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Ван Дейк: «Нам будет противостоять не только Роналду»

сегодня, 06:52
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб НидерландыНидерланды09.06.2019 в 21:45 Не начался

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от финального матча Лиги Наций против хозяйки турнира – сборной Португалии.

Нам предстоит столкнуться не только с Криштиану Роналду, а со всей великолепной Португалией. Посмотрим, чем всё закончится.

Я с нетерпением жду игры в финале в футболке национальной сборной. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в итоге поднять этот трофей над головой и заставить всех гордиться.

Мыслями о предстоящем финале также поделился полузащитник голландской сборной Френки де Йонг.

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Валентин Гурьев
Валентин Гурьев
сегодня в 07:08
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://спам/meblog
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