев
Валентин Гурьев
сегодня в 07:13
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://спам/meblog
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 817
сегодня в 06:38
Нечего ему в сборной делать - только молодым гадить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100