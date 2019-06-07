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Хендерсон: «Нам не повезло с офсайдом, но мы пропустили два детских гола»

сегодня, 05:53
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в полуфинале Лиги Наций.

Мы действительно пропустили два детских гола. Очевидно, что нам не повезло с решением об офсайде. Мы подумали, что это отличный момент, чтобы забить ещё один гол и выйти в лидеры. В последние 10-15 минут я чувствовал, что мы держим всё под контролем и можем выиграть матч, но затем в овертайме мы пропустили два простых гола.

Проигрывать тяжело, но мы должны использовать этот опыт максимально лучшим образом и продолжать двигаться вперёд.

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Валентин Гурьев
Валентин Гурьев
сегодня в 07:12
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://спам/meblog
mihaluch
mihaluch
   41 / 817
сегодня в 06:08
Офсайд был, что подтвердил видио повтор.
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