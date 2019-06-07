Ван Дейк: «Нам будет противостоять не только Роналду»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов поделился ожиданиями от финального матча Лиги Наций против хозяйки турнира – сборной Португалии.

Нам предстоит столкнуться не только с Криштиану Роналду, а со всей великолепной Португалией. Посмотрим, чем всё закончится.

Я с нетерпением жду игры в финале в футболке национальной сборной. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в итоге поднять этот трофей над головой и заставить всех гордиться.