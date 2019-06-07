Хендерсон: «Нам не повезло с офсайдом, но мы пропустили два детских гола»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в полуфинале Лиги Наций.

Мы действительно пропустили два детских гола. Очевидно, что нам не повезло с решением об офсайде. Мы подумали, что это отличный момент, чтобы забить ещё один гол и выйти в лидеры. В последние 10-15 минут я чувствовал, что мы держим всё под контролем и можем выиграть матч, но затем в овертайме мы пропустили два простых гола.

Проигрывать тяжело, но мы должны использовать этот опыт максимально лучшим образом и продолжать двигаться вперёд.